৪০ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে বিহাৰৰ জনাদেশ কিনি লোৱা হৈছে ! কোনে আনিলে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ?
"ইতিহাসে অভিমন্যুক সদায় মনত ৰাখিব ৷" ক'লে প্ৰশান্ত কিশোৰে ৷ বিহাৰত নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে অভিযোগ-প্ৰতিঅভিযোগ ।
Published : November 15, 2025 at 7:28 PM IST
পাটনা : বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে । ইফালে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ বহুচৰ্চিত দল জন সূৰজ পাটীয়ে এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল । অৱশ্যে জন সূৰজে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোক পিছুৱাই নাযায় আৰু যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব ।
মই পিছুৱাই নাযাওঁ - প্ৰশান্ত কিশোৰ :
প্ৰশান্ত কিশোৰে এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি কয়, "বুৰঞ্জীয়ে অভিমন্যুক সদায় মনত পেলায় ।" এই ভিডিঅ'টোত তেওঁ কয়, "মই একেবাৰে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ । দুবছৰ, পাঁচ বছৰ, দহ বছৰ লাগিলেও মই মোৰ জীৱনৰ সকলোখিনি বিহাৰৰ উন্নতিৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছো আৰু মই পিছুৱাই নাযাওঁ । বহুতে মোক কয়, 'ভাই, আপুনি এটা অতি কঠিন কাম হাতত লৈছে' । মোৰ পৰিয়াল, চিনাকি, বন্ধু-বান্ধৱী, সহকৰ্মী সকলোৱে কয়, ‘এয়া বৰ কঠিন কাম' । মই কওঁ, 'কঠিন, সেইবাবেই মই কৰিব লাগিব' ।"
इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है!! pic.twitter.com/lYdejyFQEr— Jan Suraaj (@jansuraajonline) November 14, 2025
"এই কামটো কৰি থাকোঁতে মই হাৰিব পাৰো বা পৰাজিত হ'ব পাৰো । মই সদায় কওঁ, 'ইতিহাসে অভিমন্যুক সদায় মনত পেলায়' । বিহাৰ সংস্কাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াত সকলো হেৰুৱালেও মই চিন্তিত নহয় । যদি মই এই চক্ৰবেহুত প্ৰৱেশ কৰিছো তেন্তে মই জীৱিত বা মৃত হৈ ওলাই আহিম, কিন্তু পিছুৱাই নাযাওঁ' ।" - প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় ।
এন ডি এলৈ অভিনন্দন :
ফলাফলৰ পিছদিনা শনিবাৰে জন সূৰজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ উদয় সিঙে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি কয়, "বিহাৰৰ জনসাধাৰণক বহুত বহুত ধন্যবাদ । গণতন্ত্ৰৰ বাবে অতি উত্তম এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিলে । এন ডি এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ বাবে বহু অভিনন্দন । এন ডি এই তেওঁলোকৰ চৰকাৰে কৰা কামৰ আধাৰত এই বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা হ'লে আমি আৰু অধিক সুখী হ’লোহেঁতেন ৷"
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी का बयान!! pic.twitter.com/RgJ0PDLk5Y— Jan Suraaj (@jansuraajonline) November 15, 2025
"জন সূৰজে বিশ্বাস কৰে যে এন ডি এই যি বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে, সেয়া কিনি লোৱা জনাদেশ । এই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ এন ডি এই ২১ জুনৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ শেষলৈকে ৪০ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল । ৰাইজৰ ভোট ৰাজহুৱা ধনেৰে কিনা হ'ল, আৰু বিহাৰৰ ভৱিষ্যৎ বিক্ৰী হ'ল ।" উদয় সিঙে কয় ।
জন সূৰজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আৰু কয় যে এই যি ধন ব্যয় কৰা হ'ল, তাৰ বহন কৰাৰ ক্ষমতা বিহাৰৰ অৰ্থনীতিত নাই। । ফলত অত্যাৱশ্যকীয় ব্যয়ৰ বাবে ধন নাথাকিব । শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতিৰ বাবে কোনো ধন নাথাকিব ।
তেওঁ কয়, "এই লোকসকলে বিশ্ববেংকৰ পৰা লাভ কৰা ঋণৰ ১৪ হাজাৰ কোটি টকা ট্ৰেন্সফাৰত ব্যয় কৰিছে । বিহাৰৰ জনসাধাৰণে দাৰিদ্ৰতা আৰু অসহায়তাৰ মাজত জীয়াই আছে । এই ধন পাওঁতে তেওঁলোকৰ এনে লাগিল যেন তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ পাইছে । সেইবাবেই এন ডি এই বিপুল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল ।"
কলংকিত লোকক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়া উচিত নহয় : উদয় সিং
উদয় সিঙে উল্লেখ কৰে যে বিহাৰত গঠন হোৱা চৰকাৰত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু কলংকিত মন্ত্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিবলৈ জন সূৰজে দাবী জনাইছে । পূৰ্বৰ কেবিনেটত থকা কলংকিত লোকসকলক পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত নহয় । জন সুৰজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে প্ৰব্ৰজন বন্ধ কৰি কাৰখানা স্থাপনৰ বাবে কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা বক্তব্য তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।
"জন সুৰজৰ কথা ক'বলৈ হ'লে, যি সংকল্প আৰু দৃঢ়তাৰে আমি আগবাঢ়িলোঁ, সেই সংকল্প আৰু দৃঢ়তাক বিহাৰৰ ৰাইজেও, কোনো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ একে ৰূপতে দেখিব । আমি চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা আৰু দুৰ্নীতি যিদৰে উদঙাই দি আহিছো, সেয়া অব্যাহত থাকিব ।" তেওঁ কয় ।
জন সূৰজে বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰিব :
উদয় সিঙে আৰু কয়, "এই নিৰ্বাচনত গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সে বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাছিল । তেওঁলোকৰ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক থকাৰ সময়তো তেওঁলোকে বিৰোধীৰ ভূমিকা সঠিকভাৱে পালন কৰা নাছিল । যদিও আমি বিৰোধী হিচাপে বিধানসভাত আসন নাপালো, তথাপিও বিহাৰৰ ৰাজপথত জন সূৰজক মূল বিৰোধী হিচাপে পাব । চৰকাৰৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপ আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আৰু বিশ্লেষণ কৰিম । আমি বিহাৰ আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ বাবে উপকাৰ আৰু অসুবিধাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি যাম ।"
বিহাৰত জন সূৰজৰ প্ৰদৰ্শন :
নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ চালে ৰাজ্যজুৰি ৩ শতাংশ ভোট লাভ কৰে জন সূৰজে । জন সুৰজৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ৩২খন বিধানসভা আসনত ১০ হাজাৰৰো অধিক ভোট লাভ কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ ফলত কেইবাখনো আসনত আৰ জে ডি আৰু এন ডি এৰ লোকচানো হয় ।