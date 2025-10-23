ETV Bharat / politics

বিহাৰ নিৰ্বাচন: তেজস্বী যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ মহাজোঁটবন্ধনৰ

বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক সংবাদমেলযোগে মহাজোঁটবন্ধনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেজস্বী যাদৱৰ নাম ঘোষণা কৰে । মুকেশ চাহানীক প্ৰক্ষেপ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে ।

TEJASWI YADAB
বিহাৰত মহাজোঁটবন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ তেজস্বী যাদৱ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 1:48 PM IST

পাটনা : বিহাৰত মহাজোঁটবন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে । পাটনাৰ হোটেল মৌৰ্যত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত তেজস্বী যাদৱক নিজৰ নেতা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে মহাজোঁটবন্ধনে । মহাজোঁটবন্ধনৰ তৰফৰ পৰা যি পোষ্টাৰ ছপোৱা হৈছে তাত বিপক্ষৰ নেতা হিচাপে তেজস্বী যাদৱৰ ছবি লগোৱা হৈছে ।

তেজস্বী যাদৱ হ'ব বিৰোধীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ

বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক অশোক গেহলটে কয়, "আজি দেশত বিষম পৰিস্থিতি । আলোচনা কৰিলেও জে'ললৈ যাব লাগে । দেশে কি বিচাৰে তাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক । সম্পূৰ্ণ দেশে বিহাৰৰ দিশে চাই আছে । নিবনুৱা আৰু অন্য বিষয়ত পৰিস্থিতি অতি শোচনীয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাক জনসাধাৰণে যথেষ্ট সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । দেশত মুখা পিন্ধা লোকে শাসন কৰি আছে । এই নিৰ্বাচনত পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ হিচাপে আমি তেজস্বী যাদৱক নিজৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ ।"

মুকেশ চাহানী হ'ব উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী

অশোক গেহলটে লগতে কয়, "মই মোৰ নিজস্ব অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে যাৰ দীঘলীয়া ভৱিষ্যৎ আছে জনসাধাৰণেও তেওঁক সংগ দিয়ে । যোৱাবাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাক পূৰণ কৰাত সফল হৈছে তেজস্বী । লগতে সকলোৱে আমাৰ সংগী মুকেশ চাহানীৰ সপক্ষেও ৰায় দিছে, তেওঁ যথেষ্ট সংঘৰ্ষ কৰি নিজৰ দল গঠন কৰিছে । এনে এগৰাকী যুৱক বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ।"

"যোৱাবাৰৰ জোঁটবন্ধন স্থানীয় পৰ্যায়ত আছিল আৰু অতি কম ভোটৰ ব্যৱধানত এন ডি এয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল । তেওঁলোকে (এন ডি এ) দেশৰ ভিতৰত খেলা খেলি আছে । প্ৰতিখন ৰাজ্যতে তেওঁলোকৰ মডেল পৃথক । ৰাজস্থানত দালি নগলিল আৰু চৰকাৰ পাঁচ বছৰ চলিল । নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বৰ বাবে কেনে পৰ্যায়ত ধনবলৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈ আছে তাৰ কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে । নিৰ্বাচন আয়োগৰো এনে স্থিতি মই কেতিয়াও দেখা নাই ।" বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যবেক্ষক অশোক গেহলটে কয় ।

আমি ৫ বছৰ নহয় ২০ মাহৰ সময় লৈছোঁ

ইফালে তেজস্বী যাদৱে তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ব্যক্ত কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই কয়, "এন ডি এত মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । নিৰ্বাচনৰ পিছত জে ডি ইউক শেষ কৰি পেলাব বিজেপিয়ে । আমি পুৰণি চৰকাৰক উৎখাত কৰিম । আমি ১৭ মাহতে বহু কাম কৰি দেখুৱাইছোঁ । ইয়াৰ বাবে জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস আমাৰ ওপৰত জাগিছে । আমাক ৫ বছৰ নহয়, কেৱল ২০ মাহ সময় দিলেও আমি ২০ বছৰত যি কাম হোৱা নাই সেয়া কৰি দেখুৱাম ।"

"যিসকল পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰি নাই সেই পৰিয়ালবোৰক একোটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব । তেজস্বী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা মানুহে সমগ্ৰ বিহাৰৰ জনসাধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব । আমি যি ঘোষণা কৰিছোঁ সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম ।" আৰ জে ডিৰ নেতা তেজস্বী যাদৱে কয় ।

অশোক গেহলট-তেজস্বী যাদৱৰ সাক্ষাৎ

উল্লেখ্য যে বৈঠকৰ পূৰ্বে অশোক গেহলট আৰু তেজস্বী যাদৱে প্ৰায় 15 মিনিট সময় এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হয় ৷ এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতে মহাজোঁটবন্ধনে নিজৰ একতাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰে আৰু সকলোৱে একে সুৰতে বিহাৰৰ পৰা এন ডি এ চৰকাৰক উৎখাত কৰাৰ আহ্বান জনায় ।

আনহাতে, সংবাদমেলত মুকেশ চাহানীয়ে কয়, "চাৰে তিনি বছৰ ধৰি এই সময়ৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ । বিজেপিয়ে যেনেদৰে আমাক ধ্বংস কৰিছিল সেই সময়ৰ পৰায়ে আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে বিজেপিক যেতিয়ালৈকে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে আশা নেৰো । আমি মহাজোঁটবন্ধনৰ সৈতে থাকি চৰকাৰ গঠন কৰিম ।"

