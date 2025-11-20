ETV Bharat / politics

দশমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নীতিশ কুমাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰীও থাকিব উপস্থিত

বিদায়ী চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বুধবাৰে নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰে । আজি গান্ধী ময়দানত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ।

JD(U) supremo Nitish Kumar being garlanded by Union Minister Dharmendra Pradhan, BJP leader Samrat Choudhary and others during a meeting of Bihar's newly elected MLAs of the National Democratic Alliance (NDA), in Patna, Wednesday, Nov. 19, 2025
নীতিশ কুমাৰে দশমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 10:01 AM IST

পাটনা : দেশৰ ৰাজনীতিত ইতিহাস সৃষ্টি কৰি দশমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব নীতিশ কুমাৰে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ বৃহৎ জয়ৰ পিছত আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব জনতা দলৰ (ইউনাইটেড) মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰে ।

ৰাজ্যখনৰ ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দানত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, এন ডি এৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপিৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই কয় যে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানত ৩ লাখৰো অধিক লোকৰ সমাৱেশৰ আশা কৰা হৈছে ।

ইফালে বুধবাৰে নিশাই অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা পাটনাত উপস্থিত হয় । অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ জয়ছোৱালৰ লগতে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু বিজয় কুমাৰ সিনহাই বিমানবন্দৰত তেওঁলোকক আদৰণি জনায় । দলীয় সূত্ৰৰ মতে শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই জেডিইউ আৰু বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

The newly elected MLAs of the NDA raise their hands in support as JD(U) chief Nitish Kumar
নতুন মন্ত্ৰীসভাত বিজেপিৰ ১৬ গৰাকী আৰু জেডিইউৰ ১৪ গৰাকী সদস্য থকাৰ সম্ভাৱনা (PTI)

বুধবাৰে নীতিশ কুমাৰে বিহাৰৰ এন ডি এ চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে পদত্যাগ পত্ৰ ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানৰ ওচৰত দাখিল কৰে । তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱান, আৰ এল এমৰ মুৰব্বী উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্য ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুৰব্বী দিলীপ জয়ছোৱালে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে তেওঁৰ পদত্যাগৰ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি নতুন চৰকাৰ গঠন নোহোৱালৈকে ৰাজ্যখন চম্ভালিবলৈ আহ্বান জনায় । নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ বৈঠকৰ পাছত কুমাৰক এন ডি এৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়, য'ত জ্যেষ্ঠ নেতা সম্ৰাট চৌধাৰীক বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা আৰু বিজয় কুমাৰ সিনহাক উপ-নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।

বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যও বিহাৰৰ বিধায়িনী দলৰ নেতাগৰাকীৰ নিৰ্বাচিত প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে ।

JD(U) chief Nitish Kumar being greeted by newly elected MLAs of the NDA during a meeting, in Patna, Wednesday, Nov. 19, 2025
বিদায়ী চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বুধবাৰে নীতিশ কুমাৰে পদত্যাগ কৰে (PTI)

ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাধ্বী নিৰঞ্জন জ্যোতিকো বিধায়িনী দলৰ নেতাগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সহ-পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় । একেদৰে কেবিনেট চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে এন ডি এৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থাকে । বিহাৰৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত দলৰ মুৰব্বীকে ধৰি বিজেপিৰ ১৬ গৰাকী আৰু জেডিইউৰ ১৪ গৰাকী মন্ত্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এক সূত্ৰই জনোৱা মতে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বিজেপিৰ প্ৰেম কুমাৰক নিযুক্তি দিবলৈ এন ডি এৰ অংশীদাৰসকল একমত হৈছে । উপাধ্যক্ষৰ পদ জেডি(ইউ)লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সূত্ৰৰ মতে নতুন মন্ত্ৰীসভাত এন ডি এৰ মূল বিজেপি আৰু জেডি(ইউ)ৰ পৰা ৫ পৰা ৬ গৰাকী নতুন মুখ থাকিব ।

মাহনাৰ বিধানসভাৰ আসনৰ পৰা জয়ী হোৱা জেডিইউৰ ৰাজ্যিক মুৰব্বী উমেশ সিং কুশৱাহাক নতুন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । জেডিইউৰ বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসকলকো মন্ত্ৰীসভাত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে, "নতুন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাত এলজেপি (আৰভি)য়ে ৩ খন আসন পোৱাৰ বিপৰীতে এইছ এ এম-এছ আৰু আৰএলএমক এটাকৈ পদ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপিৰ সৰ্বাধিক ১৬ গৰাকী মন্ত্ৰী আৰু জেডিইউৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে ১৪ গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ২০ নৱেম্বৰত শপত গ্ৰহণ কৰিব ।"

Union Ministers Dharmendra Pradhan, Rajiv Ranjan Singh (Lalan) with JD(U) supremo Nitish Kumar, party's Working President Sanjay Jha, BJP leaders Samrat Choudhary, Vijay Sinha and others after a meeting of Bihar's newly elected MLAs of the National Democratic Alliance (NDA), in Patna, Wednesday, Nov. 19, 2025
নীতিশ কুমাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব (PTI)

নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ অংশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা জেডিইউৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ যাদৱ, বিজয় কুমাৰ চৌধাৰী, শ্ৰৱণ কুমাৰ, সুনীল কুমাৰ, লেছি সিং, শ্বিলা মণ্ডল, মদন সাহনী, ৰতনেশ সাদা, মহম্মদ জামা খান, জয়ন্ত ৰাজ, উমেশ সিং কুশৱাহা আৰু অশোক চৌধাৰী ।

সূত্ৰৰ মতে জেডিইউৰ পৰা আন সম্ভাৱ্য মন্ত্ৰীসকল হৈছে ৰাহুল কুমাৰ সিং, সুধাংশু শেখৰ, কলাধৰ প্ৰসাদ মণ্ডল আৰু পান্না লাল সিং পেটেল । বিজেপিৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে বিদায়ী মন্ত্ৰীসভাৰ অধিকাংশ মন্ত্ৰীকে নতুন মন্ত্ৰীসভাত ৰখা হ'ব, দলটোৱে ৩ খন নতুন মুখৰ কথা বিবেচনা কৰিছে ।

সম্ভাৱ্য নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে সম্ৰাট চৌধাৰী, প্ৰেম কুমাৰ, মংগল পাণ্ডে, বিজয় কুমাৰ সিনহা, নীতিশ মিশ্ৰ, ৰেণু দেৱী, জিবেশ কুমাৰ, নীৰজ কুমাৰ সিং, জনক ৰাম, হৰি সাহনী, কেদাৰ প্ৰসাদ গুপ্তা, সুৰেন্দ্ৰ মেহতা, সন্তোষ কুমাৰ সিং, সুনীল কুমাৰ আৰু মোটিল লাল প্ৰসাদ ।

বিজেপিৰ পৰা সম্ভাৱ্য নতুন মুখৰ ভিতৰত আছে প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ (বক্সাৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত), ৰাণা ৰণধীৰ, গায়ত্ৰী দেৱী আৰু বিজয় কুমাৰ খেমকা । জেডিইউৰ এগৰাকী নেতাই কয়, "আমি নতুন মন্ত্ৰীসভাত অধিক প্ৰতিনিধিত্বৰ লক্ষ্য লৈছো ।"

বিদায়ী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত বিজেপিৰ ১৫ গৰাকী মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰকে ধৰি জেডিইউৰ ১২ জন, হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা (চেকুলাৰ)ৰ এজন আৰু এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছিল । জেডিইউৰ এজন নেতাই কয়, "২০২০ চনৰ পৰা আমাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এইবাৰ অধিক আসন আশা কৰিছোঁ ।"

