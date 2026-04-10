ৰাজ্য এৰি ৰাজ্যসভাত শপত ল'লে নীতিশ কুমাৰে
এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি দিল্লীত ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত লোৱা নীতিশ কুমাৰে আগন্তুক দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ আশা আছে ।
Published : April 10, 2026 at 2:36 PM IST
পাটনা : ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ । শুকুৰবাৰে দিল্লীত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা সংসদৰ উচ্চ সদনৰ অধ্যক্ষ চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে তেওঁক শপত বাক্য পাঠ কৰায় ।
ৰাজ্যসভা চৌহদৰ ভিতৰৰ এটা হলত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাত সদনৰ নেতা জে পি নাড্ডা, মীন, পশুপালন আৰু দুগ্ধ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিং ওৰফে লালন সিং, কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য জয়ৰাম ৰমেশ আদি ।
শপত গ্ৰহণৰ পিছত ৰাধাকৃষ্ণনে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ পৰিষদলৈ আদৰণি জনায় । এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানে তেওঁৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰাৰ দিশত এক পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া তেওঁ পাটনালৈ উভতি আহিব আৰু দুদিনমানৰ পাছতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নীতিশ কুমাৰে দেশৰ চাৰিওটা সংসদীয় আৰু বিধানসভা সদন লোকসভা, ৰাজ্যসভা, বিধানসভা আৰু বিধান পৰিষদৰ সদস্য হোৱা নেতাসকলৰ মাজৰ এজন হিচাপে চিহ্নিত হ'ল । বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালুপ্ৰসাদ আৰু প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদীও এই তালিকাত আছে ।
বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এক অন্যতম মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হোৱা এই মুহূৰ্তটোৰ সাক্ষী হ’বলৈ জনতা দল (ইউনাইটেড)ৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য ৰাজ্যসভাত উপস্থিত থাকে । আনহাতে, ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ গঠনৰ বাট প্ৰশস্ত হয় ।
নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিহাৰৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আছিল জেডিইউৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সঞ্জয় কুমাৰ ঝা, কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য জয়ৰাম ৰমেশ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী, মন্ত্ৰী বিজয় কুমাৰ চৌধুৰী, অশোক চৌধুৰী আদি ।
উল্লেখ্য যে বিশেষভাৱে শপত গ্ৰহণৰ বাবেই বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি দিল্লীত উপস্থিত হয় নীতিশ কুমাৰ ।