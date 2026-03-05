'অৱসৰ'ৰ বাবে সাজু নীতিশ কুমাৰ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰি ৰাজ্যসভালৈ সাজু 'বিহাৰী বাবু'
জে ডি ইউ প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ বিহাৰ বিধানসভাৰ দুয়োখন সদনৰ লগতে সংসদৰো দুয়োখন সদনৰ সদস্য হোৱাৰ আকাংক্ষা সদায় পুহি ৰাখিছে ।
Published : March 5, 2026 at 1:04 PM IST
পাটনা : বিহাৰ এৰি দিল্লীলৈ যাব নীতিশ বাবু ! বিহাৰৰ মচনদ এৰি এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত বহিব আৰ জে ডি প্ৰধান নীতিশ কুমাৰ । বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশ্চিত কৰে যে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ’বলৈ বিচাৰিছে । যাৰ ফলত তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত অৱসৰৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ ওপৰত দিনক দিনে চলি অহা জল্পনা-কল্পনাৰ ওৰ পৰে ।
নীতিশ কুমাৰে বৃহস্পতিবাৰে উচ্চ সদনৰ দ্বিবাৰ্ষিক নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব । উল্লেখ্য যে ৫ মাৰ্চ হৈছে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ শেষ দিন । ইয়াৰ লগে লগে বিহাৰৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিনীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিব ।
এটা X পোষ্টত জনতা দল (ইউনাইটেড)ৰ ঊৰ্ধ্বতন নেতাগৰাকীয়ে কয় যে সংসদীয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই তেওঁ বিহাৰ বিধানসভাৰ দুয়োখন সদনৰ লগতে সংসদৰো দুয়োখন সদনৰ সদস্য হোৱাৰ আকাংক্ষা কৰিছিল । ১ মাৰ্চত ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নীতিশ কুমাৰে পোষ্টটোত লগতে কয়, "এই আকাংক্ষাৰ লগত খাপ খুৱাই এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগা নিৰ্বাচনত মই ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ’বলৈ বিচাৰিছোঁ ।"
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
"দুই দশকৰো অধিক সময় ধৰি আপোনালোকে মোৰ ওপৰত ধাৰাবাহিকভাৱে আস্থা আৰু সমৰ্থন ৰাখিছে আৰু সেই আস্থাৰ বলতেই আমি বিহাৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াইছোঁ । আপোনালোকৰ আস্থা আৰু সমৰ্থনৰ শক্তিতেই আজি বিহাৰে উন্নয়ন আৰু মৰ্যাদাৰ এক নতুন মাত্ৰানিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ বাবে মই বিগত সময়তো আপোনালোকৰ প্ৰতি বহুবাৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।" তেওঁ কয় ।
বাহিৰৰ সুদীৰ্ঘ সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সততাৰে আশ্বাস দিব বিচাৰোঁ যে ভৱিষ্যতেও আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক অব্যাহত থাকিব । লগতে আপোনালোকৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি উন্নত বিহাৰ গঢ়ি তোলাৰ মোৰ সংকল্প অটল থাকিব । যিখন নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব, সেইখনলৈ মোৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আৰু পথ প্ৰদৰ্শন থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ই টিভি ভাৰতে প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটে (এন ডি এ) নিজৰ সমষ্টিত হোলী উৎসৱত ব্যস্ত থকা সকলো বিধায়ককে বৃহস্পতিবাৰে পাটনাত উপস্থিত থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ৰাজ্যসভালৈ যাবলৈ সাজু হৈছে । তেওঁৰ পুত্ৰ নিশান্ত কুমাৰক সংসদৰ উচ্চ সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব পাৰে বা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অভিষিক্ত কৰা হ’ব ।