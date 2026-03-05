ETV Bharat / politics

ৰাজ্যসভা : অমিত শ্বাহক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে নীতিশ কুমাৰ-নীতিন নবীনে

বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰসহ এন ডি এৰ ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

Rajya Sabha elections 2026
ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল নীতিশ কুমাৰৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা (বিহাৰ): ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে । বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত নীতিশ কুমাৰৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে ধৰি এন ডি এৰ আন ৪ গৰাকী নেতাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা আন নেতাকেইগৰাকী হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জে ডি ইউ নেতা ৰামনাথ ঠাকুৰ, বিজেপি নেতা শিৱেশ কুমাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চাৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপেন্দ্ৰ কুশৱাহা ।

উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পাটনাত উপস্থিত হৈ নীতিশ কুমাৰক চৰকাৰী বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰাৰ লগে লগে স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰি ৰাজ্যসভালৈ যাব ।

Rajya Sabha elections 2026
মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত নীতিশ কুমাৰক সংগ দিছে অমিত শ্বাহে (ETV Bharat)

চমু আলোচনাৰ অন্তত অমিত শ্বাহে নীতিশৰ সৈতে বিহাৰ বিধানসভালৈ যায় য'ত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হয় । তেওঁলোকৰ সৈতে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা সম্ৰাট চৌধুৰীও উপস্থিত থাকে ।

ইফালে সকলো প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে য'ত প্ৰয়োজনীয় স্থানত স্বাক্ষৰ কৰি মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰে বিধানসভাৰ সচিব ক্যাতি সিঙে । তেওঁ নিজৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় শপতনামাও দাখিল কৰে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা অপৰাধমূলক গোচৰৰ নথি-পত্ৰও লগতে সংলগ্ন কৰি দিয়ে ।

সংসদৰ উচ্চ সদনৰ ৫ খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অহা ১৬ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰত্যককে জয়ী হ'বলৈ ৪১ গৰাকীকৈ বিধায়কৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।

Rajya Sabha elections 2026
ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল নীতিশ কুমাৰৰ (ETV Bharat)

বিহাৰৰ ২৪৩ জনীয়া বিধানসভাত ২০২ গৰাকী বিধায়ক থকাৰ বাবে এন ডি এৰ ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থী সহজেই জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ বাবে আৰু ৩ টা ভোটৰ প্ৰয়োজন হ'ব । ইফালে ২৫ জন বিধায়কক লৈ সৰ্ববৃহৎ বিৰোধী দল আৰ জে ডিয়ে সাৰ ব্যৱসায়ী তথা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য অমৰেন্দ্ৰ ধাৰী সিঙক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ।

ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাসকলৰ কাৰ্যকাল ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । এন ডি এৰ সূত্ৰই উল্লেখ কৰা মতে তেতিয়ালৈ নীতিশ কুমাৰেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত থাকিব । তেওঁৰ পুত্ৰ নিশান্ত কুমাৰে জে ডি ইউত যোগদান কৰিব । নীতিশ কুমাৰ কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ পিছত পুত্ৰ নিশান্তই উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :

'অৱসৰ'ৰ বাবে সাজু নীতিশ কুমাৰ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰি ৰাজ্যসভালৈ সাজু 'বিহাৰী বাবু'

TAGGED:

নীতিশ কুমাৰ
বিহাৰ
অমিত শ্বাহ
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.