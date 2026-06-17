এইবাৰ পাটনা গুচি পাটলিপুত্ৰ হ'ব: প্ৰাচীন গৌৰৱক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস !

এইবাৰ পাটনা গুচি পাটলিপুত্ৰ হ'ব: প্ৰাচীন গৌৰৱক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াস !
বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে পাটনাৰ নাম শীঘ্ৰে সলনি কৰা হ'ব ।
Published : June 17, 2026 at 3:48 PM IST
পাটনা: বিহাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী পাটনাৰ নাম সলনি কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে । বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধৰীয়েও ঘোষণা কৰিছে যে শীঘ্ৰে পাটনাৰ নাম সলনি কৰা হ'ব । কিন্তু কি নাম দিয়া হ'ব পাটনাৰ ? কোনো নতুন নাম দিয়া নহয় ! এটা প্ৰাচীন নামেৰেই নামকৰণ কৰা হ'ব পাটনাৰ । এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাটনাৰ নদিয়াৱান গাঁৱত 'ব্লক সহযোগিতা আৰু জনকল্যাণ শিবিৰ' অনুষ্ঠানত ঘোষণা কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে পাটনাৰ নাম হ'ব পাটলিপুত্ৰ । প্ৰাচীন কালত পাটনাক পাটলিপুত্ৰ বুলিয়ে জনা গৈছিল ।
পাটলিপুত্ৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ?
গংগা নদীৰ দক্ষিণ পাৰত অৱস্থিত পাটনা চহৰখন প্ৰথমে পাটলিপুত্ৰ নামেৰে জনাজাত আছিল । প্ৰায় ২০০০ বছৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ ৰাজধানীক পাটলিপুত্ৰ নামেৰে জনা গৈছিল । মগধ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা অজাতশত্ৰুৱে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪৯০ চনত পাটলিপুত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । প্ৰাচীন কালত ইয়াক ভাৰতৰ প্ৰধান চহৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল ।
প্ৰাচীন ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজধানী
পাটলিপুত্ৰ আছিল প্ৰাচীন ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গৌৰৱময় মহানগৰ । বৰ্তমান ই বিহাৰৰ ৰাজধানী । খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৬০০ চনৰ পৰা ই প্ৰাচীন ভাৰতৰ কিছুমান শক্তিশালী সাম্ৰাজ্য যেনে নন্দ, মৌৰ্য, শুংগ, গুপ্ত বংশৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু প্ৰশাসনিক ৰাজধানী হিচাপে কাম কৰিছিল ।
সোণালী যুগ আৰু মৌৰ্য যুগৰ গৌৰৱ
মহান সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু অশোকৰ ৰাজত্বকালত ইয়াক বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চহৰৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হৈছিল । গ্ৰীচৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মেগাষ্টেনিছে তেওঁৰ 'ইণ্ডিকা' নামৰ গ্ৰন্থখনত পাটলিপুত্ৰৰ ভৱিষ্যৎ, ইয়াৰ কাঠৰ ৰাজপ্ৰসাদ আৰু ইয়াৰ বিশাল প্ৰতিৰক্ষামূলক দেৱালৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ।
জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰ
গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত পাটলিপুত্ৰ গণিত আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ প্ৰখ্যাত পণ্ডিত আৰ্যভটৰ কৰ্মভূমি আছিল । সময়ৰ লগে লগে বিভিন্ন শাসক আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ বাবে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য কমি আহিল । মধ্যযুগীয় যুগত শ্বেৰ শ্বাহ ছুৰীয়ে এই অঞ্চলৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰি 'পাটনা' নামেৰে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
আধুনিক প্ৰসংগ আৰু প্ৰাচীন ঐতিহ্য
আজিও মৌৰ্য যুগৰ অৱশিষ্ট কুমহৰাৰ আৰু বুলণ্ডী বাগৰ দৰে স্থানত দেখা যায়, যিয়ে ইয়াৰ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যৰ প্ৰমাণ হিচাপে কাম কৰে । আধুনিক প্ৰেক্ষাপটত ইয়াৰ প্ৰাচীন গৌৰৱক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাও চলি আছে । যাৰ অংশ হিচাপে বিহাৰ চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে পাটনা চহৰৰ নাম পুনৰ পাটলিপুত্ৰ কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
আধুনিকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শীৰ্ষৰ ২০খন ভাৰতীয় চহৰ, উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত বেংগালুৰুৰ আধিপত্য