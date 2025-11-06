ETV Bharat / politics

প্ৰথমে ভোটদান তাৰ পিছত জলপান: বিহাৰত আৰম্ভ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ

১৮ খন জিলাৰ ১২১ খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বমুঠ ১৩১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব ৷

Representational image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 7:55 AM IST

3 Min Read
পাটনা: বহুচৰ্চিত বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান আজি পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ ১৮ খন জিলাৰ ১২১ খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই ভোটগ্ৰহণ ৷ উল্লেখ্য যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত সৰ্বমুঠ ১৩১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব ৷

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত আজি যিসকল হেভীৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ নিৰ্ভৰ কৰিছে সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে আৰ জে ডিৰ নেতা তথা ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ পৰা প্ৰক্ষেপিত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেজস্বী যাদৱ, বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধৰী আদি । গতিকে স্বাভাৱিকতে বিহাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অতি আকৰ্ষণীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৷

ইপিনে, আৰ জে ডিৰ পৰা বহিস্কৃত হৈ নিজাকৈ জন্ম দিয়া জনশক্তি জনতা দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা তেজ প্ৰতাপৰ মুখামুখি হৈছে আৰ জে ডিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক মুকেশ ৰোশন । মহুৱা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে তেজ প্ৰতাপ আৰু মুকেশ ৰোশন ৷ বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ আন এগৰাকী শক্তিশালী নেতা সঞ্জয় সিঙেও এল জে পিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।

প্ৰায় এটা দশকৰ অন্তত তাৰাপুৰ সমষ্টিৰ পৰা পোনপটীয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বৰ্তমানৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সম্ৰাট চৌধৰীয়ে । তেওঁৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱা আৰ জে ডিৰ অৰুণ কুমাৰ শ্বাহ ।

ইপিনে বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মন্ত্ৰী মংগল পাণ্ডেই । তেওঁ ছিৱান আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুবাৰৰ বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰ জে ডিৰ অৱধ বিহাৰী চৌধুৰী । আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ৰাঘোপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে তেজস্বী যাদৱে ।

২০১০ চনত তেজস্বী যাদৱৰ মাতৃ ৰাবৰী দেৱীক এই সমষ্টিতে পৰাস্ত কৰিছিল বিজেপিৰ সতীশ কুমাৰে ৷ এইবাৰ সেই সতীশ কুমাৰেই হৈছে তেজস্বীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৷

ইপিনে আজি পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাইজক বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ কয়- "আজি বিহাৰত গণতন্ত্ৰ উদযাপনৰ প্ৰথম পৰ্যায় । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এই পৰ্যায়ৰ সকলো ভোটাৰকে সম্পূৰ্ণ উৎসাহেৰে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । এই উপলক্ষে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিবলৈ যোৱা ৰাজ্যৰ সকলো যুৱ বন্ধুলৈ মোৰ বিশেষ অভিনন্দন । মনত ৰাখিব- প্ৰথমে ভোটদান, তাৰ পিছতহে জলপান "

লগতে পঢ়ক: বিশ্বৰ প্ৰতিনিধি দল হ’ব বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সাক্ষী

BIHAR FIRST PHASE POLLING
BIHAR ELECTION
RJD
ই টিভি ভাৰত অসম
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

