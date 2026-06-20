ETV Bharat / politics

লাহৰীঘাটত বৃহৎ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন: কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি বিজেপিত যোগ দিব ২০ সহস্ৰাধিকে

কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিফ ত্যাগ কৰি ২০ সহস্ৰাধিক বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা-কৰ্মীয়ে অহা ২৩ জুনত গেৰুৱা বসন পিন্ধিব বুলি চৰ্চা চলিছে ।

Laharighat BJP joining programme
অনুষ্ঠানস্থলীত প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈছে স্থানীয় বিজেপি নেতা-কৰ্মীসকলে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এক ডাঙৰ জোকাৰণি সৃষ্টি কৰি মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট সমষ্টিত এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তনৰ মূহূৰ্ত সমাগত । দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ অভেদ্য দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত লাহৰীঘাটত এইবাৰ শাসকীয় দল বিজেপিয়ে বিৰোধী শিবিৰত আটাইতকৈ মোক্ষম আঘাতটো হানিবলৈ সাজু হৈছে।

অহা ২৩ জুনত সমষ্টিটোৰ হাজাৰ হাজাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে একেলগে গেৰুৱা বসন পিন্ধাৰ এক ব্যাপক প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত হ’ব ঐতিহাসিক যোগদান কাৰ্যসূচী ।

লাহৰীঘাটত কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি বিজেপিত যোগ দিব ২০ সহস্ৰাধিকে (ETV Bharat Assam)

প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, অহা ২৩ জুনত লাহৰীঘাটৰ তিনিচুকীয়াস্থিত ৰাজীৱ গান্ধী খেলপথাৰত এক বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই ঐতিহাসিক কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা নিজে উপস্থিত থাকিব ।

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰায় ২০ সহস্ৰাধিক সক্ৰিয় নেতা তথা কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব । মৰিগাঁও জিলাৰ ৰাজনীতিত ই এক অভূতপূৰ্ব ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

খহি পৰিব কংগ্ৰেছৰ ভেটি; পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিও শাৰীত

Laharighat BJP joining programme
লাহৰীঘাটৰ তিনিচুকীয়াস্থিত ৰাজীৱ গান্ধী খেলপথাৰত বিশাল প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

এই বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীত কেৱল সাধাৰণ কৰ্মীয়েই নহয়, বৰং তৃণমূল স্তৰৰ বহু প্ৰভাৱশালী নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিয়েও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে । জানিব পৰা মতে, বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ ৪ গৰাকী জিলা পৰিষদৰ সদস্যই বিজেপিত যোগ দিব । ১৫ৰ পৰা ২০ গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যয়ো হাত এৰি পদুমত ধৰিব ।

ইয়াৰ উপৰি দলীয় গুৰু দায়িত্বত থকা বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতা আৰু এআইইউডিএফৰ এটা ডাঙৰ অংশই এই সোঁতত ভৰি দিব ।

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগ আৰু কংগ্ৰেছৰ অন্তঃকন্দল

ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে, নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছৰে পৰা মৰিগাঁও-নগাঁও অঞ্চলৰ কংগ্ৰেছ শিবিৰত তীব্ৰ হতাশা আৰু ক্ষোভে বিৰাজ কৰিছিল ।

দলটোৰ নেতৃত্বক লৈ সৃষ্টি হোৱা ব্যাপক অন্তঃকন্দল আৰু নেতৃত্বহীনতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ এতিয়া লাহৰীঘাটত স্পষ্ট হৈ পৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি দলৰ হৈ কাম কৰি অহা নিষ্ঠাৱান কৰ্মীসকলে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখি জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত চামিল হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

ৰাজনৈতিক মহলৰ চৰ্চা

এই প্ৰস্তুতিৰ সময়তে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চিত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে, "২৩ জুনৰ এই অভূতপূৰ্ব যোগদানে লাহৰীঘাটত কংগ্ৰেছৰ বুকুত এনে এক খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিব, যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো বিৰোধীৰ বাবে একপ্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিব । ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহতো স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা যাব ।"

এই সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ৰাম প্ৰসাদ সৰকাৰে কয়, "এতিয়ালৈকে ২২,৫০০ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এই সংখ্যা ২৫ হাজাৰ পাৰ হৈ যাব । নেতা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা থাকিব, কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা থাকিব, ৰাজ্যিক-জিলা পৰ্যায়ৰ থাকিব । ব্লক পৰ্যায়ৰ লগতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি থাকিব । তেখেতসকলে অহা ২৩ তাৰিখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব ।"

বৰ্তমান লাহৰীঘাটৰ তিনিচুকীয়া ৰাজীৱ গান্ধী খেলপথাৰত এই বৃহৎ কাৰ্যসূচীৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে । শাসকীয় দলটোৰ বাবে ই এক ডাঙৰ সফলতা হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ বাবে এয়া এক অস্তিত্বৰ সংকট স্বৰূপ হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :অসম বিধানসভাৰ দক্ষ মন্ত্রী কোন; ক'লে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে
লগতে পঢ়ক :অসমে বহিঃসাহায্যপ্রাপ্ত প্ৰকল্পৰ সফল ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণলৈ উল্লেখনীয় সুফল আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

লাহৰীঘাটত বিজেপিত যোগদান কাৰ্যসূচী
কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিজেপিত যোগদান
এআইইউডিএফ নেতাৰ বিজেপিত যোগদান
ইটিভি ভাৰত অসম
LAHARIGHAT BJP JOINING PROGRAMME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.