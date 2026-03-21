ETV Bharat / politics

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ জুবিনদাৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে ৰাজনৈতিক যাত্ৰা অসম্ভৱ, ক'লে বিদিশা নেওগে

জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত জালুকবাৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগ । জুবিনদাৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে এই যাত্ৰা অসম্ভৱ বুলি উল্লেখ বিদিশা নেওগৰ ।

Bidisha Neog of the Congress candidate from Jalukbari in Zubeen Khetra
জুবিন ক্ষেত্ৰত জালুকবাৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 21, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট লাভ কৰাৰ পাছতেই শনিবাৰে বিদিশা নেওগ 'জুবিন ক্ষেত্ৰত' উপস্থিত হয় । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চাকি-ধূপ জ্বলাই কিম্বদন্তি শিল্পীগৰাকীৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰাণৰ শিল্পীৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়িব বিদিশা:

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক নিজৰ অনুপ্ৰেৰণা বুলি অভিহিত কৰি বিদিশা নেওগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "জুবিনদা আমাৰ প্ৰাণৰ আপোন । যিদৰে ভগৱান, পৰিয়ালবৰ্গ আৰু দলৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ, ঠিক তেনেদৰে জুবিনদাৰ ওচৰতো আশীৰ্বাদ ল’বলৈ আহিছোঁ । তেওঁৰ দৰে যেন কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ সমাজৰ হকে কাম কৰি যাব পাৰোঁ, সেয়াই মোৰ কামনা । জুবিনদাাৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে মই এই ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ ।"

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে বিদিশা নেওগে (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা আৰু নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি:

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় আৰু তেওঁৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীক লৈ বিদিশা নেওগে বৰ্তমানৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ ঘোষণা কৰে যে যদিহে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হয়, তেন্তে বিশ্বমানৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে বিদিশা নেওগে (ETV Bharat Assam)

'বৰ অসম' গঢ়াৰ যুঁজ:

জালুকবাৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি নিজকে ভাগ্যবান বুলি বিবেচনা কৰা বিদিশা নেওগে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা ব্য়ক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে যি 'বৰ অসম' গঢ়াৰ সপোন দেখিছে, সেই সপোন পূৰণৰ যাত্ৰাত কিছু অৰিহণা যোগাব পাৰিলে মই ধন্য হ'ম । আমাৰ এই যুঁজ কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ বিৰুদ্ধে নহয়, বৰঞ্চ দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধেহে ।"

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সত্যৰ পক্ষত থিয় দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা দোহাৰে বিদিশা নেওগে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগ
জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিক
জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টি
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.