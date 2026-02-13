ৰাইজৰ দল-কংগ্ৰেছৰ সৈতে বৈঠক কিয় বাতিল হ'ল ? কাৰণ ব্য়াখ্য়া ভূপেন বৰাৰ

ৰাইজৰ দল-কংগ্ৰেছৰ সৈতে বৈঠক কিয় বাতিল হ'ল ? কাৰণ ব্য়াখ্য়া ভূপেন বৰাৰ
অশ্লীল ইংগিত প্ৰসংগত মুখ খুলি কংগ্ৰেছ ভূপেন বৰাই কৰিলে বাঁহৰ ব্য়াখ্য়া ।
Published : February 13, 2026 at 8:59 PM IST
মাজুলী : বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে যদিও এই পৰ্যন্ত বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ অনিশ্চয়তাৰ ডাৱৰ আঁতৰা নাই । ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিতব্য় বৈঠক কংগ্ৰেছে পুনৰ বাতিল কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অখিল গগৈ ।
মিত্ৰতা আৰু আসন ভাগ বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত নোহোৱাত দুয়ো দলৰ মাজত সংঘাত প্ৰকাশ পাইছে ।
কাজিৰঙাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই । এই সন্দৰ্ভত বৰাই কয়,"মাজুলীত পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী থকা বাবে অখিল গগৈৰ লগত মিত্ৰতা সম্পৰ্কত সভা অনুষ্ঠিত নহ'ল । আজি মাজুলী,কাইলৈ বিহালী আৰু লখিমপুৰত কাৰ্যসূচী আছে । আমাৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই দলে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো আমি আপোনালোকক জনাম । টেলিফোনত অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ লগত কথা পাতিছো । মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সৈতেও কথা পাতিছো । এতিয়াই খাটাংকৈ ক'ব নোৱাৰো । এইটো দলীয় সিদ্ধান্ত, নিশ্চিতভাৱে যি হয় সেয়া ৰাজহুৱা কৰিম ।"
ইপিনে, অশ্লীল ইংগিত প্ৰসংগত মুখ খুলিলে কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ভূপেন বৰাই । তেওঁ কয়, "এই সম্পৰ্কত চি আই ডিয়ে মোক ফোন কৰিছে ৷ মই কৈছো সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম । এইটো সকলোৱে দেখিছে । বাঁহ দিয়া সেইটো সকলোৱে কয় । বাঁহটো আহিছে আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা । নচঁচা শূলটোৱে বাঁহ হ'ল । মই কোনো ধৰণৰ অশ্লীল ইংগিত দিয়া নাই , তথাপিও যদি জে'লত থাকিব লাগে থাকিম ।"