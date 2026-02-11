ETV Bharat / politics

বিৰোধীৰ মিত্ৰতাই লাভ কৰিছে নতুন গতি : আলোচনাৰ দায়িত্ব ভূপেন বৰাক, শুকুৰবাৰে অখিল গগৈৰে হ’ব বৈঠক

শুকুৰবাৰে অখিল গগৈৰ সৈতে আলোচনাত বহিব কংগ্ৰেছ ৷ তাৰ বাবে অখিল গগৈয়ে শুকুৰবাৰে বাতিল কৰিছে দিনটোৰ সকলো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী ।

assam assembly ELECTION 2026
ভূপেন বৰাৰ সৈতে অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 8:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ ৰাজনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধীৰ শিবিৰত আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ বৰফ গলিছে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ৷

ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাৰ পিছত বিৰোধীৰ শিবিৰৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ৷ সেয়ে শীঘ্ৰে অখিল গগৈৰ সৈতে বুজাপৰা সমাপ্ত কৰিব খুজিছে কংগ্ৰেছে । শুকুৰবাৰে অখিল গগৈৰ সৈতে আলোচনাত বহিব কংগ্ৰেছ ৷ তাৰ বাবে অখিল গগৈয়ে শুকুৰবাৰে বাতিল কৰিছে দিনটোৰ সকলো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী ।

বুধবাৰে অখিল গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত সদৰী কৰে যে শুকুৰবাৰৰ দিনটো অখিল গগৈ ব্যস্ত থাকিব মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত ৷ সামাজিক মাধ্যমত গগৈয়ে জনায়, “জৰুৰী জাননীঃ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত জৰুৰী কৰ্ণধাৰ বৈঠকৰ বাবে আৰু মিত্ৰতাৰ আলোচনাৰ বাবে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মোৰ সকলো ৰাজহুৱা সভা বাতিল কৰা হৈছে । সংশ্লিষ্ট সকলোৰে ওচৰত ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী ।’’

assam assembly ELECTION 2026
বিৰোধীৰ মিত্ৰতাই লাভ কৰিছে নতুন গতি (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছ দলৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি শুকুৰবাৰে অখিল গগৈৰ সৈতে মিত্ৰতা বিষয়ত আলোচনাত বহিবৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে এ পি চি চিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাক । অৰ্থাৎ অখিল গগৈৰ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা আৰু আসনৰ কথা-বতৰাৰ বাবে দায়িত্ব লাভ কৰিছে ভূপেন বৰাই ৷

মন কৰিবলগীয়া যে আসন ভাগ-বাটোৱাৰক লৈ গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ মাজত তীব্ৰ বিৰোধ আছিল যদিও অখিল গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ আগতেই কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত গৈ অখিল গগৈক লগ কৰি ডাৱৰ নাইকীয়া কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে । ডাৱৰ আঁতৰিছিল যদিও কেইখনমান আসনক লৈ দুয়োটা দল এতিয়াও ঐক্যত উপনীত হ’ব পৰা নাই । এনে পৰিস্থিতিত শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেন বৰাক অখিল গগৈৰে মিত্ৰতাৰ দায়িত্ব দিয়া আৰু শুকুৰবাৰে দুয়ো আলোচনাত বহিব ৷

assam assembly ELECTION 2026
শুকুৰবাৰে অখিল গগৈৰে হ’ব বৈঠক (ETV Bharat Assam)

সেইদিনাই ৰাইজৰ দলে আয়োজন কৰিছে জৰুৰী কৰ্ণাধাৰৰ বৈঠক । ৰাইজৰ দলৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি জৰুৰী কৰ্ণধাৰৰ বৈঠকতে অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰে হোৱা আসন-ভাগ বাটোৱাৰা প্ৰসংগত ৰাইজৰ দলৰ কৰ্ণধাৰত ল’ব অনুমোদন ।

বুধবাৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লখিমপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত কয় যে এ পি চি চিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰাই বুধবাৰে তেওঁৰ সৈতে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিছিল ৷ অচিৰেই মিত্রতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ।

মিত্ৰতাৰ বিষয়টোত ভূপেন বৰাক দায়িত্ব দিয়া কাৰ্যক আদৰণি জনাই অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘ভূপেন বৰা ৰাজনৈতিকভাৱে এগৰাকী প্রেক্টিকেল আৰু অভিজ্ঞ মানুহ । তেওঁৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ মিত্রতা অতি সোনকালে সম্পন্ন হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।’’

লগতে এ আই চি চিয়ে ভূপেন বৰাক মিত্ৰতাৰ আলোচনাৰ বাবে দায়িত্ব অর্পণ কৰাটো এটা ভাল খবৰ বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক ১১ খন আসন দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছিল ৷ আনহাতে, অখিল গগৈয়ে বিচাৰি আহিছে ২০ খন আসন । সেয়ে ভূপেন বৰাৰে অখিল গগৈৰ বৈঠকৰ পিছত এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ’লে নিশ্চিতভাৱে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আন এক গতি লাভ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: অমিত শ্বাহ মনে মনে থকা দেখিলে গম পাব যে এয়া ধুমুহাৰ ইংগিত ! কিয় ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ?

TAGGED:

BHUPEN BORA
AKHIL GOGOI
ASSAM POLLS 2026
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.