প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: পুনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা ভূৱন পেগুৰ জোনাই সমষ্টিক লৈ কি পৰিকল্পনা ?
বিজেপিৰ পৰা পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে ভূৱন পেগুৱে । আগন্তুক কাৰ্যকালত সমষ্টিক লৈ কি পৰিকল্পনা পেগুৰ । এক প্ৰতিবেদন ।
Published : March 20, 2026 at 4:29 PM IST
জোনাই: সমুখত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল । সমানে সমানে তীব্ৰ গতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল । অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বহু কেইটা সংৰক্ষিত সমষ্টি আছে ।
ইয়াৰে ৮০ নং জোনাই বিধানসভা সমষ্টি অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু ই এটা অনুসূচিত জনজাতি (ST) সংৰক্ষিত সমষ্টি ৮০ নং জোনাই বিধানসভা সমষ্টিত(অনুসূচিত জনজাতি ) পুনৰ বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে ভূৱন পেগুৱে ।
ছাত্ৰ অৱস্থাতে ৰাজনীতি জড়িত হৈছিল ভূৱন পেগু:
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগু জন্ম ২০ ডিচেম্বৰ ১৯৭০ চনত । পিতৃ খগেন পেগু আৰু মাতৃ নিৰ্মলতা পেগু । ঘৰ জোনাই সমষ্টিৰ চিলাপথাৰৰ লৃচাং চচাইটি গাঁৱত । ছাত্ৰ অৱস্থাতে ভূৱন পেগুৱে মিচিং ছাত্ৰ সংগঠন টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং (TMPK) কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ ১৯৯৫-১৯৯৬ TMPKৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাম কৰা লগতে লগতে বিভিন্ন মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল ।
১৯৯৩ চনৰ কটন কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদতো নিৰ্বাচিত হৈছিল । ছাত্ৰ জীৱনৰ শেষত ভূৱন পেগুৱে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ পৰে ।
এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "২০২১ চনত মিচিং জাতীয় সংগঠনসমূহে মোক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ দায়িত্ব দিয়ে । দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণটো আছিল যে মিচিং জাতিৰ উন্নয়ন, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা তদুপৰি মিচিং জাতিৰ বিভিন্ন অধিকাৰসমূহ বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পৰাকৈ আমাৰ বিধায়ক প্ৰয়োজন । সেইকাৰণে মোক ২০২১ চনত দায়িত্ব দিছিল যদিও এই নিৰ্বাচনত আমি বিফল হৈছিলোঁ ।"
পেগুৱে লগতে কয়, "পুনৰ ২০০৬ চনত আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নক আগুৱাই লৈ যাব বাবে এটা দল গঠন হ'ল, গণশক্তি দল । এই গণশক্তি দলৰো প্ৰতিস্থাপক সম্পাদক আছিলো মই । তেনেকৈয়ে ২০০৬ চনত নিৰ্বাচন খেলি সফল হ'লো । গণশক্তি ( নিৰ্দলীয়) দলৰ পৰাই জোনাই সমষ্টিত দুটা কাৰ্যকাল কৰি ২০২১ চনত মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ যিখিনি দাবী, জোনাই সমষ্টিৰ বহু সমস্যা সমাধানৰ কথা চিন্তা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত যোগদান কৰো ।"
ভূৱন পেগুৰ কাৰ্যকালত যোৱা পাঁচটা বছৰত জোনাই সমষ্টিয়ে কি পালে:
বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৱে কয়, "বিজেপিত যোগদান কৰি যোৱা পাঁচটা বছৰত মই জোনাই সমষ্টিত কি কৰিলো বুলি ক'লে প্ৰথমে ক'ব লাগিব জোনাই সমষ্টিক মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি বানপানী মুক্ত, যাতায়তৰ সু-ব্যৱস্থা, চিকিৎসা সেৱা, শিক্ষা, চাৰিশতকৈ অধিক জলজীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰি গ্ৰামাঞ্চলত খোৱাপানী সমস্যা দূৰীকৰণ, কুলাজানৰ পৰা অয়ানলৈ ফ'ৰলেন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ, জোনাই মাজমজিয়াত বৃহৎ ৰাজহুৱা গাড়ী আস্থান, আটকধুনীয়াকৈ মিচিং কৃষ্টি ভৱন নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে জোনাই ৰাইজে যিকোনো সভা সমিতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ মিচিং কৃষ্টি ভৱনৰ মুকলি প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছো ।"
তেওঁ কয়, "জোনাই অসম-অৰুণাচল সীমান্তত একলব্য আদর্শ আৱাসিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণ, জোনাইৰ প্ৰায় ৭৮ বছৰীয়া দুখ-যন্ত্ৰণাৰ অৱসান ঘটাই ২২ কোটি টকীয়া ব্যয় সাপেক্ষে নৱ-নিৰ্মিত 'বহু প্ৰত্যাশিত ১০০ খন বিচনাযুক্ত আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণ, আদৰ্শ মডেল অংগনাৱাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি, শিশুসকলৰ পুষ্টি, যত্ন আৰু প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক উন্নত পৰিৱেশ প্ৰদানকে আদি কৰি জোনাই সমষ্টিত বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছো ।"
পুনৰ জয়ী হ'লে আগন্তুক পাঁচ বছৰত পৰিকল্পনা ভূৱন পেগু:
এই প্ৰসংগত ভূৱন পেগুৱে কয়, "আগন্তুক পাঁচ বছৰত পুনৰ যদি মই জয়ী হওঁ, তেন্তে মই ক'ম জোনাই সমষ্টিত কিছুমান ঠাইত মথাউৰি নিৰ্মাণ কাম, গ্ৰামাঞ্চলত সৰু সৰু কিছুমান পথ বহু স্কুলত মানসম্পন্ন আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাকী আছে । কিছু কিছু ঠাইত জল জীৱন আঁচনি দিবলৈ বাকী আছে এইখিনি সমাধান কৰিব লাগিব । তদুপৰি সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে নিবনুৱা সমস্যা ।"
তেওঁ কয়, "যিহেতু কেৱল মাত্ৰ সকলোকে চাকৰি দি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে নিজ নিজ অঞ্চলত উদ্যোগ আৰম্ভ কৰা বা বেপাৰ-বাণিজ্য কৰিবলৈ যাতে নিজৰ লগতে আৰু দুজনক সংস্থাপন দিব পাৰি । মই ভাৱো এইবাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাটো জোনাই সমষ্টিটো মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ব । তদুপৰি জোনাইক এখন চহৰৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খেলা-ধূলাৰ কৰিবলৈ ভাল ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা ।"
জোনাই সমষ্টিত বিধায়ক হিচাপে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৰ কাৰ্যকাল:
জোনাই সমষ্টিত ২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল ভূৱন পেগু । ২০০৬-২০১১, ২০১৬-২০২১ চনত ভূৱন পেগু (গণশক্তি) নিৰ্দলীয়, ২০২১ৰ পৰা ২০২৬ ভূৱন পেগু (বিজেপি মিত্ৰজোঁট) ।
জোনাই সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৱে ২০১৬ চনৰ পৰা একেলেঠাৰীয়ে জোনাই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভূৱন পেগুৱে ১,৬৮,৪১১ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত ভূৱন পেগুৱে গণশক্তি দলৰ প্ৰাৰ্থী হৈ ৮৮,৪৪১ টা ভোট লাভ জয়ী হৈছিল ।