পশ্চিমবংগত এছ আই আৰ; চূড়ান্ত তালিকাত ৬৬ লাখ ভোটাৰ বাদ পৰাৰ সম্ভাৱনা
খচৰা তালিকাত পূৰ্বে বাদ দিয়া ৫৮ লাখ ভোটাৰৰ উপৰি অতিৰিক্ত আঠ লাখ ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাৰ সম্ভাৱনা ।
Published : February 28, 2026 at 8:36 PM IST
কলকাতা(পশ্চিমবংগ): পশ্চিমবংগত প্ৰায় চাৰি মাহৰ এছ আই আৰৰ পিছত শনিবাৰে চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । এছ আই আৰৰ ফলত ৰাজ্য়খনত প্ৰায় ৬৬ লাখ ভোটাৰ বাদ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যখনৰ খচৰা তালিকাত পূৰ্বে বাদ দিয়া ৫৮ লাখ ভোটাৰৰ উপৰি অতিৰিক্ত আঠ লাখ নাম বাদ দিব পাৰে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
বিষয়াসকলৰ মতে, খচৰা তালিকাত থকা ৭.০৮ কোটিৰ নাম উন্নীতকৰণ তালিকাত ‘অনুমোদিত’, ‘ডিলিট’ বা ‘বিচাৰৰ অধীনত/বিবেচনাৰ অধীনত’ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে ।
সম্পূৰ্ণ নিৰ্বাচনী তালিকা অনলাইনত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত বাদ দিয়াৰ সঠিক সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব বুলি এগৰাকী বিষয়াই উল্লেখ কৰে । বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সেইবোৰ সঠিক নহ’বও পাৰে, কিয়নো প্ৰ-পত্ৰ ৬ ৰ আবেদনৰ জৰিয়তে তালিকাৰ নাম বাদ দিয়া খচৰাত সংযোজন হ’ব । তদুপৰি প্ৰ-পত্ৰ ৭ ৰ আবেদনৰ ভিত্তিত নতুনকৈ ডিলিট কৰা হ’ব বুলিও কয় বিষয়াগৰাকীয়ে ।
প্ৰকাশিত তালিকাত ‘অণ্ডাৰ এডজুডিকেচন’ শ্ৰেণীৰ নিৰ্বাচকৰ সংখ্যা ৬০.০৬ লাখ । এয়াই বৰ্তমান ন্যায়িক বিষয়াসকলে নিৰীক্ষণ কৰি থকাসকলক ইংগিত দিয়ে । এইসকলৰ অন্তৰ্ভুক্তি বা বিলোপ পৰৱৰ্তী পৰিপূৰক তালিকাত নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব । ৰাজ্যখনৰ চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকাত মুঠ ডিলিট হোৱাৰ সংখ্য়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে সদৰী কৰিছে ।
আয়োগে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মুঠ প্ৰায় ৬.৪ কোটি নাম "অনুমোদিত" ভোটাৰ হিচাপে অনুমোদন জনাইছে । প্ৰায় ৬০ লাখ ভোটাৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত পৰিপূৰক তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত সেই সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । একত্ৰিত তালিকাৰ ছফট কপিসমূহ নিৰ্দিষ্ট ইচি প'ৰ্টেল voters.eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in আৰু electoralsearch.eci.gov.in ৰ লগতে ইচিনেট ম’বাইল এপত অনলাইনত উপলব্ধ হোৱা নাই ।
নাদিয়াত প্ৰায় ২.৭১ লাখ ডিলিট, বাংকুৰাত ১.১৮ লাখ :
চূড়ান্ত প্ৰকাশৰ পিছত নাদিয়া জিলাত প্ৰায় ২.৭১ লাখ ডিলিট হোৱাৰ বিপৰীতে বাংকুৰাত ১.১৮ লাখ নাম হ্ৰাস পাইছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, বৰ্তমান তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা সাতটা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত উত্তৰ কলকাতা মণ্ডলত এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত প্ৰায় ৪.০৭ লাখৰ নাম তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছিল । ইয়াৰে খচৰা পৰ্যায়ত প্ৰায় ৩.৯ লাখ আৰু চূড়ান্ত তালিকাত আন ১৭ হাজাৰ লোকক বাদ দিয়া হয় । অৱশ্যে উত্তৰ কলকাতাত নতুন সংযোজনৰ সংখ্যা এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত বাংকুৰাত ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩০,৩৩,৮৩০ গৰাকীৰ পৰা খচৰা তালিকাত ২৯,০১,০০৯ গৰাকীলৈ হ্ৰাস পাইছিল । জিলাখনৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই সদৰী কৰা মতে, চূড়ান্ত তালিকাত এতিয়া প্ৰায় ২৯,১৫,০০০ গৰাকী আছে । প্ৰায় ১.১৮ লাখ নাম ডিলিট হোৱাৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী নাদিয়াৰ বাবে চূড়ান্ত তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪৪.১৮ লাখৰ পৰা হ্ৰাস পাইছে ৪১.৪৫ লাখ । উল্লেখ্য় যে যোৱা ১৬ ডিচেম্বৰত খচৰা তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত এই সংখ্যা ৪২,০২,২৬১ লৈ হ্ৰাস পাইছিল ।
বংগ চৰকাৰে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰিবলৈ ক'লে আৰক্ষীক :
শনিবাৰে এছ আই আৰৰ পিছৰ নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰিবলৈ আৰক্ষীক জনাইছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ৷ ২৪ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পৰগনা, মূৰ্ছিদাবাদ, নাদিয়া আৰু উত্তৰ বংগৰ জিলাসমূহৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক সচিবালয় নবান্নাই ।
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ডিজিপিৰ কাৰ্যালয় আৰু আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকে সকলো ইউনিটক চৰম প্ৰস্তুতিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । চূড়ান্ত এছ আই আৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো ইউনিটক সাজু থাকিবলৈ কোৱা হৈছে ।’’
২০০২ চনৰ পিছত প্ৰথম ৰাজ্যজুৰি এছ আই আৰ আৰম্ভ হৈছে । যোৱা ১৬ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশিত খচৰা তালিকাত দেখা গৈছে যে ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭.৬৬ কোটিৰ পৰা ৭.০৮ কোটিলৈ হ্ৰাস পাইছে । মৃত্যু, প্ৰব্ৰজন, ডুপ্লিকেচন বা অনুসন্ধান নোহোৱাৰ বাবে ৫৮ লাখৰো অধিক নাম বাদ দিয়া হৈছে ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১ কোটি ৬৭ লাখ ভোটাৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰে ১ কোটি ৩৬ লাখ ভোটাৰৰ যুক্তিসংগত অমিল থকা দেখা গৈছিল আৰু ৩১ লাখ ভোটাৰৰ মেপ কৰা হোৱা নাছিল । নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়মিত আৰু সঠিকতা নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ।
ৰাজ্যজুৰি ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণক লৈ কেইবামাহো ধৰি চলি থকা তদন্ত, শুনানি আৰু ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ পিছত হৈছে এই প্ৰকাশ । ২০০২ চনৰ পিছত এয়া প্ৰথম এনে সংশোধন । বিচাৰাধীন গোচৰসমূহ সমাধান হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যায়ক্ৰমে পৰিপূৰক ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ’ব । এই তালিকাসমূহ জিলা আৰু মহকুমা কাৰ্যালয়, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু আয়োগৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ’ব ।
মাৰ্চ মাহত ভোটগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা, তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব পাৰে ভোটগ্ৰহণ
ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী বিষয়াই শনিবাৰে কয় যে মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰাৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ কয় ।
ইয়াৰ উপৰি কেইটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব, সেই সন্দৰ্ভতো ধাৰাবাহিকভাৱে জল্পনা-কল্পনা চলি আছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে ১ মাৰ্চত ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ নকৰে বুলি সদৰী কৰি তেওঁ কয় যে তিনিটা পৰ্যায়তকৈ অধিক পৰ্যায়ত ভোটদান নহয় ।
ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ ঘোষণাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগা ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ কৰে । আয়োগৰ পূৰ্ণ বিচাৰপীঠে ইতিমধ্যে তামিলনাডু আৰু অসম ভ্ৰমণ কৰিছে যদিও পশ্চিমবংগ এতিয়াও ভ্ৰমণ কৰা নাই । চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যদি সেই সময়সীমা সঠিক হয়, তেন্তে মাৰ্চৰ মাজভাগলৈকে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়সূচীৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ’ব পাৰে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া মনোজ কুমাৰ আগৰৱালাই জনাইছে যে এছ আই আৰ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত বাদ পৰা আৰু যোগ কৰা নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যাই ৭.০৪ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে । আগৰৱালাই সাংবাদিকৰ আগত কয় যে নিৰ্বাচনী তালিকা পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত ফৰ্ম-৭ ৰ জৰিয়তে ৫.৪৬ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাৰ লগতে ফৰ্ম-৬ আৰু ফৰ্ম-৬ এ দাখিলৰ জৰিয়তে ১.৮২ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।