ঝালমুড়ি খুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক শুভেচ্ছা বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দুৰ
কেন্দ্ৰত এনডিএ চৰকাৰৰ ১২ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে বুধবাৰে এনডিএৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
Published : June 10, 2026 at 9:58 PM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে বুধবাৰে দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ (এনডিএ) এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বংগৰ জনপ্ৰিয় খাদ্য ‘ঝালমুড়ি’ৰে অভ্যৰ্থনা কৰে ।
কেন্দ্ৰত এনডিএ চৰকাৰৰ ১২ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে এক উদযাপন অনুষ্ঠানৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ সৰ্বাধিক সময় অবিৰতভাৱে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অভিলেখ সৃষ্টি উপলক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
নিজৰ অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৈঠকৰ এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । এই ভিডিঅ’টোত বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ঝালমুড়ি পৰিবেশন কৰা থকা দেখা গৈছে ।
A Jhalmuri break during the NDA meeting at Bharat Mandapam. All our leaders greatly enjoyed this snack! pic.twitter.com/izXjm7cAUn— Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2026
পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিক্ৰেতাজনক কাউণ্টাৰৰ ওচৰত সমবেত হোৱা এনডিএৰ আন আন নেতাসকলকো ঝালমুড়ি পৰিবেশন কৰিবলৈ কয় । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুৰব্বী নীতিন নবীনেও ঝালমুড়ি উপভোগ কৰা দেখা যায় ।
উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰতীক হিচাপে ঝালমুড়িয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহৰ পৰা বিৰতিৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঝাৰগ্ৰামত অভাৱনীয়ভাৱে ৰৈ এই ঝালমুড়িৰ ক্ষন্তেকীয়া আমেজ লোৱাৰ পিছত ই লগে লগে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে ।
আনহাতে, ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ অভিলেখ ভংগ কৰাৰ ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অভিনন্দন জনাই এনডিএয়ে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । ১০ জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নেহৰুৰ ৪,৩৯৯ দিনৰ কাৰ্যভাৰৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰে । ১৯৫২ চনৰ পৰা নেহৰুৰ কাৰ্যকাল এই তুলনাৰ বাবে বিবেচনা কৰা হৈছে । কিয়নো দেশৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে ১৯৪৭ চনৰ পৰা ১৯৫২ চনৰ ভিতৰত তেওঁ এখন অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিছিল ।
অৱশ্যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ১৪ বছৰতকৈ অধিক সময় কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ কাৰ্যকাল একেৰাহে নাছিল । যাৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভাৰতৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক দীৰ্ঘদিন ধৰি একেৰাহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এনডিএ চৰকাৰৰ ১২ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰা এই বৈঠকত মিত্ৰজোঁটৰ কৃতিত্ব, ভৱিষ্যতৰ নীতিগত অগ্ৰাধিকাৰ, ৰাজনৈতিক ৰোডমেপৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।