ভোটাৰে কি কয় : বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানত সফল হ'লনে বিধায়কজন ?

ভোটাৰে কি কয় : বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানত সফল হ'লনে বিধায়কজন ?
বিগত ৫ বছৰত বিহালীৰ ৰাইজে কি পালে, কি নাপালে ? ২০২৬ত ভোটাৰে কেনে বিধায়ক বিচাৰে ?
Published : March 9, 2026 at 6:52 PM IST
বিশ্বনাথ : ৭১ নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টি । বৰ্তমান সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছে । যোৱা সময়খিনিত বৰ্তমানৰ বিধায়কজনে সমষ্টিটোৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিলেনে ? জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান হ'লনে ? বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰে কি কয় ?
বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্যতম বিধানসভা সমষ্টিৰ হৈছে বিহালী । পূৰ্বে ৭৭ নং আছিল যদিও সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত সমষ্টিটো ৭১ নং হিচাপে হোৱাৰ লগতে বিশেষভাৱে অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল বৰ্তমান সমষ্টিটো । বৰ্তমান সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছে । যোৱা সময়খিনিত বিধায়কজনে সমষ্টিটোৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিলেনে ?
ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'লনে ?
বিশ্বনাথ জিলাৰ ৩ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম উত্তৰ অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰে আৱৰি থকা ৭১ নং বিহালী বিধানসভা (অনুসূচী জাতি সংৰক্ষিত) সমষ্টি । জিলাখনৰ ৩ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা ৫,১৩,৫৯৯ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত বিহালী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১ লাখ ৫৪ হাজাৰ ১১৯ গৰাকী । ইয়াৰে ৭৬ হাজাৰ ৫৪৩ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৭৭ হাজাৰ ৬৫৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । ইফালে এই সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত কিছু জনগাঁথনিৰ লগতে ভোটাৰৰো সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । বিশেষকৈ সমষ্টিটোত নতুনকৈ ৬ খন গাঁও পঞ্চায়ত সংযোগ হোৱাৰ লগতে ৭৮ খনৰো অধিক ৰাজহ গাঁও সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
তাৰ লগতে ২ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু কেবাখনো গাঁও যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা কাষৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি বিশ্বনাথৰ লগত সংলগ্ন হৈ পৰিছে । পশ্চিমে বাঘমৰা খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত মিজিকা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু খৰাশিমলু গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতে কেইখনমান গাঁৱৰ অংশ বৰ্তমান বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত সন্নিৱিষ্ট হৈছে । আনহাতে পূৰ্বে সমষ্টিটো চুবুৰীয়া সমষ্টি গহপুৰৰ পৰা ৬ খন গাঁও পঞ্চায়ত বিহালী সমষ্টিৰ লগত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে । উল্লেখ্য যে বিহালী সমষ্টিটোত পূৰ্বে আছিল ১৭ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ১৭০ টা ৱাৰ্ড । কিন্তু নতুনকৈ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোত পঞ্চায়ত হ'ল ২১ খন । লগতে ৱাৰ্ডৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পালে ।
বহুদিন ধৰি বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোৰ বিগত দিনবোৰত কিমান উন্নয়ন কৰিলে জনপ্ৰতিনিধিসকলে । ২০০১-২০০৬ আৰু ২০১৬ চনৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ ৰঞ্জিত দত্তই সমষ্টিটো দখল কৰে যদিও ২০২৪ চনত তেওঁ শোণিতপুৰৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাত পুনৰ সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ দিগন্ত ঘাটোৱাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত থকাত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মতামত ল'বলৈ আমি বিভিন্ন স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ ।
সমষ্টিটোৰ অন্যতম এখন গাওঁ পঞ্চায়ত জৰাবাৰী গাওঁ পঞ্চায়ত । জৰাবাৰী গাওঁ পঞ্চায়তৰ ভোটাৰৰ মতামত হিচাপে আমি গণেশ বৰ্মণৰ কাষলৈ যাওঁতে গণেশ বৰ্মণে কয়, "আমি ৰাজ্যত যেতিয়া পৰাই বিজেপি চৰকাৰৰ লাভ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই সুৰক্ষিত আছোঁ । লগতে আমাৰ সমষ্টিটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি দলৰ দখলত আছে । আমাৰ ইয়াৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী হৈছিল । বৰ্তমানো বিজেপি বিধায়কে দখল কৰি আছে । যাৰ ফলত আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ । কাৰণ এই বিজেপি চৰকাৰে আমাক মুক্ত মনে ফুৰিবলৈ -ঘূৰিবলৈ সুবিধা দিছে । চোৰ-ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে, ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে, চোৰাংচিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে । লগতে সুৰক্ষিতভাৱে সাধাৰণ জনতাক থাকিবলৈ দিছে চৰকাৰে । কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আমি একো নাপালোঁ । পালো দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম । গতিকে বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি চৰকাৰে বহু কাম কৰাৰ লগতে বিহালী সমষ্টিটোত বহু উন্নয়ন কৰিছে ।"
বৰ্মণে লগতে কয়, "বিহালী সমষ্টিত ৰাজপথ নিৰ্মাণ হ'ল, ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ নামত এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ নিৰ্মাণ হ'ল, পথৰ উন্নয়ন হ'ল, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়ন হ'ল, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ সুৰক্ষিত হ'ল ।"
আনহাতে নিজ বিহালী গাওঁ পঞ্চায়তৰ ভোটাৰ তুলতুল দাসে কয়, "আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ সম্পূৰ্ণ সাজু আছোঁ । বিগত বৰ্ষৰ দৰেই আমি ভোট দিম কিন্তু আমাক লাগে মাথো এজন স্থানীয় বিধায়ক ।"
উল্লেখ্য যে যোৱা উপ-নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ স্থানীয় ব্যক্তিৰ বিপৰীতে বিজেপি দলে টিকট প্ৰদান কৰিলে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ দিগন্ত ঘাটোৱালক । কিন্তু বিহালীৰ ৰাইজে দিগন্ত ঘাটোৱালক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ পাছত সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁক কোনো দিনে ভালকৈ লগ ধৰি সমস্যাসমূহ অৱগত কৰিবলৈ সুযোগ নাপালে । সেয়ে ভোটাৰজনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "তেওঁক লগ ধৰিবলৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাব লাগে । যাৰ ফলত সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মনত দুখ কষ্ট বহুত পালে । গতিকে আগন্তুক দিনত যাতে যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে বিহালীত এজন স্থানীয়, শিক্ষিত, সহজ-সৰল ব্যক্তিকহে টিকট প্ৰদান কৰে তাৰ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সমষ্টিটোৰ সমস্যাসমূহ যাতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তেনে এজন বিধায়ক আমাক লাগে । সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে । যেনে- বনৰীয়া হাতী-মানুহৰ সংঘাত, নিবনুৱা সমস্যা, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা আদি বহু সমস্যা বৰ্তমানো আছে । এইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা এজন জনপ্ৰতিনিধি এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিম ।"
সমষ্টিটোৰ আন এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "সমষ্টিটো বহু পিছ পৰি আছে গতিকে সমষ্টিটো উন্নতি হোৱাটো বিচাৰো । এজন ভাল বিধায়ক বিচাৰো । বিগত দিনৰ দৰে বিধায়ক নালাগে ।"
গাংমৌথান গাওঁ পঞ্চায়তৰ ভোটাৰ বিপ্লৱ দাসেও কয়, "নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে । যাৰ ফলত আমি বহু লাজ পাইছোঁ ।" দাসে লগতে কয়, "আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাক এজন ভাল মানুহ লাগে । বিগত সময়ছোৱাত বহু উন্নয়ন হৈছে কিন্তু বিহালীত বনৰীয়া গাহৰিৰ সমস্যা, বনৰীয়া হাতীৰ সমস্যা, কৃষকৰ সমস্যা আদি আছে । এই চৰকাৰখনে কিছু কিছু কাম কৰিছে যদিও আগন্তুক দিনত এখন ভাল চৰকাৰ লাগে । বৰগাং গাওঁ পঞ্চায়তৰ ভোটাৰ বিশ্বজিৎ দাসে কয়, "আগন্তুক দিনত আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰো । আমি এখন নতুন শক্তিশালী চৰকাৰ বিচাৰো ।"
বিহালী সমষ্টিৰ আন এগৰাকী ভোটাৰ পলাশ প্ৰিয়ম দাসে কয়, "এই বিজেপি চৰকাৰে বহু কাম কৰিছে । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম আগুৱাই গৈছে । এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা আছিল যদিও তেওঁ ১ লাখ ৫০ হাজাৰ চাকৰি দিলে ।" অৱশ্যে স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "বিগত ২০২৪ চনৰ পাছত স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত ঘাটোৱাৰে সমষ্টিটোত ভালকৈ নাথাকিল, উন্নয়ন নকৰিলে কিন্তু তেওঁ হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মানুহ গতিকে বিহালীৰ ৰাইজৰ বিগত ১ বছৰ ৬ মাহৰ অধিক সময় বহু নষ্ট হ'ল । আগন্তুক দিনত যিকোনো স্থানীয় প্ৰাৰ্থী দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
