জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো আগত ৰাখি ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জুবিন অনুৰাগীৰ

ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰাকক্ষণত সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰেণ্ড #JusticeForZubeenGarg ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো আগত ৰাখি সকলোকে ভোট দিবলৈ আহ্বান জুবিন অনুৰাগীৰ ৷
Published : April 8, 2026 at 6:58 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত ৩১,৪৯০ টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব জনসাধাৰণে ৷ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সকলো ৷ কিন্তু ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে এতিয়া সমাজিক মাধ্যমত পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ ৷ পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত ঢৌ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে #JusticeForZubeenGargৰ বিষয়টো ৷
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে অনুৰাগী আজিও অপেক্ষাৰত ৷ আনহাতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত বিৰোধীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ সমান্তৰালভাৱে শাসকীয় দলে বিভিন্ন সময়ত জুবিন গাৰ্গ ন্যায় ব্যৱস্থা খৰতকীয়া হোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ বিপৰীতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বহু ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্মুখীন হোৱা দেখা গ'ল জুবিন অনুৰাগীৰ প্ৰতিবাদৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত জুবিন অনুৰাগীয়ে হাতে হাতে #JusticeForZubeenGarg প্লে' কাৰ্ড লৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় বিচৰাও দেখা গৈছিল জুবিন অনুৰাগীক ৷
ভোটকেন্দ্ৰলৈ ভোটদান কৰিবলৈ যাওঁতে জুবিন গাৰ্গৰ কথা মনত পেলাবলৈ সকলোকে আহ্বান জুবিন অনুৰাগীৰ ৷ সামাজিক মাধ্যমত কবি নীলিম কুমাৰে এক পোষ্ট যোগে উল্লেখ কৰিছে,"এই নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গৰ যেন পৰাজয় নহয় – এই কথা অসমৰ ৰাইজে নিশ্চয় মনত ৰাখিব ভোটদানৰ সময়ত ৷" ইফালে শিল্পীগৰাকীৰ খুৰা মনোজ বৰঠাকুৰে এক ফেচবুক পোষ্ট যোগে উল্লেখ কৰে,"মই নিশ্চিত একান্ত জুবিন অনুৰাগী ৷ জুবিন ফেন ক্লাৱৰ পবিত্ৰ অন্তৰৰ সদস্য-সদস্যাসকলৰ বাহিৰে আন সকলোৱে কাইলৈৰ পৰা আৰু জুবিনৰ নাম নলয় ৷" জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰকে ধৰি, তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে বুধবাৰে দিনটোত পুনৰ সমাজিক মাধ্যমত ন্যায় বিচৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, শিল্পীগৰাকীৰ অনুৰাগীৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাংশই নৱ প্ৰজন্মৰ, আনহাতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ২০-৩০ বয়সৰ ভিতৰত ভোটাৰৰ সংখ্য ৬৬.৩০ লাখ ৷ এইক্ষেত্ৰত বৃহস্পতিবাৰে দিনটোত নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় ৷
লগতে পঢ়ক:অসমৰ ৰাজনীতিত নোহোৱা-নোপোজা ঘটনা : কংগ্ৰেছক প্ৰৱঞ্চক-গাড্ডাৰ আখ্যা দি কংগ্ৰেছ এৰিলে প্ৰাৰ্থীয়ে