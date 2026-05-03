ভোটগণনাৰ পূৰ্বে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক সাক্ষাৎ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিনিধি দলৰ

কাউণ্টিং এজেণ্টে লগত নিব পাৰিব বল পেন, প্ৰাৰ্থীয়ে যুগুতাই দিয়া ব্লেংক কাউণ্টিং ফৰমেট আৰু ১৭-চি ফৰ্ম ।

Before the vote counting opposition alliance met the Chief Election Commissioner
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 9:51 AM IST

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থী আৰু প্ৰাৰ্থীৰ লগত থকা কাউণ্টিং এজেণ্টসকলে কি কি সা-সামগ্ৰী লগত লৈ যাব পাৰিব আৰু কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্টৰূপত নীতি-নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে । এই কথা উল্লেখ কৰিছে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই ।

শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰে বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধিসকলে । সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোত আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰা, এপিএইছএলচিৰ সভাপতি জন ইংতি কাথাৰ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী । মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে প্ৰতিনিধি দলটোৰ আগত এই কথা স্পষ্ট কৰে যে কাউণ্টিং এজেণ্টে লগত বল পেন, প্ৰাৰ্থীয়ে যুগুতাই দিয়া ব্লেংক কাউণ্টিং ফৰমেট আৰু ১৭-চি ফৰ্ম নিব পাৰিব । ইয়াৰ বাহিৰে অন্য বস্তু লগত নিব নোৱাৰে ।

ইভিএমটো শেষলৈ পেণ্ডিং ৰাখিব কেতিয়া ?

মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে যদি ইভিএমৰ বা বেলট ইউনিটৰ নম্বৰ আৰু ১৭চি ফৰ্মৰ নম্বৰ মেটচিং নহয় বা ইভিএমত প'ল হোৱা ভোট ফৰ্ম ১৭ চিৰ লগত মেটচিং নহয় তেতিয়া সেই ইভিএমটো শেষলৈ পেণ্ডিং ৰাখিব । তেনেকুৱা স্থলত সেই পুলিং ষ্টেচনটোৰ ভিভিপেড গণনা কৰা হ’ব । পোষ্টেল বেলট গণনা কৰি ইভিএম কাউণ্টিং কাউণ্টিং সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে পোষ্টেল বেলটৰ সংখ্যা ঘোষণা কৰিব লাগিব । ইভিএম গণনাৰ দুই ৰাউণ্ড বাকী থকা অৱস্থাত পোষ্টেল বেলট গণনা কৰি শেষ কৰিব লাগিব আৰু পোষ্টেল বেলটত কোনে কিমান ভোট পাইছে সেয়া ঘোষণা কৰিব লাগিব । যদি শেষৰ দুই ৰাউণ্ড বাকী থকা অৱস্থাত পোষ্টেল বেলটৰ কাউণ্টিং সম্পূৰ্ণ নহয় তেন্তে ইভিএমৰ কাউণ্টিং স্থগিত ৰাখিব লাগিব ।

নিৰ্ণয় হ'ব ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য :

উল্লেখ্য যে প্ৰতিনিধি দলটোৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰতিজন কাউণ্টিং এজেণ্টক নিয়াৰিকৈ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈকো আহ্বান জনায় । যোৱা ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল । ভোটদানৰ পাছতে ইভিএমত বন্দী হৈছিল ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য । অহা ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা আৰু সিদিনা নিৰ্ণয় হ'ব এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ।

