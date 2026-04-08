নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডত বাবা বৈদ্যনাথক পূজা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰলৈ গ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

বৈদ্যনাথক পূজা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
Published : April 8, 2026 at 7:26 PM IST

দেওঘৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে বুধবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দেওঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীয়ে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় ৷

আদৰণি পৰ্বৰ পাছতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হয় দেওঘৰৰ প্ৰসিদ্ধ সৎসংগ আশ্ৰমত ৷ তাতেই তেওঁ পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় ৷ তাৰ পাছতে পোনে পোনে বৈদ্যনাথ ধামলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷ বাবা বৈদ্যনাথৰ আশিস বিচাৰি মন্দিৰত পূজা দিয়ে শৰ্মাই ৷ বৈদ্যনাথ ধামত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হয় ৷ মন্দিৰ চৌহদত কিছু সময়ৰ বাবে আন ভক্তৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়া হয় ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূজা অৰ্পণ কৰাৰ পাছতেই পুনৰ সাধাৰণ ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷

আশিস বিচাৰি...

মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁক সংগ দিয়ে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ নিশিকান্ত ডুবে আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে ৷ পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু সময় বিশ্ৰাম আৰু ভোজন গ্ৰহণৰ বাবে নিশিকান্ত ডুবেৰ বাসগৃহলৈ যায় ৷

দেওঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰে যদিও তেওঁ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ৰাজি নহয় ৷ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি অনুসৰণ কৰি কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়ে বুলি তেওঁ সাংবাদিকক স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছত সংবাদ মাধ্য়মৰ সৈতে মুকলিকৈ বাৰ্তালাপ কৰিব ৷’’

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক এদিন পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওঘৰৰ বাবা বৈদ্যনাথ ধামত আশিস লোৱা কাৰ্যই ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ ইফালে আন এটা বিষয়ক লৈও চৰ্চা চলা দেখা গৈছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে কেইদিনমান পূৰ্বে অসমলৈ আহিছিল ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ ৷ তেওঁ মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈ পূজা দিছিল ৷ এতিয়া দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্দিৰ দৰ্শনৰ বিষয়টোক লৈ নিৰ্বাচনী চৰ্চাই ব্যাপকতা লাভ কৰিছে ৷ পূজা সমাপ্ত কৰিয়েই নিশিকান্ত ডুবেৰ ঘৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ তাৰ পৰাই তেওঁ বিমান বন্দৰলৈ আহি অসমলৈ ৰাওনা হয় ৷

বৈদ্যনাথ ধামত মুখ্যমন্ত্ৰী

এতিয়া ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত ৷ কোন দলৰ হাতলৈ অসমৰ শাসনভাৰ যায়, তাক লৈ চলিছে অশেষ জল্পনা-কল্পনা ৷

