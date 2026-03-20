অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰোধিতা অতুল-জয়ন্তৰ, দিছপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতাক

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰোধিতা অতুল-জয়ন্তৰ, দিছপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতাক
দিছপুৰ সমষ্টিত কোনেও কল্পনা নকৰাকৈ হঠাতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিতৰ মাজত অসন্তুষ্টি আৰম্ভ হৈছে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ তৎপৰতা ৷
Published : March 20, 2026 at 4:51 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ অন্যতম সন্মানীয় সমষ্টি দিছপুৰত এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব । কংগ্ৰেছ আৰু প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । এফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ১৭ মাৰ্চৰ নিশা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ১৮ মাৰ্চৰ দিনা বিজেপিত যোগদান কৰা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বিজেপিয়ে যোগদানৰ এদিন পিছতে ১৯ মাৰ্চৰ দিনা দিছপুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । কিছুদিন পূৰ্বে বৰ্তমানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মীৰা বৰঠাকুৰৰ সৈতে একেলগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাইছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । সেইগৰাকী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এতিয়া মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী । সেয়ে দিছপুৰত এইবাৰ আকৰ্ষণীয় যুঁজ এখন হ'ব ।
ইফালে দিছপুৰ সমষ্টিত কোনেও কল্পনা নকৰাকৈ হঠাতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত বিজেপিত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে । বিশেষকৈ সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বৰ্তমানৰ বিধায়ক অতুল বৰা আৰু জয়ন্ত কুমাৰ দাসে টিকট নাপাই একপ্ৰকাৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে । বিধায়ক অতুল বৰাই টিকট নাপাই তিনিটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত অতুল বৰাই কয়, ‘‘কি কৰিম এই মূহুৰ্তত ক'ব পৰা নাই । ৰাইজে বিচাৰিলে হয় নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ম নাইবা মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীক নিৰ্বাচনত সহায় কৰিম । নহ'লে মনে মনে ঘৰতে বহি থাকিম । কিবা এটা নিশ্চয় কৰিম । দলে এনেদৰে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী এজনৰ বাবে সবল ভেটি থকা জনপ্ৰতিনিধি এজনক বঞ্চিত কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো । কি কৰিম চিন্তা কৰিবলৈ অলপ সময় লৈছো ।’’
বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুকুৰবাৰে পুৱাই দিছপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত বিধায়ক অতুল বৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী । প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি আলোচনাত মিলিত হয় দুয়োগৰাকী নেতা । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে দিছপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে বিধায়ক অতুল বৰাৰ পৰা দিহা-পৰামৰ্শ বিচাৰে । কাৰণ অতুল বৰাই দীঘলীয়া সময় ধৰি দিছপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে এখন গামোচাৰে অতুল বৰাক উষ্ম আদৰণি জনাই। অৱশ্যে এই সাক্ষাতক সৌজন্যতাৰ সাক্ষাৎ আখ্যা দিছে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিছপুৰৰ পৰিস্থিতি আৰু ক্ষোভিত অতুল বৰাক মীৰা বৰঠাকুৰৰ সাক্ষাতে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
ইফালে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ তথা পুৰণি নেতা জয়ন্ত দাস এইবাৰো টিকট বঞ্চিত হ'ল । টিকট নোপোৱাৰ লগে লগে ক্ষোভত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছে জয়ন্ত দাস । বিজেপি দল আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে বিজেপিত তিনিটা দশকৰো অধিক সময় দিয়া জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী । দিছপুৰত বিশেষ প্ৰভাৱ থকা বিধায়ক অতুল বৰা আৰু জয়ন্ত দাসৰ এনে বিৰোধিতাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা ন-বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বিপদত পেলাব পাৰে । আনহাতে এনে পৰিস্থিতি সুবিধাজনক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ বাবে সুবিধাজনক হৈ পৰিব পাৰে । অৱশ্যে সেই সুবিধা গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
টিকট বঞ্চিত জয়ন্ত দাসে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেনেদৰে জিকাই আনিব পাৰে, সেয়া চাম বুলিও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । কেৱল সেয়াই নহয় জয়ন্ত দাসে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনৰ ৫০১ নম্বৰ ৰুমত ভুৱা বাতৰি সৃষ্টিৰ কাৰখানা আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে জয়ন্ত দাসে । তেওঁ অভিযোগ কৰা অনুসৰি ৫০১ নম্বৰ ৰুমত দহ হাজাৰ ফেক একাউণ্ট লৈ ভুৱা প্ৰচাৰৰ বাবে সৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক দৰমহা দি ৰখা হৈছে । বিজেপিত মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে ছিণ্ডিকেটৰ ৰাজনীতি চলা বুলি তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লগতে তেওঁ পৃথকে দল কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে । অৱশ্যে এই মূহুৰ্তলৈকে তেওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই ।
এনে প্ৰেক্ষাপটত দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপিৰ দুজনকৈ নেতাৰ এনে বিসম্বাদে দিছপুৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে দিছপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজ যথেষ্ট সজাগ আৰু সচেতন বুলি জনাজাত । সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা দিছপুৰৰ যুঁজখন এইবাৰ লক্ষণীয় হ'ব ।
