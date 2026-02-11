বিজেপিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে অসমত লাখ লাখ সন্দেহযুক্ত ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে : স্বীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

বিজেপিৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে অসমত লাখ লাখ সন্দেহযুক্ত ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে : স্বীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দাবী কৰা অনুসৰি খচৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে প্ৰায় ২.৪৩ লাখৰো অধিক সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম ৷
By PTI
Published : February 11, 2026 at 6:51 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ(এছ আৰ)ৰ সময়ত লাখ লাখ সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰিছে । এই দাবী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে একাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে অসমত লাখ লাখ সন্দেহবাদী ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলবাৰে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে এই মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দাবী কৰা অনুসৰি খচৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে প্ৰায় ২.৪৩ লাখৰো অধিক সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম ৷
এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে । বিশেষ পৰ্যালোচনাৰ সময়ত এনেধৰণৰ আৰু অধিক লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা হ’ব । যিমান সম্ভৱ আমাৰ দলৰ সদস্যসকলে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত তালিকাৰ পৰা এই নামসমূহ বাদ দিয়া হৈছে ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পাছত এইবাৰৰ বাবেহে এই বৃহৎ সংখ্যক সন্দেহজনক ভোটাৰৰ নাম তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে ৷
‘‘একাংশ লোকে আমাক ভয়-ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু আমি সকলো অতিক্ৰমি সফল হ’লো । আমাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলে বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক পতিয়ন নিয়াইছিল যে যিসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল তেওঁলোক এতিয়া বাসিন্দা নহয় । আমি বহুত কষ্ট কৰিলোঁ ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয় ৷
শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘অবৈধ বাংলাদেশী মুছলমান(প্ৰব্ৰজনকাৰী) ৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত থাকিব ।’’
আপত্তি আৰু পুনৰীক্ষণৰ বিবেচনাৰ অন্তত মঙলবাৰে চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰকাশ পায় ৷ তালিকাত প্ৰকাশ পাইছে মুঠ ২.৪৯ কোটি ভোটাৰৰ নাম, যিটো খচৰা তালিকাতকৈ ০.৯৭ শতাংশ কম ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত দিছিল যে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কেৱল মিঞা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলকহে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ যাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ৷ অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীয়ে ৫ লাখতকৈ অধিক অভিযোগ দাখিল কৰা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচন পালেহি : ৰাজ্যৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ