হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ? মুখ্যমন্ত্ৰীক ছিণ্ডিকেটৰ মহানায়ক আখ্যা কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ

হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ? মুখ্যমন্ত্ৰীক ছিণ্ডিকেটৰ মহানায়ক আখ্যা কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ
মঙলদৈত "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন" শীৰ্ষক এক সংবাদমেল । সংবাদমেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন ৰাইজক নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰে কংগ্ৰেছে ৷
Published : February 26, 2026 at 11:10 AM IST
মঙলদৈ : ‘‘ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ সাৰদা, লুইবাৰ্জাৰ আদি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ৷ আজিও সেই কেইটাৰ পৰা তেওঁ সাৰিব পৰা নাই ৷ সেই কেলেংকাৰীৰ কথা উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই তেওঁ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিয়ে ৷ তাৰ পিছত বিজেপিৰ ৱাছিং মেচিনত নিজকে ধুই, এতিয়া বিজেপিৰ আন নেতাৰ সন্মুখত তেওঁ নিকা ৷’’ এই মন্তব্য কৰে বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে ৷
‘‘ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱৰাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আছুকো প্ৰতাৰণা কৰিছে । প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷’’ এই বুলিও কয় কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে ।
আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে আৰু কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈ অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ৷ শাসনৰ নামত অপশাসন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ২ লাখ কোটি টকাৰ ঋণ লৈ অসমক ডুবাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ছিণ্ডিকেটৰ মহানায়ক, ভুৱা হিন্দুত্ববাদী নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৰু ছিণ্ডিকেটৰ লগতো জড়িত হৈ আছে ৷"
উল্লেখ্য যে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন " শীৰ্ষক এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাবে বুধবাৰে মঙলদৈত কংগ্ৰেছে এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে । এই সংবাদমেলত কংগ্ৰেছৰ বৰপেটাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটু সমালোচনা কৰে ৷
মঙলদৈত আয়োজন কৰা এই সংবাদমেলতে বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে সদ্য বিজেপিৰ সদস্য ভূপেন বৰাকো তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে । আনহাতে, আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷
মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে এইক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ দলেও কিছু এৰা ধৰা কৰিব লাগিব, এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱা নাই ৷