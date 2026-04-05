ৰাজেন গোহাঁইৰ সোঁহাত ছিগিল : 'ঘৰৰ ল'ৰা' পোনাৰাম ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল, বিজেপিত আনন্দ
বঢ়মপুৰ সমষ্টিত অজাপৰ বাবে মোক্ষম আঘাত ৷ অসম জাতীয় পৰিষদৰ শীৰ্ষ নেতা পোনাৰাম বৰাই ত্যাগ কৰিলে দল ৷
Published : April 5, 2026 at 2:53 PM IST
বঢ়মপুৰ: ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ চাৰিদিন, তেনেস্থলত অসম জাতীয় পৰিষদত মোক্ষম আঘাত ৷ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহাইৰ সোঁহাত স্বৰূপ তথা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ শীৰ্ষ নেতা পোনাৰাম বৰাই ত্যাগ কৰিলে দল ৷ প্ৰায় শতাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ শনিবাৰে পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰে বৰাই ৷
বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ সেৱা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত সভাত পুনৰ বিজেপিত যোগদান কৰে পোনাৰাম বৰাই ৷ এই সম্পৰ্কে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক অৰ্ণিবান গোস্বামীয়ে সংবাদমেলত কয়, "ঘৰৰ মানুহ পুনৰ ঘৰলৈ ওভতি আহিছে ৷ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ মানে পাকিস্তানী সমৰ্থক ৷ বিৰোধী ঐক্য মানে টকা লৈ চাকৰি দিয়া লোক, বিৰোধী ঐক্য মানে বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক ৷"
ইফালে সংবাদমেলত পোনাৰাম বৰাই কয়, "মই বিজেপিত থকাৰ সময়ত একাংশ বিজেপি দলীয় কাৰ্যকতাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈছিলো । যিবোৰ কথা কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বাবুল বৰাক অৱগত কৰোতেও ব্যৱস্থা নোলোৱাত দলৰ পৰা আঁতৰি গৈ জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছিলো ৷ কিন্তু বৰ্তমানৰ জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁয়ে দলীয় সতীৰ্থসকলক ধৰি ৰাখিবলৈ যি সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন সেই সমৰ্থন দিব পৰা নাছিল । যাৰ বাবে মোক যমুনামুখত একাংশ দলীয় কৰ্মীয়ে অপমান কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজেন গোহাঁয়ে আমাক সহায় নকৰিলে ৷ যাৰ বাবে মই বহুবাৰ লাজ পাইছো দলীয় কৰ্মীৰ আগত ৷ "
উল্লেখ্য যে, এটা সময়ত কঠীয়াতলী মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি পদো অলংকৃত কৰিছিল বৰাই ৷ ৩০-৩২ বছৰ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলীয় কৰ্মীৰ মাজত হোৱা অসন্তুষ্টিৰ বাবে বিজেপি ত্যাগ কৰি অজাপত যোগদান কৰিছিল বুলিও বৰাই উল্লেখ কৰে ৷
