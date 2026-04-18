বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে বংগ কাঢ়ি ল'ব : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

মমতা বেনাৰ্জীক বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা আঁতৰাবলৈ আহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma in West Bengal
বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By PTI

Published : April 18, 2026 at 5:47 PM IST

কলকাতা : ২৩ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিতব্য় পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰেই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে প্ৰচাৰত নামি পৰাত নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ উঠিছে । ইয়াৰ মাজতেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাকযুদ্ধ । এইবাৰ বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা ।

মমতা বেনাৰ্জীক বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰাবলৈ ভোটাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ইয়াৰ অন্যথা বাংলাদেশী মুছলমানসকলে ৰাজ্য কাঢ়ি ল'ব । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে পশ্চিম বংগৰ মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সম্পদ বাংলাদেশী মুছলমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, "তেওঁক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব অন্যথা আমি বংগ হেৰুৱাম ।"

কালিম্পঙত এখন সভাত ভাষণ দি বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাত তেওঁৰ দলৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰে ভাৰতত বাংলাদেশী মুছলমানৰ প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰিছে । আনহাতে পশ্চিম বংগত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ অনুপ্ৰৱেশ অব্যাহত আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "ভোটৰ বাবে এই ভূমি বাংলাদেশী মুছলমানক বিক্ৰী কৰিছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা টিএমচিৰ শীৰ্ষ নেত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ বংগক ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শৰ্মাই কয় যে আমি মমতা বেনাৰ্জীক বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অপসাৰণ কৰিব লাগিব । উত্তৰ বংগত কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি দাবী কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ বিজেপিয়ে বংগত চৰকাৰ গঠন কৰিলে আমি এই অঞ্চলৰ পৰা সকলো বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদি পঠিয়াম ।" তেওঁ লগতে কয় যে বিজেপিয়ে গোৰ্খালেণ্ডৰ সমস্যাৰ বাবে এক সাংবিধানিক সমাধান কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক:হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক : নিৰ্বাচন আয়োগক অভিযোগ দিলে মমতাৰ তৃণমূলে

বৰ্তমানৰ শক্তিৰে মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰক প্ৰাহ্বান প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ

