বাক্সা জিলাৰ দুই সমষ্টিত কিমান ভোটাৰ, কিমানটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান হ'ব? ইটিভিত সৱিশেষ
নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত বাক্সা জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমেল ৷ বাক্সা জিলাৰ দুটা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছে ৪,০২,৩২৮ গৰাকী ৷
Published : March 17, 2026 at 12:28 PM IST
বাক্সা : ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ দিন ৷ নিৰ্বাচন আয়োগে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ৷ সমান্তৰালকৈ সুকলমে যাতে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় তাৰবাবেও প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে জিলা প্ৰশাসনে ৷ আনহাতে কোন জিলাত কিমান ভোটাৰ আছে সেই তথ্যও প্ৰকাশ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ৷
অন্য়ান্য় জিলা প্ৰশাসনৰ দৰে বাক্সা জিলা প্ৰশাসনে জিলাখনৰ ভোটাৰ তথ্যৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে ৷ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বাক্সা জিলা আয়ুক্ত ধীৰাজ সাউদে কয় যে, বাক্সা জিলাত দুটা সমষ্টি আছে, সেইকেইটা হৈছে ৪২ নং বাক্সা সমষ্টি (এছটিৰ বাবে সংৰক্ষিত) আৰু ৪১ নং মানাহ সমষ্টি ৷
জিলা আয়ুক্ত জানিবলৈ দিয়া মতে, নিৰ্বাচনকলৈ ইতিমধ্যে সাজু বাক্সা জিলা প্ৰশাসন । বাক্সা জিলাত দুয়োটা সমষ্টিত মুঠ ৫০২টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত চলিব ভোটদান । নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰে জিলা আয়ুক্তই ।
উল্লেখ্যে যে, ২৩ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিব পাৰিব আৰু ২৬ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই ল'ব পাৰিব ৷ ৯ এপ্ৰিলত ভোট গ্ৰহণ হ'ব আৰু ৪ মে’ত ভোট গণনা কৰা হ'ব ৷ আনহাতে বাক্সা জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত ৪২ নং বাক্সা বিধানসভা সমষ্টি যিটো পূৰ্বতে বৰমা বিধানসভা সমষ্টি আৰু চাপাগুৰী বিধানসভা সমষ্টিত আছিল ৷
বাক্সা জিলা আয়ুক্ত ধীৰাজ সাউদে কয়, "বাক্সা সমষ্টিত ২৪৬ টা আৰু মানাহ সমষ্টিত ২৫৮ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে ৷ দুয়োটা সমষ্টিত মুঠ ৪,০২,৩২৮ ভোটাৰ আছে ৷ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগত জ'নেল অফিচাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ এইবাৰ নতুন কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে, যেনে মোবাইল থোৱাৰ ব্যৱস্থা, অনলাইন এপ ব্যৱহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, য'ত সময়ে সময়ে ৰিজাল্ট পাই থাকিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা এশ মিটাৰ দূৰত্বত মানুহৰ সমাগম হ'ব পাৰিব ৷ বিএলঅ' সকলক স্পষ্টভাবে আই ডি কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ ই ভি এমত থকা চিম্বল সমূহ ৰঙীন কৰি দিয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ ভোট কেন্দ্ৰসমূহত বিজুলী ব্যৱস্থা, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, টয়লেটৰ ব্যৱস্থা আদি সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব ৷"
মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সন্দৰ্ভত বাক্সা জিলা আয়ুক্ত ধীৰাজ সাউদে কয়, "৪১ নং মানাহ সমষ্টিৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব ১ নং কাৰ্যালয়ত ৷ দায়িত্বত থাকিব ৰিটাৰ্নিং বিষয়া ৰিতুটম বৰা (এ চি এছ শালবাৰী), নিৰ্মাণ নাথ (এ চি এছ শালবাৰী), মানস জ্যোতি মালাকাৰ (এ চি এছ শালবাৰী) আৰু অনুপম দাস (এ চি এছ শালবাৰী) ৷ ৪২ নং বাক্সা সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি পাৰিব ২ নং কাৰ্যালয়ত ৷ দায়িত্বত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া হিচাপে থাকিব জিতুৰাজ গগৈ (এ চি এছ বাক্সা ) ৷ লগতে দ্বায়িত্বত থাকিব মোস্তফা চালিম আহমেদ (এ চি এছ বাক্সা), অমৃতা দত্ত (এ চি এছ বাক্সা) আৰু কিৰোদ কমল হাজৰিকা (এ ল আৰ এছ বৰমা) ৷"