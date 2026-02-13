ETV Bharat / politics

নগাঁৱত মোদী চৰকাৰৰ সাফল্যৰ খতিয়ান দিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী পাণ্ডাই

নগাঁৱত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা । মোদী চৰকাৰৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ সফলতাৰ খতিয়ান দিলে সাংসদগৰাকীয়ে ।

Baijayant Jay Panda gave an account of the BJP government's successes
বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 8:34 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 8:47 PM IST

নগাঁও: "ক'ভিড-১৯ ৰ ভয়াৱহ সংকটত বিশ্বৰ ভিতৰতে ভালকৈ মোকাবিলা কৰা দেশ ভাৰত । টীকাকৰণৰ পৰা ক'ভিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতেই নহয়, দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাক ধৰি ৰখাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে । অধিকাংশ দেশৰে ঋণৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছিল ।" এই মন্তব্য বিজেপিৰ সাংসদ তথা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাৰ ।

শুকুৰবাৰে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সফলতাৰ এক খতিয়ান দাঙি দৰে বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাই । সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, সমগ্ৰ বিশ্বত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা পূৰ্বতকৈ আগবাঢ়ি চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিছে । ২৫ মিলিয়ন লোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰলৈ উঠিছে, অটʼমবাইল চেক্টৰত আগবাঢ়িছে ভাৰত । ক'ভিডৰ পিছত ভাঙি যোৱা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা পুনৰ দ্ৰুত গতিত ঠন ধৰিছে, মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত উন্নত দেশৰ সমান্তৰালভাৱে আগবাঢ়িছে ভাৰত ।"

বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বৰ ইউ পি এ চৰকাৰৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰি বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমে ৩ লাখ ১২ হাজাৰ কোটি টকা লাভ কৰিছে, যি ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনত পাইছিল মাত্ৰ ৬৪ হাজাৰ কোটি টকা । অসমে ৰে'লৱে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সুবিধাৰ লাভালাভ পূৰ্বতকৈ অধিক লাভ কৰিছে । দহ বছৰত অসমত বৃদ্ধি পাইছে মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যা, চাহ বাগানৰ ক্ষেত্ৰতো বাজেটত স্থান লাভ কৰিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "মোদী চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত অসমলৈ বৃহৎ উদ্যোগ আহিব ধৰিছে । ইতিমধ্যেই ২৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ উদ্যোগ জাগীৰোডত নিৰ্মাণ চলি আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অসমত । অসমৰ নিবনুৱাই অসমতে থাকি কাম কৰাৰ সুবিধা আহি পৰিছে । সমগ্ৰ দেশত ১৫০০০ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ লেব নিৰ্মাণ হ'ব । ইয়াৰ লাভালাভ পাব অসমেও । ১৩-১৪ চনতকৈ কেপিটেল বাজেট ১২.২ লাখ কোটি টকা বৃদ্ধি পাইছে । ৰে'লৱেত বৃদ্ধি পাইছে ৫ গুণ, কৃষি আৰু চাহ উদ্যোগত, পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত অসমক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰই । সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া প্ৰশংসা কৰে ভাৰতবৰ্ষক ।"

শুকুৰবাৰে নগাঁও জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা । সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত বিজেপি নেতাগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে নগাঁও বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগতে চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰমূখ্যে কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতা ।

BAIJAYANT JAY PANDA
BJP GOVERNMENT
NAGAON
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

