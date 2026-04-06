যিসকল মানুহ হতাশাত ভোগে, সেইসকল মানুহে এনে অনৈতিক কাৰ্যৰ আশ্ৰয় লয় : ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম

কলগাছিয়াৰ মইনবৰীত এআইইউডিএফৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ মনোৰঞ্জনমূলক ভাষণ ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 11:41 PM IST

জনিয়া: মন্দিয়া সমষ্টিৰ মইনবৰীত এআইইউডিএফৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা । সভাত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে মনোৰঞ্জনমূলক ভাষণৰে হাঁহিৰ খোৰাক দিয়ে ৰাইজক । এইবাৰ বিধানসভাত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম, বদৰুদ্দিন আজমলকে ধৰি আটাইকেগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হৈ বিধানসভাত গৈ 'এটা ডিসুম মাৰি সকলোকে আউট কৰি দিম' বুলি মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয় হিমন্ত বিশ্ব আউট, মন্দিয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আউট বুলি কটাক্ষ কৰি ভাষণ দিয়ে । তেওঁ কেইবাটাও মনোৰঞ্জনমূলক শ্ল'গানেৰে ৰাইজক আমোদ দিয়ে ।

সভাৰ শেষত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে কয়, "দলৰ সভাপতি বদৰউদ্দিন আজমল আৰু দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আদিত্য লাংথাচাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ওচৰত ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ হৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰে আৰু জনগণেও আশীৰ্বাদ দিয়ে ।"

তেওঁ কয়, "ইয়াৰ পূৰ্বেও যোৱা তিনি তাৰিখত বেৰিষ্টাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ব্যাপক ৰাইজৰ সমাগম হৈছিল আৰু আল্লাহৰ ওচৰত ভৰষা ৰাখিছোঁ, নিশ্চয় জয়ী হ'ম ।" তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদে নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধি ভংগ কৰি মুকলিকৈ ধন বিতৰণ কৰা কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "যিসকল মানুহ হতাশাত ভোগে, সেইসকল মানুহে এনে অনৈতিক কাৰ্যৰ আশ্ৰয় লয় । গতিকে নিৰ্বাচনৰ টকা বিতৰণ কৰা অনৈতিক, আইন বিৰোধী ।"

লগতে কয়, "ইমানদিনে শ্বেৰমান আলী আহমেদে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছিল, ছুনামি চলাই আছিল । এতিয়া নিজেই ছুনামিত ভাঁহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । গতিকে এই ডুবন্ত নাও উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে মুকলিকৈ টকা বিতৰণ কৰাৰ আশ্ৰয় লৈছে । এইক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী বিষয়াই চোৱাচিতা কৰা দৰকাৰ । কলগাছিয়াত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাত মঞ্চ ভাঙি গৈ শ্বেৰমান আলীয়ে যদি আঘাত পাইছে তাৰ আহু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ।"

