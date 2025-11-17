অসমৰ ৰাজনীতিত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নতুন ফৰ্মূলা : আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ AIMIMৰে কৰিব মিত্ৰতা
আজমলৰ নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ৷ আছাউদ্দিন ওৱেছিৰে মিত্রতা কৰি ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আজমলে ।
Published : November 17, 2025 at 7:30 AM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ ঘটিব পাৰে আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ ! ইয়াৰ অন্তৰালত আছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল ।
এদিন আগলৈকে 'একলা চলো নীতি'ত বিশ্বাসী বুলি কোৱা এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে এতিয়া ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ AIMIM-ৰে মিত্রতা কৰাৰ কথা কৈছে । সেয়া হ'লে আগন্তুক ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰৱেশ ঘটিব আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ । দেওবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আছাউদ্দিন ওৱেছিৰে মিত্রতা কৰাৰ বাবে সাজু হোৱাৰ কথা সদৰী কৰে ।
উল্লেখ্য যে, অসুস্থতাৰ বাবে সুদীৰ্ঘ দিন মুম্বাইত থকাৰ পিছত অসমলৈ আহিয়েই আজমলে দিলে নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ । বিৰোধী দলবোৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নোপোৱাৰ পিছত এইবাৰ আজমলে আৰম্ভ কৰিলে আন এক ৰাজনীতি । আছাউদ্দিন ওৱেছিৰে মিত্রতা কৰি ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে ।
দীৰ্ঘদিন মুম্বাইত থকা সময়তে আজমলে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে নতুন সমীকৰণ প্ৰস্তুত কৰিছিল । ২০২৬ত কংগ্ৰেছত কৈ ভাল ফলাফল পোৱাৰ বাবে এইবাৰ আজমলে সাৰথি কৰি ল'ব আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ এ আই এম আই এম । অকল সেয়াই নহয় এ আই ইউ ডি এফ দলে কেৰেলাৰ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল ইউ ডি এফৰ সৈতেও মিত্রতা কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে ।
আজমলে কয়, "বিহাৰত প্ৰদৰ্শন ভাল হোৱাৰ বাবে মই ওৱেছিক ধন্যবাদ দিছো । যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল । অসমত আহিলে আমি তেওঁক আদৰণি জনাম ।"
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু লোকসকলক টাৰ্গেট কৰিয়েই নিৰ্বাচন খেলি অহা আজমলে এইবাৰ আছাউদ্দিন ওৱেছিৰ এ আই এম আই এম, কেৰেলাৰ ইউ ডি এফ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ সৈতে মিত্রতা কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । ২৬ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছতকৈ বেছি আসন পাব বুলি দৃঢ়তাৰে সদৰী কৰে আজমলে ।
ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে আজমলে নতুন ফৰ্মূলা গ্ৰহণ কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু ভোট নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে আজমলে নতুন সমীকৰণ কৰিছে । আজমলে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে ৩৫ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে এ আই ইউ ডি এফ দল ।
ইফালে অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে ডিচেম্বৰত অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি । এক কথাত ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত অসমত তৃতীয় মৰ্চা গঠনৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে । তেনেহ'লে অসমৰ ৰাজনীতিত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিব ।
ইফালে অসম জমিয়ত উলেমা হিন্দৰ পুনৰ সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল । দেওবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় জমিয়তৰ নিৰ্বাচনী সভা । এই সভাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় বদৰুদ্দিন আজমল । কেন্দ্রীয় প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় সভাখন । চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জমিয়ত অসমৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আজমল । ২০২৭ চনলৈ এই দায়িত্বত থাকিব আজমল ।