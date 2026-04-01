ৰাইজে প্ৰদীপ হাজৰিকাক নিৰ্বাচিত কৰি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিব : অতুল বৰা

ৰাইজে প্ৰদীপ হাজৰিকাক নিৰ্বাচিত কৰি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিব : অতুল বৰা
শিৱসাগৰত প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে অতুল বৰাই । হাজৰিকাক এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি উল্লেখ কৰে অগপ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
Published : April 1, 2026 at 8:00 PM IST
শিৱসাগৰ: শাসক-বিৰোধীয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । বহি থকা নাই এন ডি এৰ মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ । শিৱসাগৰ সমষ্টিত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকাক জয়ী কৰাবলৈ চলিছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ । ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা ।
মিত্ৰজোঁটৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা অগপ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তথা এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অগপ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ সুন্দৰপুৰত অনুষ্ঠিত এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অতুল বৰাই এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকা এক শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ কয়,"আগন্তুক দিনত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিব ।" আনহাতে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পাছত কিয় বিজেপি দলে শিৱসাগৰ সমষ্টিত নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ উত্তৰ প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে যদিও এজন প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবলৈ এয়া এক ৰাজনৈতিক কৌশল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে প্ৰদীপ হাজৰিকাই নিজৰ সাৱলীল সংযত আচৰণেৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দিশটোক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কয়,"বিগত নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে প্ৰদান কৰা সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ বাবে তিতা হ'ল । এইবাৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত নতুন চিন্তা কৰিব । শিৱসাগৰ সমষ্টি আহোম ৰাজশাসনৰ ৰাজধানী আছিল । এই সমষ্টিক বহু আগশাৰীৰ ৰাজনীতিকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে । গতিকে শিৱসাগৰৰ বিবেকবান ৰাইজে এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰি সমষ্টিৰ গৰিমা অটুট ৰাখিব ।"