এয়া সম্ভৱ হ’ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষ, দুৰদৰ্শী আৰু সবল নেতৃত্বৰ বাবে : মন্ত্রী হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে উৎফুল্লিত অতুল বৰা

জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে একেখন মঞ্চতে শপত ল’লে জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক তথা অগপ নেতা অতুল বৰাই ৷

জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক অতুল বৰা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 1:20 PM IST

Updated : May 12, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: "এটা ঐতিহাসিক দিন । বিজেপিৰ নেতৃত্বত আজি এনডিএই তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব । শপতগ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানটো অসমৰ মানুহৰ মনত সদায় সজীৱ হৈ থাকিব । এনে জনাদেশ সম্ভৱ হ’ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষ, দূৰদৰ্শী আৰু সবল নেতৃত্বৰ বাবে । মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো ৷’’ মন্ত্রী হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে অতুল বৰা ।

মঙলবাৰে খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপতগ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । লগতে আন চাৰিগৰাকীয়েও মন্ত্রী হিচাপে শপত লয় । শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যৰ আগত মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে অতুল বৰাই ।

জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি শপত ল’লে সাজু অতুল বৰাই (ETV Bharat Assam)

জাতীয় সাজ-প‍াৰ পৰিধান কৰি শপত ল'বলৈ সাজু হোৱা অতুল বৰাই কয়, ‘‘আমি বিশ্বাস কৰো যে ৰাইজে এইবাৰ যিদৰে জনাদেশ দিলে, ইয়াৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বতকৈয়ো অধিক দক্ষতাৰে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰিব ।’’

তৃতীয়বাৰৰ বাবে মন্ত্রী হিচাপে শপত লোৱাৰ প্ৰসংগত অতুল বৰাই কয়, ‘‘মোৰ বাবে ভাললগা কথা । মই জনসাধাৰণক কথা দিছো যে খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰিম । ৰাইজৰ এই জনাদেশে আমাক সকলোকে সাহস আৰু শক্তি দিছে । আমি যাতে ভালদৰে কাম কৰিব পাৰো, তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’

কৰিবলগীয়া কামৰ প্ৰসংগত অতুল বৰাই কয়, ‘‘কৰিবলগীয়া বহুত আছে । বিগত পাঁচবছৰত বহু ডাঙৰ ডাঙৰ আধাৰশিলা কৰা হৈছে । অহা পাঁচটা বছৰ অসমৰ মানুহে সোণালী দিন প্ৰত্যক্ষ কৰিব । ৰাইজৰ মৰম আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছো । অসমৰ ৰাইজক বহুত কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছো । অগপ-বিজেপি দলৰ পুৰণা মিত্র । বিগত দুটা কাৰ্যকালত আৰু এইবাৰ বিজেপি নেতৃত্বৰ মিত্রজোঁটত আমি আছো । আমি কোৱাৰ দৰে ডাবল ডিজিত পালো ।’’

অতুল বৰাই লগতে কয়, ‘‘মই মিত্রদলৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো । মই বহুত কিবা এটা ভাল হ’লেও আনন্দ নকৰো আৰু বেয়া কিবা এটা হ’লেও দুখ নকৰো । মন্ত্রী হিচাপে কি কৰিম, সেয়া পাছত ক’ম । স্বাধীনত‍াৰ পাছত এনেদৰে বিশাল শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান হোৱা নাছিল ।’’

