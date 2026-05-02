এনডিএই পুনৰ দিছপুৰ দখল কৰিব, বৃদ্ধি হ'ব অগপৰ আসন: অতুল বৰা
অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ২৬ খন আসনৰ কিমানখন পাব ? ক'লে অতুল বৰাই ।
Published : May 2, 2026 at 1:20 PM IST
যোৰহাট : অপেক্ষা, উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিবলৈ সন্মুখত মাত্ৰ দুটা দিন । অহা ৪ মে'ত ঘোষণা হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনী সমীক্ষা । সকলো সংস্থাই পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলেও কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলসমূহে নিৰ্বাচনী সমীক্ষা ভুল হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ।
ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিটো দল আৰু মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ দিছপুৰৰ মছনদ দখল কৰিব বুলি দাবী কৰাৰ সময়তে অসম গণ পৰিষদ(অগপ)ৰ সভাপতি অতুল বৰাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া । আঞ্চলিক দলটোৱে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰো অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি এতিয়াও আশাবাদী বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই ।
শুক্ৰবাৰে নিশা তিতাবৰত এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাৰ সময়ত সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত অগপৰ সভাপতি বৰাই কয়," এগজিট প'ল তথা বিভিন্ন সংস্থাৰ যিটো নিৰ্বাচনী সমীক্ষা তাত পুনৰ অসমত এনডিএ চৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছে; এই কথা মই পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আহিছো । পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক শক্তিশালী ৰূপত এনডিএ দিছপুৰলৈ আহিব ।"
সভাপতি বৰাই পুনৰ কয়, "বিভিন্ন সংস্থাত যিখন ছবি দাঙি ধৰিছে সেইটোৱেই হ'ব । কাৰণ সকলো নিৰ্বাচনী সমীক্ষা প্ৰায় একেই হৈছে । সেয়া বাস্তৱ,বিজেপিৰ নেতৃত্বত পুনৰ এখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ।" আনহাতে, অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ২৬ খন আসনৰ ভিতৰত কিমান আসন পাব সেই প্ৰসংগত অতুল বৰাই কয়," পূৰ্বতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিম বুলি ভাবিছো । গ্ৰাউণ্ড ৰিপ'ৰ্ট মতে, মই এয়া কৈছো তথা গ্ৰাউণ্ড ৰিপ'ৰ্টে কৈছে এইবাৰ অগপৰ আসন বৃদ্ধি পাব বুলি ।"
আনহাতে চিপৰাং ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা প্ৰসংগত কয়, "মই তেনেকুৱাকৈ ভবা নাই ।" উল্লেখ্য যে তিতাবৰত এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত শুকুৰবাৰে নিশা উপস্থিত থাকি সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত এইদৰে উল্লেখ কৰে অগপ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
