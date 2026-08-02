সংবাদমেলৰ মাজতে সাংসদক শাৰিৰীকভাৱে আক্ৰমণ : আক্ৰমণকাৰীক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ
সাংসদ পাপ্পু যাদৱৰ সংবাদমেলত চোকা অস্ত্ৰ লগত লৈ আক্ৰমণকাৰীৰ প্ৰৱেশ ৷ প্ৰাণেমৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ ৷
Published : August 2, 2026 at 11:08 PM IST
নতুন দিল্লী: এগৰাকী সাংসদৰ বাবে আজিৰ দিনটো আছিল দেওলগা দেওবাৰ ৷ পূৰ্ণিয়াৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ পাপ্পু যাদৱৰ আজিৰ দিনটো ভালেৰে নগ’ল ৷ তেওঁক শাৰিৰীকভাৱে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত সাংসদগৰাকীৰ এক সংবাদমেলৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই অনাকাংক্ষিত ঘটনা ৷
সাংসদ পাপ্পু যাদৱ যাক জনপ্ৰিয়ভাৱে ৰাজেশ ৰঞ্জন বুলিও জনা যায়, তেওঁ দেওবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল ৷ এই সংবাদমেলখন সাংসদগৰাকীৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ ঠিক তেনে সময়তে এজন ব্যক্তিয়ে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হৈ থকা স্থানত উপস্থিত হৈ সাংসদজনক আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলায় ৷ পাপ্পু যাদৱৰ সমৰ্থকসকলে ব্যক্তিজনক আটক কৰি গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ।
Pics of the person who allegedly tried to attack the Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, while the latter was holding a press conference at his residence in Delhi. pic.twitter.com/9yXRbR8IX1— ANI (@ANI) August 2, 2026
ব্যক্তিজনে চোকা অস্ত্ৰৰ সহায়ত সাংসদগৰাকীক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি খোদ সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ তুলিছে ৷ তেওঁক পূৰ্বেও প্ৰাণেমৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল বুলি পোহৰলৈ আহিছে । ইতিমধ্য়ে অভিযুক্তক আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা এখন দা উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে ৷
#WATCH | Delhi | On being attacked at his residence while holding a press conference, Independent MP from Purnea says, " i have already filed several firs... my lawyer is here too. i will not be afraid. if anyone wants to kill me, let them kill me." https://t.co/0coi9m2uFD pic.twitter.com/3iH0ys6qsQ— ANI (@ANI) August 2, 2026
ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সাংসদ পাপ্পু যাদৱে কয়, ‘‘মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ কোনোবাই মোৰ ঘৰত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে ? সেই ব্যক্তিজনে মোক হত্যা কৰিবলৈ দা লৈ আহিছিল । ইতিমধ্যে মই কেইবাখনো এজাহাৰ দাখিল কৰিছো । মোৰ অধিবক্তাও ইয়াত আছে । মই ভয় খোৱা নাই । কোনোবাই যদি মোক হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছে যদি তাকে কৰক ৷ মোক হত্যা কৰিবলৈ, মোক জ্বলাই দিবলৈ প্ৰতিদিনে কিছুমান বাবাই মোক ভাবুকি দি আছিল । মোক হত্যা কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল, কিন্তু মই ৰক্ষা পৰিলো ।’’
#WATCH | The supporters of Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, thrashed the person who allegedly tried to attack the MP while he was holding a press conference at his residence in Delhi. https://t.co/9rLRkBKL4V pic.twitter.com/DABmZMWsIS— ANI (@ANI) August 2, 2026
কোনো অচিনাক্ত লোকে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি কেনেকৈ সাংসদগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ৷ অৱশ্যে সমৰ্থকসকলে জনোৱা মতে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে মুহূৰ্ততে সাংসদগৰাকীক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুতকৰণৰ লক্ষ্য : ৫ আগষ্টত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মূল সমিতিৰ বৈঠক