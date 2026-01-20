উদুলি-মুদুলি ৰাজীৱ ভৱন: ৭৫০ গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আবেদন দাখিল
কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী-সমৰ্থকৰ চমক, আবেদন দাখিলৰ সময়সীমা ২৮ জানুৱাৰীলৈ বৃদ্ধি ৷ আবেদনৰ মাচুলত ৩.৫কোটিৰো অধিক ধন সংগ্ৰহ ।
Published : January 20, 2026 at 9:23 PM IST
গুৱাহাটী: কোনোবাই যদি ঢোলে-দগৰে আহিছে, আন কোনোবাই কোনো প্ৰাৰ্থীৰ লগত শ শ সমৰ্থক আহি উত্তাল কৰি তুলিছে ৰাজীৱ ভৱন । উদ্দেশ্য ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আৰু সমৰ্থকৰ ভিৰত যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনে ।
২০ জানুৱাৰী মঙলবাৰৰ দিনটোলৈ ৭৫০ৰো অধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে আবেদন দাখিল কৰিছে ৷ আনহাতে, ২০ জানুৱাৰী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ আবেদন দাখিলৰ শেষ সময় আছিল যদিও এই সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ আৰু দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰাৰ সময়সীমা ২৮ জানুৱাৰীলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
মঙলবাৰে দিনটো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা । মঙলবাৰে নিশা ৭ বজালৈকে ডেৰ শতাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন দাখিল কৰে । ভালে সংখ্যক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে সংগ্ৰহ কৰে আবেদন পত্ৰ ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কোষাধ্যক্ষ ডাঃ হেমহৰি পেগুৱে জনোৱা অনুসৰি প্ৰথম দিনটোৰ পৰা ২০ জানুৱাৰীলৈকে প্ৰায় ৭৫০ গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে আবেদন দাখিল কৰে । প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে ৫০ হাজাৰ টকা আবেদন মাচুল জমা দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰতি গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে আবেদন মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৫০ হাজাৰ টকা । এই আবেদনৰ ধন ঘূৰাই দিয়া নহয় । কেৱল মিত্ৰ দলক এৰি দিয়া সমষ্টিৰ আবেদনকাৰীকহে ঘূৰাই দিয়া হ’ব এই ধন ৷
সেই অনুসৰি কেৱল আবেদনকাৰীৰ মাচুলৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ মঙলবাৰলৈকে মুঠ ৩.৫১ কোটি টকা সংগ্ৰহ হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পৰা । প্ৰায় ১.৫ কোটি টকা সংগ্ৰহ হৈছে মঙলবাৰৰ দিনটোতেই । এতিয়ালৈকে ধিং বিধানসভা সমষ্টিত ২৭ গৰাকীয়ে সৰ্বোচ্চ আবেদন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে ।
মঙলবাৰে ৰাজীৱ ভৱন হাইপ্ৰফাইল নেতাৰ পৰা সাধাৰণ কৰ্মীলৈ মঙলবাৰে ভৰি পৰিল ৰাজীৱ ভৱন ৷ বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, দিগন্ত বৰ্মন, নুৰল হুচেইন, সামাজিক মাধ্যম বিভাগৰ সম-অধ্যক্ষ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইন আদিয়ে আবেদন দাখিল কৰে ।