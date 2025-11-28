নিলম্বিত বিধায়কৰ বাবে ডিটেনশ্যন কোঠা লাগে বিধানসভাত : মন্ত্রী বিমল বড়াৰ অধ্যক্ষলৈ আহ্বান

নিলম্বিত বিধায়কৰ বাবে ডিটেনশ্যন কোঠা লাগে বিধানসভাত : মন্ত্রী বিমল বড়াৰ অধ্যক্ষলৈ আহ্বান
"বিমল আগৰে পৰা কেঁচাবুদ্ধিৰ মানুহ । আমি একেলগে পঢ়িছিলো । সি গণতন্ত্র, সংবিধান, আইন-কানুন আদি একো বুজি নাপায় ।" অখিল গগৈৰ কটাক্ষ ।
Published : November 28, 2025 at 2:22 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাত ডিটেনশ্যন কোঠা এটা স্থাপন কৰিব লাগে, য'ত নিলম্বন হোৱাৰ পাছত বিধায়কসকল থাকিব পাৰে । বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰতি এই আহ্বান মন্ত্রী বিমল বড়াৰ । বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ শুকুৰবাৰে চতুৰ্থদিনা সদনত নিলম্বন হোৱা বিধায়কৰ বাবে আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা থকাকৈ ডিটেনশ্যন কোঠাৰ পোষকতা কৰে মন্ত্রী বিমল বড়াই ।
বিষয়টো অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "বিধানসভাত এনে এটা কোঠা হ'ব লাগে, য'ত নিলম্বন হোৱাৰ পিছত বিধায়কজনে সেই কোঠাটোত থাকিব পাৰে আৰু বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে ।"
উল্লেখ্য যে বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ শুকুৰবাৰে চতুৰ্থদিনা প্রশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । সেই সময়তে সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক । সদনৰ প্রশ্নোত্তৰ কালৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় বিধায়কগৰাকীক । সদনত প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাত হুলস্থূল কৰি অখিল গগৈ নিলম্বিত হোৱাৰ পাছতে ডিটেনশ্যন কোঠা স্থাপনৰ পোষকতা কৰে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ।
সদনত মন্ত্ৰী বড়াই অধ্যক্ষৰ প্ৰতি পৰামৰ্শ আগবঢ়াই কয়, "নিলম্বন হোৱাৰ পাছত অতিথি আপ্যায়নৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা থকা কোঠাত ৰাখিব লাগে । নিলম্বিতসকলৰ ডিটেনশ্যন কোঠা এটা লাগে । সদন চলি থকা সময়ত কিছু সদস্যই অশান্তিকৰ পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰি থাকে । আপুনি নিলম্বন কৰাৰ পাছত বাহিৰত গৈ ভুল ব্যাখ্যা এটা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দাঙি ধৰে । যাৰ বাবে এটা ৰূম বনাব লাগে, যাতে নিলম্বন হোৱাৰ পিছত সেই ৰূমত থাকিব পাৰে । যাতে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে ।"
ইফালে এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই অধ্যক্ষৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই কয়, "কি কাৰণে কাক কেতিয়া নিলম্বন কৰা হ'ল সেই সম্পৰ্কত বিধানসভাৰ ফালৰ পৰা এক প্ৰেছ বিবৃতি দিলে ভাল হয় ।" ইফালে নিলম্বন হোৱাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "আমি যুঁজাৰু মানুহ, আমি আন্দোলনৰ পৰা আহিছোঁ । বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে । অধ্যক্ষ নিৰপেক্ষ নহ'লে এখন স্বচ্ছ চৰকাৰ হ'ব নোৱাৰে ।"
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সদনত সোমোৱাৰ দুই মিনিটমান হৈছিলহে, মোক সদনৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে । আজি মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল যে ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ অফিচ বনাবৰ বাবে কিমান মাটি দিয়া হৈছে । মোৰ প্ৰশ্ন থাকিলে মন্ত্রী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু পীযুষ হাজৰীকাই আগৰ প্ৰশ্নবোৰৰ দীঘলীয়াকৈ উত্তৰ দি মোৰ প্ৰশ্নটো নহাৰ ব্যৱস্থা কৰে । যাৰ বাবে আজি মই অলপ দেৰিকৈ আহিছিলোঁ, যাতে নাহে বুলি ভাবে । কিন্তু মই অহাৰ লগে লগে আগৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দাৰি, কমা দি দিবলৈ ল'লে । মই সোনকালে কৰিবলৈ ক'লোঁ । যাৰ বাবে অধ্যক্ষই মোক নিলম্বন কৰিলে ।"
আনহাতে, মন্ত্রী বিমল বড়াৰ ডিটেনশ্যন কোঠাৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "বিমল আগৰে পৰা কেঁচাবুদ্ধিৰ মানুহ । আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ । সি গণতন্ত্র, সংবিধান, আইন-কানুন আদি একো বুজি নাপায় । কেৱল চান্দা তুলি খোৱাৰ বাহিৰে একো নাজানে । আছু কৰে আৰু পইচা তোলে । তাৰ বাহিৰে তাৰ বেলেগ একো চিন্তা নাছিল । সেই কাৰণে এজন মন্ত্রী যদিও হ'ল, তাৰ গণতান্ত্রিক চিন্তা নাই । বিমল বড়াই সংবিধানখনো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে পঢ়া নাই । তেনে মানসিকতাৰ লোকে তেনে কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক ।"