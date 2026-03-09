চলিত সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী !

চলিত সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী !
এই সপ্তাহত ঘোষণা হ’ব অসম, কেৰালামসহ অন্যান্য ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ।
Published : March 9, 2026 at 5:47 PM IST
নতুন দিল্লী : আৰু কেইটামান দিন... অন্ত পৰিব অপেক্ষাৰ । এই সপ্তাহতে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসম, কেৰালাম, তামিলনাডু, পশ্চিম বংগ আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীৰ সৈতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত থকা নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে পশ্চিম বংগ ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতে ভোটগ্ৰহণ পেনেলে চাৰিখন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
জানিব পৰা মতে, আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পুনৰীক্ষণৰ বাবে সম্প্ৰতি পশ্চিম বংগত আছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ।
উল্লেখ্য যে, অসম বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ২০ মে’ত শেষ হ’ব । আনহাতে কেৰালাৰ কাৰ্যকাল ২৩ মে’ত শেষ হ’ব । তামিলনাডু বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ১০ মে’ত আৰু পশ্চিম বংগ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল ৭ মে’ত শেষ হ’ব ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক সূত্ৰই ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, "মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত আয়োগৰ পূৰ্ণাংগ দলটোৱে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পুনৰীক্ষণৰ বাবে অসম, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কেৰেলাম ভ্ৰমণ কৰিছিল । এতিয়া, তেওঁলোক নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য পশ্চিম বংগ ভ্ৰমণলৈ গৈছে ।"
সূত্ৰটোৱে আৰু কয়, "পশ্চিম বংগৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনাৰ পিছত ১০ মাৰ্চত দলটো দিল্লীলৈ উভতি আহিব । ইয়াৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে এই ৰাজ্যসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব । সম্ভৱতঃ চলিত সপ্তাহতে এই ঘোষণা কৰা হ'ব ।"
এক সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে এই ৰাজ্যসমূহত আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প'ল পেনেল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু । ইয়াৰ দ্বাৰা সমতাপূৰ্ণ, মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
সূত্ৰটোৱে কয়, "অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু, আৰু পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত আয়োগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সকলো ভোটকেন্দ্ৰতে ১০০ শতাংশ ৱেবকাষ্টিং কাৰ্যকৰী কৰিব । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাস্তৱ সময়ৰ নিৰীক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ।"
ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ (RO), জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া (DEO) আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া (CEO) পৰ্যায়ত নিৰীক্ষণ দল গঠন কৰা হ’ব ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিহাৰৰ শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলো ভোটকেন্দ্ৰতে ১০০% ৱেবকাষ্টিং কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে জটিল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ উপৰিও ৫০ শতাংশ ভোটকেন্দ্ৰত ৱেবকাষ্টিং বাধ্যতামূলক আছিল ।
অসমত যোৱা মাহত আয়োগৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত বেছিভাগ ৰাজনৈতিক দলে একক পর্যায়ত বা সৰ্বাধিক দুটা পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আৱেদন জনাইছিল ৷ ব'হাগ বিহুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল দলসমূহে ।
প’ল পেনেলৰ সূত্ৰ অনুসৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰণালীবদ্ধ ভোটাৰ শিক্ষা আৰু নিৰ্বাচনী অংশগ্ৰহণ (SVEEP)ৰ অধীনত কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।