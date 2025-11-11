'২৬ত কি হ'ব এই পাঁচ বিধায়কৰ গতি ? কোনে ল'ব বিশ্বাসত ?

'২৬ত কি হ'ব এই পাঁচ বিধায়কৰ গতি ? কোনে ল'ব বিশ্বাসত ?
যিমানে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে সিমানে নিলম্বিত পাঁচ কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ ৰাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে ।
গুৱাহাটী : ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজা নিজা এজেণ্ডা লৈ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । আনহাতে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলেও নিজা নিজা সমষ্টিত তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।
এইখিনিতে বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে পাঁচজন বিধায়ক । কি হ'ব এই পাঁচজন বিধায়কৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ? কাৰণ তেওঁলোকে বিধায়ক হিচাপে এটা দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু সমৰ্থন আন এটা দলক আগবঢ়াই আহিছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে- না ইকুল, না সিকুল !
প্ৰকৃততে তেওঁলোকক পৰিচয় দিবলৈয়ো অসুবিধা । বিধায়ক কংগ্ৰেছ দলৰ যদিও সমৰ্থন কৰে বিজেপি দলক । হয়, ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে বিধায়ক কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ, শশীকান্ত দাস, বসন্ত দাস, শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু ছিদ্দিক আহমেদৰ কথাই কোৱা হৈছে ।
অৱশ্যে ইয়াৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে বিজেপি দলৰ সমৰ্থক নহয় যদিও কংগ্ৰেছৰো পক্ষত নাই । এওঁলোক বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক ।
- পাঁচজন বিধায়কৰ স্থিতি আৰু ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ :
বিজেপিক সমর্থন জনোৱা কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত কি হ'ব ! যিমানে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে সিমানে নিলম্বিত পাঁচ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ৰাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে । কিয়নো কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিক সমর্থন জনোৱা চাৰিজন বিধায়ক ক্ৰমে ৰহাৰ শশীকান্ত দাস, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ ছিদ্দিক আহমেদ, উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ আৰু মঙলদৈৰ বসন্ত দাসক শাসকীয় দলটোৱে বিশ্বাসত লোৱা নাই ।
আনহাতে কংগ্ৰেছত থাকিও কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি অহা নিলম্বিত বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তে ৰাইজৰ দলতহে যোগদান কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে যদিও এতিয়াও তেওঁৰ যোগদান নিশ্চিত হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে, দলবিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এই কংগ্ৰেছী বিধায়ককেইজনক পুনৰ কংগ্ৰেছে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্রার্থিত্ব প্ৰদান নকৰে । এই কথা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে স্পষ্ট কৰি দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জীতেন্দ্ৰ সিঙে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "কংগ্ৰেছত থাকি কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰা নেতাক গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে । আমাৰ লক্ষ্য বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা আৰু এই লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িছো । আজি বিজেপিকে ধৰি বিভিন্ন দলৰ নেতা আমাৰ লগত চামিল হৈছে । প্ৰত্যেক মাহৰ ১০ তাৰিখে ৰাজ্যজুৰি কংগ্ৰেছৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । বতাহ বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ পক্ষত বলিছে । গতিকে কোনোবা নেতা ওলাই গ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে এই পাঁচজন বিধায়কক কংগ্ৰেছ দলে ইতিমধ্যে বিদায় দিছে । ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত দেখা দিয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপি দলেও উক্ত কংগ্ৰেছী বিধায়ক কেইজনক আদৰি লোৱাৰ কথাও ভবা নাই । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এগৰাকী মুখপাত্রই সদৰী কৰা অনুসৰি উক্ত কংগ্ৰেছী বিধায়ক কেইজনক প্রার্থিত্ব প্ৰদানৰ সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । কিন্তু ৰাজ্যৰ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব পৰা প্ৰাৰ্থীকহে সংশ্লিষ্ট সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক ।
আনহাতে কংগ্ৰেছত থাকি কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰা নেতা কেইজনৰ সমষ্টিতো ভাল ইমেজ নাই । এনে হ'লে কংগ্ৰেছত থাকিও বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি বিধায়ক কেইজনে প্রার্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই ।
লক্ষণীয় বিষয় যে মঙলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাস, ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থই মুকলিভাৱেই বিগত দিনবোৰত বিধানসভাৰ বাহিৰে-ভিতৰে বিজেপিৰ সহযোগী বিধায়ক হিচাপে ৰাজনৈতিক কাম অব্যাহত ৰাখিছে । আনকি আজিও ৰহাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক অনুষ্ঠানত বিধায়ক শশীকান্ত দাসক উপস্থিত থকা দেখা গৈছে । বিজেপিক সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা দূৰ হোৱা শশীকান্ত দাসে ২০২৬ত বিজেপিৰ পৰা টিকট পাব নে নাই সেয়া নিশ্চিত নহয় ।
ইফালে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ছিদ্দিক আহমেদে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰিলেও তেওঁ আঞ্চলিক দল অগপত যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে অধিক আগ্রহী । কিয়নো সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পাছত ছিদ্দিক আহমেদৰ সমষ্টিটোত প্রায় ৮৮ শতাংশলৈ সংখ্যালঘু মুছলমান ভোটাৰ বৃদ্ধি পাইছে । সেইবাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি সমর্থন থাকিলেও ছিদ্দিক আহমেদে অগপতহে যোগদান কৰিব বিচাৰিছে । কিন্তু এতিয়ালৈকে অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই তেওঁক সেউজ সংকেত দিয়া নাই ।
ইফালে বাঘবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে দল বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা দেবব্ৰত শইকীয়াই বিধায়ক আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক অভিযোগ দিছিল । দেৱব্ৰত শইকীয়াই শশীকান্ত দাস আৰু বসন্ত দাসৰ বিৰুদ্ধেও দলবিৰোধী অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
কিন্তু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই এইক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া কংগ্ৰেছত থাকিও বিজেপিক সমর্থন জনোৱা কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছে ।
আনহাতে দুই নাৱত দুই ভৰি থকাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজা সমষ্টিত কাম কৰিবও পৰা নাই । যাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ আশা-ভৰসাৰ থল হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থন নাপালে কংগ্ৰেছৰ চাৰিগৰাকী বিধায়কৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ হৈ পৰিব । আনহাতে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক কোনো দলে বিশ্বাসত নল'লে তেওঁৰো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ সংকটাপন্ন হৈ পৰিব ৷