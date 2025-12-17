বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: টিকট প্ৰত্যাশী-বাজপেয়ী ভৱন উভয়েই পালন কৰিছে গোপনীয়তা

বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: টিকট প্ৰত্যাশী-বাজপেয়ী ভৱন উভয়েই পালন কৰিছে গোপনীয়তা
২০২৬ৰ নিৰ্বাচন সমাগত । ব্যস্ততা বাঢ়িছে বাজপেয়ী ভৱনৰ । টিকটৰ বাবে বহুতে কৰিছে আবেদন । কিন্তু গোপনে ।
Published : December 17, 2025 at 8:47 PM IST
গুৱাহাটী : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহ বাকী আছে । সকলো ৰাজনৈতিক দলেই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ শাসকীয় দল বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ দখলত ৰখাৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইফালে দলীয় কুচকাৱাজৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীসকলেও ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ দলৰ নীতি-নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাম কৰি আছে ।
এটা কথা ঠিক যে এইবাৰ বিজেপিত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাৰ সংখ্যাই অভিলেখ গঢ়াটো নিশ্চিত । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে দলীয়ভাৱে বিভিন্ন স্তৰত সমীক্ষা চলাই থকা হৈছে যদিও নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্র দুই-তিনি মাহ সময় বাকী থকা অৱস্থাত শতাধিক প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে গোপনে কৰিছে আবেদন । বাজপেয়ী ভৱনত এতিয়া নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে । টিকটৰ বাবে গোপনে শতাধিক প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে বাজপেয়ী ভৱনলৈ আহি কৰিছে আবেদন ।
অৱশ্যে বিজেপিত টিকটৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে আবেদন কৰা সততে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও বহুজনে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন কৰিছে । টিকটৰ বাবে আবেদন কৰাসকলে সকলোকে দেখুৱাই আবেদন কৰা নাই । বাজপেয়ী ভৱনত অতি গোপনে দাখিল কৰা হৈছে আবেদন ।
অৱশ্যে আবেদন কৰিলেই যে টিকট পাব তাৰো নিশ্চয়তা নাই । প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীসকলে দেখুৱাই আবেদন কৰা নাই যদিও বাজপেয়ী ভৱনৰ চতুৰ্থ মহলাত থকা কাৰ্যালয় কক্ষত দাখিল হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি শতাধিক আবেদন । ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কোন কোন সমষ্টিত কিমান আবেদন পৰিছে তথা কোনে আবেদন কৰিছে সেই কথা বাজপেয়ী ভৱনে সম্পূৰ্ণৰূপে গোপনে ৰাখিছে যদিও চৰ্চা চলি আছে ।
বাজপেয়ী ভৱনত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক দলৰ এগৰাকী মুখপাত্রই প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে আবেদন কৰাৰ বিষয়টোত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিলে যদিও আবেদন কৰাৰ বিষয়টো অস্বীকাৰো কৰা নাই ।
মুখপাত্রগৰাকীয়ে কয়, "এটা কথা ঠিক যে '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে একো একোটা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা ৮ৰ পৰা ১০ গৰাকীলৈ হ'ব ।"
লক্ষণীয় বিষয় যে বাজপেয়ী ভৱনৰ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশে তাৰেই আভাস দিছে । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কেইজনমান মন্ত্রীৰ সমষ্টিক বাদ দি বাকী সকলো সমষ্টিতে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
কেৱল সেয়াই নহয়, মিত্রদল অগপৰ দখলত থকা বহুকেইটা সমষ্টিতো আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী । আনকি বিজেপিৰ পক্ষত নথকা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিতো ওলাইছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপিত টিকট বিচৰাৰ পৰম্পৰা নাই যদিও এইবাৰ গেৰুৱা দলটোত সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে নেতাৰ ভিৰ বাঢ়িছে । আনহাতে, বিজেপিত যোগদান কৰা আন দলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক আৰু সাংসদৰ সংখ্যাও কম নহয় । সকলোৱে টিকটৰ আশাতে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিছে । তেনেক্ষেত্রত প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰাটোও স্বাভাৱিক ।
টিকট বিচাৰি কৰা আবেদনৰ সংখ্যা তথা প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা যিমানেই নহওক কিয়, এইবাৰ বিজেপিৰ টিকট পোৱাৰ ক্ষেত্রত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলোৱা সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত । সমীক্ষাৰ ফলাফলৰ ভিত্তিতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব । তেনেস্থলত এইবাৰ বহু বিধায়কে পুনৰ টিকট নাপাবও পাৰে ।
আনহাতে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত বহু বিধায়কৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈছে । ইফালে প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীসকলক দলীয় নেতৃত্বই সমষ্টিত কাম কৰাৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশৰ পাছতে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীসকলে জনসম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে ।
এটা কথা ঠিক যে কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা নথকাৰ পাছতো প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীসকলে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । টিকট কোনে লাভ কৰিব সেয়া দলীয় নেতৃত্বই বিভিন্ন দিশ চালিজাৰি চাই ঠিক কৰিব যদিও প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীসকলে মনৰ ভাব ৰাজহুৱাকৈ জাহিৰ নকৰাকৈ কাম কৰি গৈছে ।
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দলীয় নেতৃত্বই নৱপ্ৰজন্মৰ নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিয়াৰ কথা স্পষ্ট কৰাৰ পাছতে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বহু নতুন মুখৰ নেতাই ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । অৱশ্যে কোনে টিকট পাব আৰু কোনে নাপাব সেই কথা স্পষ্ট হ'বলৈ কিছু সময় আছে যদিও সকলো এতিয়া তৎপৰ হৈ আছে ।