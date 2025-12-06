অগপৰে যোগাযোগত সংখ্যালঘু বিধায়ক; বিগ ব্ৰাডাৰৰ পৰা অধিক আসনৰ আশাৰে ৰণনীতি প্ৰস্তুত

অগপৰে যোগাযোগত সংখ্যালঘু বিধায়ক; বিগ ব্ৰাডাৰৰ পৰা অধিক আসনৰ আশাৰে ৰণনীতি প্ৰস্তুত
নতুন মুখৰ সন্ধানত বিজেপি-অগপ । বিৰোধীৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক যোগাযোগত আছে অগপৰে ।
Published : December 6, 2025 at 4:26 PM IST
গুৱাহাটী : ২০২৬ৰ বিধানসভা নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান মাহ বাকী । প্ৰতিটো দলেই এতিয়া এই নিৰ্বাচনকলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে । তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপি মিত্রজোঁটে ।
মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্ব দিয়া প্ৰধান দল বিজেপিয়ে প্রার্থিত্বকেন্দ্ৰিক তৎপৰতাও বৃদ্ধি কৰিছে । বিজেপিয়ে এই তৎপৰতা নিজৰ দলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ৰখা নাই । মিত্রদলকো লৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । বিভিন্ন পৰামৰ্শৰ লগতে পথ নির্দেশনাও আগবঢ়াইছে বিগ ব্ৰাডাৰ বিজেপিয়ে ।
তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ ক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ ত্ৰুতি ৰাখিব বিচৰা নাই শাসকীয় বিজেপি দলে । যাৰবাবে জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা নেতাক প্রার্থিত্ব দিয়াৰ বাবে দলটোৱে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । সেয়েহে নতুন মুখৰ সন্ধানো অব্যাহত ৰাখিছে গেৰুৱা দলটোৱে ।
আনহাতে এই একে নীতিয়ে অৱলম্বন কৰিবলৈ বিজেপিয়ে প্রধান মিত্রদল অগপকো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । বাজপেয়ী ভৱনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুখপাত্রই সদৰী কৰা অনুসৰি প্রয়োজনত বিজেপিয়ে অগপক পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক সমষ্টি এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নতুন মুখৰ সন্ধানত বিজেপি-অগপ :
ইতিমধ্যে দলীয় পৰ্যায়ত এই সন্দৰ্ভত বিশদ আলোচনা কৰা হৈছে । এইক্ষেত্রত অগপই এনে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব, যাৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা সৰ্বাধিক । ইয়াৰ বাবে আন দলৰ নেতাক অগপত যোগদান কৰোৱা আৰু প্রভাৱশালী নতুন মুখকো দলটোৰ মজিয়ালৈ অনাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বিজেপিয়ে । বিগব্ৰাডাৰে দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি অগপয়ো সেই একেই নীতিয়ে অৱলম্বন কৰিছে ।
বিৰোধীৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক যোগাযোগত আছে অগপৰে :
লক্ষণীয় বিষয় যে ইতিমধ্যে বিৰোধীৰ কেইবাজনো বিধায়কে যোগাযোগত আছে অগপ নেতৃত্বৰে । এই সন্দৰ্ভত অগপ শীৰ্ষ নেতা তথা পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰে ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা বাৰ্তালাপত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয়, "আমাৰ দলৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত ইতিমধ্যে বিৰোধীৰ বৰ্তমানৰ কেইবাজনো বিধায়ককে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ লগত সংযোগ স্থাপন হৈছে । কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত অগপই শীঘ্ৰে প্ৰভাৱশালী কেইবাখনো মুখক আদৰিব ।"
কলিতাই কয়, "ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অগপত যোগদানৰ বাবে যোগাযোগ অব্যাহত আছে বিৰোধীৰ কেইবাজনো বিধায়কৰ । কথা-বতৰা চলি আছে আৰু অলপতে সামৰণি পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়তো তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছে । এতিয়াই নাম কোৱাটো সমিচীন নহ'ব । সময়ত আপোনালোকৰ সকলো গম পাব ।"
চৰ্চাত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক :
বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছতো বিধায়ক কলিতাই কাৰো নাম নকলেও অগপত যোগদান কৰিবলৈ ইচ্ছা প্রকাশ কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে এ আই ইউ ডি এফৰ কেইবাজনো বিধায়ক । তদুপৰি কংগ্ৰেছ বিধায়কৰো নামো চৰ্চাত আছে । এইক্ষেত্রত বিশেষভাৱে চৰ্চাত আছে এ আই ইউ ডি এফৰ সোণাই সমষ্ঠিৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা ।
বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়ত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰে হোৱা তেওঁৰ বাৰ্তালাপ বিশেষভাৱে ভাইৰেল হৈছিল, য'ত বিধায়কগৰাকীকে জানুৱাৰীত অগপলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল । বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই অগপত যোগদান কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত ।
সেইদৰে অগপত যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্রত চৰ্চাত আছে এ আই ইউ ডি এফৰ কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক ছুজামুদ্দিন লস্কৰ, আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ নাম । ইয়াৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ গোৱালপাৰা পশ্চিমৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰছিদ মণ্ডলৰ নামো অগপত যোগদান কৰিব বুলি হোৱা চৰ্চাৰ তালিকাত আছে ।
ইফালে অগপৰ পৰাই নির্বাচন খেলিবলৈ ইচ্ছা প্রকাশ কৰিছে বৰ্তমানৰ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে । বৰ্তমান তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক ।
অগপৰ টাৰ্গেট বৰাক উপত্য়কা :
লক্ষণীয় বিষয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত একাংশ সমষ্টি বিজেপিৰ বাবে অনুকূল হ'লেও আন কেইবাটাও সমষ্টিত দলৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ হৈছে । বিশেষকৈ বৰাকৰ কেইবাটাও সমষ্টিত শাসকীয় দলটো এনে জটিলতাৰ মুখামুখি হৈছে ।
ইফালে, অগপই বৰাকত থকা দলৰ পূৰ্বৰ স্থিতি ঘূৰাই আনিবলৈ ব্যাপক চেষ্টা চলাই আহিছে । সেয়েহে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপই বৰাকৰ কেইবাটাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
বিজেপিৰ বাবে বৰাকৰ আটাইকেইটা সমষ্টিত প্রার্থী প্ৰক্ষেপ কৰি জয়লাভ কৰা সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাটো সহজ হৈ থকা নাই । যাৰ বাবে অগপৰ জৰিয়তে তেনে সমষ্টি জয়লাভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । কাৰণ অগপই জয়লাভ কৰিলে মিত্ৰজোঁটৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব । বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয় যে মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে কেইবাটাও সমষ্টিত প্রার্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নতুন মুখৰ লোকক আদৰণি জনাবলৈ দল সাজু হৈছে ।
জানুৱাৰীত চূড়ান্ত হ'ব বিজেপি মিত্রজোঁটৰ আসন বুজাবুজি :
লক্ষণীয় বিষয় যে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত মিত্রতা আৰু আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত আলোচনা হোৱা নাই । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰী কৰা অনুসৰি মাঘ বিহুৰ পূৰ্বেই অগপ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতাৰ সকলো দিশ চূড়ান্ত হ'ব ।
শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যোৱাবাৰ আমি অগপৰ সৈতে মিত্রতা কৰিছিলো যদিও কিছুমান সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল । এইবাৰো যদি ক'ৰবাত প্রয়োজন হয় দুই-তিনিটা সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত আপত্তি নাই । বিহুৰ পূৰ্বেই সকলো চূড়ান্ত হ'ব । মোৰ টার্গেট হ'ল পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ আগতে সকলো সমাপ্ত কৰা ।"
তেনেস্থলত জানুৱাৰীত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰীক ছবিখন স্পষ্ট হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অলপতে অনুষ্ঠিত কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ১০৩ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । মিত্রদলৰে মিলি বিজেপিয়ে প্ৰায় সকলো কেইটা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।
বিগব্ৰাডাৰৰ পৰা অধিক আসন লাভৰ আশাত অগপ :
ইফালে বিগব্ৰাডাৰ বিজেপিৰ পৰা পূৰ্বতকৈ বেছি আসন লাভ কৰাৰ আশাৰে অগপই ৰাজ্যজুৰি দলীয় ভেঁটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যেই তৎপৰ হৈ পৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত অগপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কয়, "অগপই গোটেই অসমতে দলৰ সাংগঠনিক স্থিতিটো সৱল কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে । প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে । দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিটো সমষ্টিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এইবাৰ আমি নিশ্চয় পূৰ্বতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিম ।"
বিজেপিয়ে কিমানটা সমষ্টি এৰি দিব অগপক ?
উল্লেখ্য যে ২০১৬ চনত বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিছিল মুঠ ২৪ টা সমষ্টি । তদুপৰি আন ৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে অগপৰ সৈতে বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দেখা গৈছিল। আনহাতে ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিছিল প্রায় ২৯ টা সমষ্টি । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অগপক কিমান আসন এৰি দিব সেয়া জানুৱাৰীত স্পষ্ট হ'ব ।