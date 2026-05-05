যোৰহাটৰ চাৰি সমষ্টিত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছ, বিৰোধীৰ চক্ৰবেহু ফালি এনডিএৰ চমক
ষষ্ঠবাৰলৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী ।
Published : May 5, 2026 at 11:50 AM IST
যোৰহাট: যোৰহাটৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত বিৰোধীৰ চক্ৰবেহু ফালি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ সাব্য়স্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তিনিটা সমষ্টিত গেৰুৱা ধ্বজা উৰাৰ বিপৰীতে এখন আসন লাভ কৰে মিত্ৰদল অগপই । আঞ্চলিক দলৰ দুৰ্গৰূপেখ্য়াত টীয়ক সমষ্টিটো পুনৰ দখল কৰে অগপই ।
১০০ নং যোৰহাট, ১০২ নং তিতাবৰ, ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ লগতে ৯৯ নং টীয়ক বিধানসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ অন্য়তম দল অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰে ।
এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিটোত । কাৰণ এই সমষ্টিটোত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে । পিচে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ পৰা জয়লাভ কৰিলেও এইবাৰ বিধানসভাত ভোটাৰে তেওঁক প্ৰত্য়াখ্য়ান কৰে ।
২৩,১৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত গৌৰৱ :
যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় । গোস্বামীয়ে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক ২৩,১৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে ৬৯,৪৩৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰে ৪৬,২৫৭টা ভোট ।
বিজয়ৰ পিচতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈ মোৰ ভাইৰ দৰে । মোৰ কাৰো লগত ব্য়ক্তিগতভাৱে শত্ৰুতা নাই । মই তেওঁক আগতেই কৈছিলো যে আমাৰ দুয়োৰে ভিতৰত কোনোবা এজন জয়ী হ'ম । এইবাৰ মই জিকিম, পিছত তুমিয়েই জিকিবা ।"
যোৰহাটৰ ৰাজনীতি অলপ বেলেগ ধৰণৰ বুলি উল্লেখ কৰি হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কয়, "সাংসদ হিচাপে গৌৰৱ গগৈ সচাঁকৈয়ে এজন ভাল সাংসদ আৰু অসমৰ নাম উজ্বলাই তুলিব পাৰে । আজি তেওঁৰ পৰাজয় হৈছে যদিও গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত এদিন তেওঁৰ জয় হ'ব ।"
লগতে তেওঁ কয়, "যোৰহাটৰ ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু সেই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব । যোৰহাটৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লগত লৈ আগুৱাই যাম ।"
তিতাবৰত ধীৰাজ গোৱালাৰ জয় :
আনহাতে, তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীক ২৩,৩১৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে । ধীৰাজ গোৱালাই ৭৮,০৫৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰাণ কুৰ্মীয়ে লাভ কৰে ৫৪,৭৪১ টা ভোট । সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই লাভ কৰে ২৭,০৬২ টা ভোট ।
জয়লাভ কৰাৰ পিচত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ধীৰাজ গোৱালাই কয়, "তিতাবৰ সমষ্টি বিগত ২০ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল যদিও সমষ্টিটোত উন্নয়নৰ ধাৰা তীব্ৰতৰ কৰাৰ স্বাৰ্থতে এইবাৰ ৰাইজে বিজেপিক সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা দিলে। "
মৰিয়নীত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ হাঁহি :
ইফালে, মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাক ২৬,৮৪০ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে । ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৭৮,৯৫২ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই লাভ কৰে ৫২,১১২ টা ভোট । জয়ৰ পিচতেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, "গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদত আজি সাফল্য়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হ'লো ।"
বিকাশ শইকীয়াৰ চমক :
টীয়ক বিধানসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াই ২৩,৪২৬টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াই ৮৯,২৯৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী শইকীয়া গগৈয়ে লাভ কৰে ৬৫,৮৬৮ টা ভোট । অগপৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়," ৰাইজে আৰ্শীবাদ দিছে আৰু ৰাইজৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ।"
