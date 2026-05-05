কলিয়াবৰত অপ্ৰতিৰোধ্য কেশৱ মহন্ত, পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত

পঞ্চমবাৰলৈ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰি কলিয়াবৰবাসীক কৃতজ্ঞতা জনালে বিজেপি মিত্ৰজোঁট(অগপ)ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কেশৱ মহন্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 1:04 AM IST

কলিয়াবৰ: ‘‘পঞ্চমবাৰলৈ কলিয়াবৰৰ বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাতো সৌভাগ্যৰ বিষয় । এই সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে কলিয়াবৰৰ ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ’’ – পুনৰ এবাৰ সমষ্টিবাসীক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুবিধা লাভ কৰি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত এই ভাষ্য জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক কেশৱ মহন্তৰ ৷

সোমবাৰে নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত নগাঁও জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কেশৱ মহন্তই পুনৰবাৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ চৰকাৰ গঠন হ’ব বুলি সদৰী কৰে ৷ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যি বিপুল জনাদেশ দিলে, তাৰ বাবে অসমবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মহন্তই । একেদৰে পঞ্চমবাৰলৈ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰি কলিয়াবৰবাসীক কৃতজ্ঞতা জনালে বিজেপি মিত্ৰজোঁট(অগপ)ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

জয়লাভৰ পিছত কেশৱ মহন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনী ফলাফল লাভৰ পিছত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘যি আশাৰে মোক পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছে, এই দায়িত্ব অতি নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি যাম । ভৱিষ্যতৰ দিনত কলিয়াবৰবাসীৰ বহু সপোন আছে, সেই সপোন ৰূপায়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম । কলিয়াবৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নেই এতিয়া মোৰ লক্ষ্য হ'ব ।’’

তিনি গগৈ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া

আনহাতে, তিনি গগৈৰ সম্পৰ্কত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ৰাইজে সিদ্ধান্ত দিলে । এতিয়া ৰাইজে দিয়া সিদ্ধান্তৰ ওপৰত মই মন্তব্য দিয়াতো উচিত নহ'ব । সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি লোৱা উচিত । তেখেতসকলৰ আহ্বান ৰাইজে ৰক্ষা নকৰিলে বা বিশ্বাসত নল'লে ।’’

তদুপৰি, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত বিৰোধী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে চলোৱা অপপ্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত মহন্তই কয়, ‘‘তেওঁলোকে যেতিয়া অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল, তাৰ মই একো উত্তৰ দিয়া নাছিলোঁ । এতিয়া মই এটা-এটা কথাৰ উত্তৰ কামৰ জৰিয়তে দিম ।’’

দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ উল্লাস (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ বালক বিদ্যালয়ৰ ভোটগণনা কেন্দ্ৰত আৰম্ভণিৰে পৰা অবিজিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ অষ্টাদশ ৰাউণ্ডৰ অন্তত নিকটতম প্ৰাৰ্থী জিতেন গৌড়তকৈ কেশৱ মহন্তই ১৭,৮৯০ টা ভোটৰ নিৰ্ণায়ক অগ্ৰগতি লাভ কৰি জয় সাব্যস্ত কৰে ।

কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত থকা মুঠ ভোটৰ সংখ্য়া হৈছে ১,৮৯,৯২২ টা ৷ ইয়াৰে ১,৬২,২০৫ টা ভোটৰ ভিতৰত অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে ৭৪,০২৯ টা ৷ আনহাতে, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জিতেন গৌড়ে লাভ কৰিছে ৫৬,১৩৯ টা ভোট ৷ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ কুমাৰ বৰুৱাই ৩০,৩৭৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জ্যোতিষ্ক ৰঞ্জন গোস্বামীয়ে ১,৫৬২ ভোট পায় । আনহাতে, ন’টা ভোটৰ সংখ্যা ২০৪০ টা আৰু বাতিল হোৱা ভোটৰ সংখ্যা ৮১ টা ।

কেশৱ মহন্তৰ এই বিজয়ত সমৰ্থকসকলে বিজয় উল্লাসত ভাগ লৈ নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে ৷

