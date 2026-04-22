বৃহস্পতিবাৰে তামিলনাডুৰ ২৩৪ টা আৰু পশ্চিম বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫২ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ

বৃহস্পতিবাৰে তামিলনাডুৰ ২৩৪ টা আৰু পশ্চিম বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫২ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ
পশ্চিম বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু তামিলনাডুত একক পৰ্যায়ত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ দুয়োখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ এক চমু আভাস জানি লওক-
Published : April 22, 2026 at 5:25 PM IST
নিউজ ডেস্ক: বৃহস্পতিবাৰে বাৰে দেশৰ দুখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ পশ্চিম বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু তামিলনাডুত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ইতিমধ্যে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ ৷ মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী-নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল ৷ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আয়োগে ৷
পশ্চিম বংগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ
যোৱা নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগত ৮ টা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও এইবাৰ দুটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব মুঠ ২৯৪ টা সমষ্টিত । ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৬ খন জিলাৰ ১৫২ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব বৃহস্পতিবাৰে ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মুঠ ১৪৭৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ।
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব প্ৰায় ৩.৬ কোটি ভোটাৰে । ইয়াৰে ১.৭৫ কোটি মহিলা ভোটাৰ । কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ ২৪৫০ টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৪৪,৩৭৮ টা । ইয়াৰে ৭,৩৮৪ টা কেন্দ্ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে । পশ্চিম বংগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব অহা ২৯ এপ্ৰিলত ।
নন্দীগ্ৰামত যোৱা নিৰ্বাচনত মমতা বেনাৰ্জীক পৰাস্ত কৰিছিল বিজেপিৰ সুভেন্দু অধিকাৰীয়ে । এইবাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পবিত্ৰ কৰ । বেহৰামপুৰত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী আৰু বিজেপিৰ সুব্ৰত মৈত্ৰৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হ’ব ৷
একেদৰে আনকেইগৰাকীমান হেভীৱেট প্ৰাৰ্থী হৈছে বাৰাবানিত বিজেপিৰ অৰিজিৎ ৰয়, বাঁকুৰাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ডাঃ অনুপ মণ্ডল, আচানচোল উত্তৰত বিজেপিৰ কৃষ্ণেন্দু মুখাৰ্জী আৰু বাঘমুণ্ডিত কংগ্ৰেছৰ নেপাল চন্দ্ৰ মাহাতো ৷
তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
২৩৪ খন আসন বিশিষ্ট তামিলনাডু বিধানসভাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ৰাজ্যখনত ডিএমকে নেতৃত্বাধীন ছেকুলাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ এলায়েন্স আৰু এআইএডিএমকে নেতৃত্বাধীন নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ মাজত মূল যুঁজখন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইফালে অভিনেতা বিজয়ৰ তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামেও এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
তামিলনাডুত মুঠ ২৩৪ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৪০২৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । ৰাজ্যখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৫,৭৩,৪৩,২৯১ গৰাকী । নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰায় ১.৪০ লাখ আৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে । মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৫,০৬৪ টা ।
হেভীৱেট প্ৰাৰ্থী
এম কে ষ্টেলিন আৰু উদয়নিধি ষ্টেলিন (ডিএমকে): মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে কোলাথুৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তথা ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী উদয়নিধি ষ্টেলিনে চেপাউক-থিৰুভেলিকেনি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।
বিজয় (টিভিকে): অভিনেতা-ৰাজনীতিক বিজয়ে তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম দলৰ হৈ দুটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এই সমষ্টি দুটা হৈছে তিৰুচিৰাপল্লী পূব আৰু পেৰাম্বাডুৰ ।
ঈডাপ্পি কে পালানিস্বামী (এআইএডিএমকে): দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা এন ডি এৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী পালানিস্বামীয়ে ইডাপ্পি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০১১ চনৰ পৰা এই সমষ্টিটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।
অ’ পান্নীৰচেল্ভাম (ডিএমকে): প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এআইএডিএমকেৰ প্ৰাক্তন নেত্ৰী জে জয়লালিতাৰ একালৰ অনুগামী পান্নীৰচেল্ভামে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ডিএমকেত যোগদান কৰে । এআইএডিএমকেৰ দুৰ্গ স্বৰূপ বডিনায়াক্কনুৰৰ পৰা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ডিএমকেই ।
উল্লেখ্য যে, অসম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব অহা ৪ মে’ তাৰিখে ৷
