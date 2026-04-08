ETV Bharat / politics

বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : অসম-কেৰালাম-পুডুচেৰীত পৰিৱৰ্তনৰ আশা কংগ্ৰেছৰ

অসম, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছে ফলাফলক লৈ কি আশা কৰিছে ?

অসমৰ বৰাক উপত্যকাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত (ETV Bharat)
author img

By Amit Agnihotri

Published : April 8, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দেশৰ ৩ খন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ক্ৰমে অসম, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছে । ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে (১২৬ টা), কেৰালামৰ ১৪০ টা আৰু পুডুচেৰীৰ ৩০ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । ৪ মে'ত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব । এই ৰাজ্যকেইখনত পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি আশাবাদী কংগ্ৰেছ দল ।

অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যই ২০১৬ চনৰ পৰা ক্ষমতাত থকা এনডিএক উৎখাত কৰাৰ আশা কৰিছে । একেদৰে কেৰালামত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউডিএফয়ে ২০১৬ চনৰ পৰা ক্ষমতাত থকা চিপিআই-এম নেতৃত্বাধীন এলডিএফক উৎখাত কৰাৰ আশা কৰিছে । পুডুচেৰীত ২০২১ চনৰ পৰা ক্ষমতাত থকা এনডিএক কংগ্ৰেছ-ডিএমকে-ভিচিকে মিত্ৰজোঁটক পৰাস্ত কৰাৰ আশাত আছে ।

অসমত কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মতে কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ইংগিত দেখিছে যদিও মঙলবাৰে প্ৰচাৰ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে অসমতো পৰিৱৰ্তনৰ আশা কৰিছে ।

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিষয়টোক উত্থাপন কৰি ক্ৰমে কেৰালামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিন্নাৰাই বিজয়ন, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পুডুচেৰী এন ৰঙ্গাশ্বামীক লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে । ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে । অৱশ্যে লোকসভাৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধী আৰু ৱায়নাড়ৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে অসম আৰু পুডুচেৰীতকৈ কেৰালামত বেছি প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে ।

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat)

কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে অসমত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ যুঁজ তিক্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে । আনকি আৰক্ষীয়ে খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাও দেখা গৈছে ।

অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত অসমৰ দায়িত্বত থকা এআইচিচিৰ নেতা পৃথ্বীৰাজ সাথেয়ে কয়, "খেড়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীয়ে যি ধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে যিয়ে কেৱল কিছু গুৰুতৰ প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । সেই ধৰণৰ ভাষাই দেখুৱাইছে যে বিজেপি নেতাজন হতাশ হৈছে ৷"

সাথেৰ মতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ শক্তিশালী, সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু ৰাজ্যৰ দুৰ্নীতি আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত আছিল ।

প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াত দুৰ্নীতি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যাৰ বাবে ভোটাৰসকলে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি ভূপেশ বাঘেল, শচীন পাইলট, চৈয়দ নাছিৰ হুছেইন, ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীৰ দৰে এআইচিচিৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ৰাজ্যজুৰি প্ৰচাৰ চলাইছে । আমি আৰামদায়ক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছো ।" উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২৯ খন আসন লাভ কৰিছিল ।

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat)

ইফালে কেৰালামত মিত্ৰজোঁট ইউডিএফয়ে প্ৰায় ১০০/১৪০ আসন লাভ কৰাৰ আশা কৰিছে । তেওঁলোকে এলডিএফ চৰকাৰৰ দুটা কাৰ্যকালত হোৱা অনিয়মক ইচ্ছ্যু হিচাপে লোৱা দেখা গৈছে ।

কেৰালামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বি এম সন্দীপে ইটিভি ভাৰতক কয়, "এলডিএফৰ বিৰুদ্ধে নিঃসন্দেহে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে । কিন্তু সবৰীমালা মন্দিৰৰ পৰা সোণ চুৰি হোৱাৰ অভিযোগৰ বিষয়টোৱেও ভোটাৰক ইউডিএফৰ ফালে আনিছে । ইয়াৰ উপৰিও বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৰা দাবীৰ বিপৰীতে গেৰুৱা দলটোৱে কংগ্ৰেছক বাধা দিবলৈ এলডিএফৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি থকা বুলিও ভোটাৰসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।"

কেৰালামত তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

এআইচিচিৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ইউডিএফৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে চাইকেল চলাই, চৰকাৰী বাছত যাত্ৰা কৰি দলৰ সমাজ কল্যাণমূলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত চলোৱা প্ৰচাৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাত সহায় কৰিছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

অসমত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে ধৰি শীৰ্ষ নেতাৰ (ETV Bharat)

ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰালামত যথেষ্ট সংখ্যক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ৮ টা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । য'ত লোকসভাৰ সাংসদ কে চি বেণুগোপাল আৰু শশী থাৰুৰৰ উপৰিও শচীন পাইলট আদিয়েও প্ৰচাৰ চলাইছিল ।

কেৰালামত কংগ্ৰেছ নেতা শচীন পাইলটৰ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat)

ইফালে পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ এআইচিচিৰ তত্বাৱধায়ক গিৰীশ চোডাংকৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "আমি কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ভাল প্ৰচাৰ চলাইছিলো, য'ত আমি পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আৰু অন্যান্য সমাজ কল্যাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ । কংগ্ৰেছ, ডিএমকেৰ মিত্ৰজোঁটে ইয়াত ভাল কাম কৰা উচিত ।"

TAGGED:

বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
কংগ্ৰেছ দল
ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.