সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱত সলনি হ'ব অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ, লোকসভাৰ আসন ২১ লৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ জল্পনা-কল্পনা অব্যাহত । গণতন্ত্ৰৰ বাবে ই বিপজ্জনক আখ্যা অখিল গগৈৰ ।
Published : November 29, 2026 at 9:16 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্রত শীঘ্ৰেই নতুনত্ব আহিব পাৰে । শুকুৰবাৰে কেন্দ্রীয় কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তই দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো ৰাজনৈতিক মানচিত্র সলনি কৰিব পাৰে । ইতিমধ্যে ইয়াক লৈ ব্যাপক ৰাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছে । প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে জড়িত সংশোধিত বিধেয়কত অনুমোদন জনোৱা হয় । এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি সকলো ৰাজ্যত লোকসভাৰ আসন ৫০ শতাংশকৈ সমান হাৰত বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । এই বৃদ্ধি অহা ২৫ বছৰ অর্থাৎ ২০৫১ চনৰ পিছৰ লোকপিয়লকৈ একে ধৰণে ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে ।
লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত যদি সংবিধান সংশোধনৰ এই প্রস্তাৱ গৃহীত হয় তেন্তে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো লোকসভা, ৰাজ্যসভা আৰু বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত । লোকসভাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসমৰ ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰখনো সলনি কৰিব । বর্তমান অসমত ১৪ টা লোকসভা সমষ্টি আছে । যদিহে ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে অসমৰ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ২১ খনলৈ বৃদ্ধি পাব ।
উল্লেখ্য যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ২০২৩ চনত নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । সেই সময়ত লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা হৈছিল । ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে মহিলাৰ বাবে লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টোও জড়িত হৈ আছে । ২০২৩ চনতে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে সম্পর্কিত কৰা হৈছিল । যদি অসমৰ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আৰু ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী হয়, তেন্তে সংসদত অসমৰ মহিলাৰ প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২৩ চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত অসমৰ লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ১৪ টাতে ৰখা হৈছিল যদিও সমষ্টিৰ ভৌগোলিক সীমা, নাম আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল । বিধানসভাৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন ১৬ খনৰ পৰা ১৯ খনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত বিধানসভাৰ আসন ৮ খনৰ পৰা ৯ খনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । বড়োলেণ্ডৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা ১১ ৰ পৰা ১৫ লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
ডিফু আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি জনজাতিৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰেই সংৰক্ষিত ৰখা হৈছিল । কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বিলুপ্ত কৰি কাজিৰঙা নামেৰে নতুন লোকসভা সমষ্টিৰ নাম নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে সীমা সলনি কৰা হৈছিল । একেদৰে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰো নাম সলনি কৰি দৰং-ওদালগুৰি কৰাৰ লগতে নতুন বহুতো অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছিল । আনহাতে পূৰ্বতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল যদিও নতুনকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময়ত কৰিমগঞ্জৰ পৰিৱৰ্তে শিলচৰ সমষ্টিটোহে অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হয় । এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া নতুনকৈ পুনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হৈ পৰিব ।
ইফালে কেন্দ্রীয় কেবিনেটে শুকুৰবাৰে লোকসভাৰ আসন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । কিয়নো লোকসভাৰ সৈতে বিধানসভাৰ বিষয়টোও সংযুক্ত হৈ আছে । এনে পৰিস্থিতিত যদিহে বিধানসভাৰো আসন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হয় তেনেহ'লে অসমত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা বৰ্তমানৰ ১২৬ টাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ১৮৯ টা সমষ্টি হ'ব । অর্থাৎ ৰাজ্যত ৬৩ টা বিধানসভা সমষ্টি বৃদ্ধি পাব । আনহাতে যোৱা এপ্ৰিলৰ পৰা সমগ্ৰ দেশত লোকপিয়ল আৰম্ভ হৈছে । দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোৱা জাতিগত লোকপিয়লো অহা বছৰ প্ৰথমভাগতে প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লোকপিয়ল প্ৰকাশৰ লগে লগে দেশজুৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অধিসূচনা জাৰি হ'ব । প্ৰায় ৪ দশকৰ অন্তত অসমত সমষ্টিৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাই স্বাভাৱিকতে ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি ব্যাপক চৰ্চা আৰু উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
The increase in proportion is a mathematical concept. Inside Parliament, it will have a different political reality. Government of India’s “50% more seats for every state" means - Currently Assam - 14 MPs UP - 80 MPs Difference - 66 MPs After delimitation Assam - 21 MPs UP - 120 seats MPs Difference- 99 MPs This difference will have an impact on discussions, committees and other parliamentary proceedings. The same holds true for southern states as well. Where did the number of 50% increase come from ? What is the intention ?— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 28, 2026
স্মৰ্তব্য যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যাৰ অনুপাতৰ লগতে ভৌগোলিক অৱস্থা, জনজাতীয় আৰু সামাজিক প্ৰতিনিধিত্ব, ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক স্বার্থ আদিও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিব । বিশেষকৈ অসমৰ দৰে বহু জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ৰাজ্যত সমষ্টিৰ সীমা নির্ধাৰণ আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাই ৰাজনৈতিক সমীকৰণত প্ৰভাৱ পেলোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।
এই প্ৰসংগকলৈ বিৰোধী শিবিৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে । সংসদৰ আসন বৃদ্ধি তথা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰসংগক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে তীব্র ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে । কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।
Delimitation and SIR are the crutches for the BJP to try and win the 2029 general elections. While SIR has begun, delimitation cannot take off without the support of political parties. People of India are resisting the Modi-Shah leadership. I hope that all political parties will have the interest of the Indian people foremost. Political parties cannot exist without the faith and support of the public especially the young and Gen Z.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 29, 2026
তেওঁ প্ৰশ্ন কৰি কয়, "৮০০ৰো অধিক সাংসদযুক্ত এখন সংসদে বৰ্তমানৰ সংসদতকৈ ভাৰতৰ জনসাধাৰণক অধিক ভালদৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব বুলি দেশবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে নে ? তদুপৰি সংসদত হোৱা আলোচনাসমূহ অধিক ফলপ্রসূ হ'বনে ? পৰৱৰ্তী চৰকাৰসমূহক অধিক জবাবদিহি কৰিব পৰা যাবনে আৰু আইন তথা নীতি-নিয়মসমূহ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুযোগ থাকিবনে । সংসদীয় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে গণতন্ত্র ৰক্ষা হ'বনে আৰু ভৱিষ্যতে দেশৰ সংবিধান সুৰক্ষিত হৈ থাকিবনে ? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয়, "এয়া 'ইণ্ডিয়া ফাষ্ট' (ভাৰত প্ৰথম) নহয়, বৰঞ্চ এয়া 'মোদী-শ্বাহ ফাষ্ট' হে ।"
আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত কৰি দেশৰ গণতন্ত্ৰক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে । দেশক বর্তমান লোকসভাত ৫৪০ খন আসন আছে । ইয়াৰ পাছতো চৰকাৰে আৰু ৫০ শতাংশ আসন বৃদ্ধি কৰিব খুজিছে । ইয়াৰ ফলত ২৭০ খন আসন বৃদ্ধি পাব । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মহিলাসকলৰ বাবে মাত্র ২৬৭ খন আসনহে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব । এয়া মাছৰ তেলেৰে মাছ ভজা কাম কেন্দ্ৰই কৰিছে । চৰকাৰখনে মহিলাসকলক প্ৰতাৰণা কৰিব খুজিছে ।"
Do you believe that a Parliament of 800 plus MPs will be able to represent the people of India better than the current one ? Will discussions be more productive ? Will successive governments be held more accountable ? Will the laws and regulations be open to closer scrutiny ? Will democracy be served ? Will the Constitution be protected in the future ? This is not India first. This is Modi - Shah first. #SamvidhanRakshaMarch #SamvidhanDiwas— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 27, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "দেশৰ সকলো গণতান্ত্রিক লোকেই মহিলাৰ সংৰক্ষণ বিধেয়কখন সংৰক্ষণ হোৱাটো বিচাৰিছে । কিন্তু চৰকাৰখনে তেওঁলোকক প্ৰকৃত সংৰক্ষণ দিব বিচৰা নাই । পূর্বতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে অসমত বিজেপি জয়ী হ'ব পৰাকৈ সমষ্টি গঠন কৰিলে । পূৰ্বতে নির্বাচন আয়োগৰ নেতৃত্বত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজাকৈ কমিটী গঠন কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে । ইয়াৰ ফলত বিজেপিয়ে নিজা মতেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত অসমৰ সমষ্টিবোৰে কি ৰূপ ল'ব সেয়া কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব । সাম্প্রদায়িক ৰাজনীতি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিদৰে সমষ্টি নির্ধাৰণ কৰিব সেয়া অসমৰ বাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক হ'ব । ইয়াৰ পাছতেই বিজেপিয়ে এক দেশ এক নির্বাচন বিধেয়ক গৃহীত কৰিব । এজন লোকৰ হাতত বা এটা দলৰ হাতত শাসন থকাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব । এয়া দেশৰ বাবে অত্যন্ত ভয়ংকৰ কথা ।"
লগতে পঢ়ক :