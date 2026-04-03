অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এতিয়া আইচিইউত : কংগ্ৰেছৰ স্পষ্ট কথা

যোৰহাটত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী দিব্যা মাদেৰ্ণাৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 8:05 PM IST

যোৰহাট : অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে । এনে সময়ত অসমলৈ প্ৰতিদিনে ইজনৰ পিছত সিজন কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ আগমন হৈছে । শাসকীয় দলৰ উপৰিও বিৰোধীৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰো কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলে অসমলৈ আহি চৰকাৰৰ সমালোচনাত ব্যস্ত হৈছে । তাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে যোৰহাটত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদিকা দিব্যা মাদেৰ্ণাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰক সমালোচনাৰে থকাসৰকা কৰিলে । অসমৰ অৰ্থব্যৱস্থা, শিক্ষা, কৰ্মসংস্থাপন, স্বাস্থ্য আদি কেইবাটাও বিষয়ত চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি ল'লে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।

তেওঁ কয়, "চৰকাৰৰ অহংকাৰে জনতাৰ ডিঙি চেপিছে । বিজ্ঞাপনৰ চমকেৰে অসমৰ ৰাইজৰ সমস্যাক দমন তল পেলাইছে । অসমৰ ভৱিষ্যতক চৰকাৰে বন্ধকত থৈছে । এইখন জনহিতৰ চৰকাৰ নহয় ঝুমলা মেনেজমেণ্টৰ চৰকাৰ ।"

চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে বিজ্ঞাপনৰ নামত চৰকাৰে কেৱল ৰাইজক প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে । বিকাশৰ নামত কেৱল চৰকাৰে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰিছে । এফালে চৰকাৰে বিজ্ঞাপন, ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং লগাইছে আৰু আনফালে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আইচিইউত আছে বুলিও তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰে । বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰক ছিণ্ডিকেটৰ চৰকাৰ আখ্যা দিব্যা মাদেৰ্ণাৰ । তেওঁৰ মতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যৰ অৰ্থব্যৱস্থা বিকাশৰ পথত আছিল ।

তেওঁৰ গুৰুতৰ অভিযোগ যে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচনী সভালৈ অহা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিখন চাহ বাগিচালৈ গৈ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ লগত কথা পাতিছিল, সেইখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মালিকাধীন চাহ বাগিচা আছিল ।

দিব্যা মাদেৰ্ণাই লগতে কয়, "বিজেপিয়ে বানমুক্ত অসমৰ কথা কয় যেতিয়া বানত অসম ডুবি থাকে তেতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য হিচাপে বিহাৰক দিয়ে ৩ হাজাৰ কোটি টকা কিন্তু অসমক ৩০০ কোটি টকাতকৈ কম পুঁজি দিয়ে । এইখন চৰকাৰে অসমক ভুৱা, মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে ।" চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "চাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ ৬৮ শতাংশ শিশু এনিমিয়াত আক্ৰান্ত ।" তেওঁলোকৰ বাবে এইখন চৰকাৰে কিবা কাম কৰিছে নেকি বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে । আনহাতে অসমৰ চৰকাৰে লোৱা ঋণ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে অসমত জন্ম হোৱা প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে ৫৭ হাজাৰ টকা ধাৰ লৈ জন্ম হয় । এইখন চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত ২ লাখ কোটি টকা ধাৰ লৈছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

অসমৰ বিকাশ অৱনমিত হোৱাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আয় বৃদ্ধি হোৱাৰো অভিযোগ কৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

