হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈক ভয় কৰে : ক'লে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে
অসমৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে । শিৱকুমাৰে তেনেকৈয়ে ভাবে ৷
By ANI
Published : March 28, 2026 at 10:45 AM IST
নতুন দিল্লী: "বিগত দশকটোত অসমত কোনো প্ৰশাসন চলা নাই ৷" এই মন্তব্য কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰৰ ৷ শনিবাৰে অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা দুৰ্নীতিৰ বাবেই অসমৰ জনসাধাৰণে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত শিৱকুমাৰে কয় যে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰচাৰৰ বাবে অসম আৰু কেৰালা ভ্ৰমণ কৰিব ।
"মই অৱশ্যেই অসমলৈ যাম । মই তাত থাকিম । মই অসম আৰু কেৰালালৈ যাব লাগিব । মই কৰ্ণাটক চোৱাচিতা কৰিব লাগিব । আমি সকলো ৰাজ্য চোৱাচিতা কৰিব লাগিব আৰু প্ৰচাৰ চলাব লাগিব । মই নিশ্চিত যে অসমত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব । অসমৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে কাৰণ তাত অবাধ দুৰ্নীতি হৈছে ।"
তেওঁ অসমৰ বিজেপি দলক সমালোচনা কৰি কয় যে বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপি চৰকাৰখনে পূৰণ কৰা নাই আৰু মন্ত্ৰীসকলে কেৱল ৰাজ্যখন লুণ্ঠন কৰিছে । তেওঁ কয়- "প্ৰশাসন ভাঙি গৈছে, মানুহে কষ্ট পাইছে আৰু সাধাৰণ মানুহে ন্যায় পোৱা নাই । সকলো মন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখন লুণ্ঠন কৰিছে । যোৱা ১০ বছৰ ধৰি কোনো প্ৰশাসন নাই অসমত । সাধাৰণ মানুহৰ বাবে কোনো সুৰক্ষা নাই । যোৱা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে জাতিগত বিষয়ত, মাটিৰ বিষয়ত যি আশ্বাস দিছিল সেয়া সমাধান হোৱা নাই । গতিকে, মই ভাবো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোনোৱেই সুখী নহয় । তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে যে এই দলত তেওঁলোকৰ সকলোৰে বাবে কোনো সুযোগ নাই ৷ গতিকে, আনকি বিজেপিৰ সদস্য আৰু কৰ্মীসকলেও কংগ্ৰেছ দলক সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।"
তদুপৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়েহে কংগ্ৰেছক ভোট দিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত শিৱকুমাৰে কয় যে ৰাজ্যখনত কোনো বাংলাদেশী নাই আৰু শৰ্মাই অসমক মেৰুকৰণৰ চেষ্টা চলাইছে ।
"তেওঁ সদায় বাংলাদেশীৰ কথা কৈ আহিছে । তেওঁ মেৰুকৰণৰ চেষ্টা কৰিছে । তেওঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত কথা কৈছে । তেওঁৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁ এজন বহি থকা সাংসদ । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক ভয় কৰে । গতিকে, তেওঁ সভাপতিৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি আছে । কোনো বাংলাদেশী নাই । মেৰুকৰণৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ এই সকলোবোৰ বিষয় সৃষ্টি কৰিছে ।" ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে শৰ্মাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ কোনো এজেণ্ডা নাই, কাৰণ বিগত ৬০ বছৰত তেওঁলোকে যিখিনি কৰিছে সেয়া ৰাইজে দেখিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল-"আজি মানুহে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন অসম, আমাৰ শক্তিশালী সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়া অসম । বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাহিৰে মানুহ সম্পূৰ্ণ বিজেপিৰ লগত আছে । কোনো স্থানীয় খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় লোকে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে ।"
উল্লেখ্য যে ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি, অগপ আৰু ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল (ইউ পি পি এল)ক লৈ গঠিত এন ডি এই ৭৫খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কেৱল বিজেপিয়ে ৬০খন আসন লাভ কৰিছিল । কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফে বি পি এফ আৰু কমিউনিষ্ট দলৰ সৈতে এক বৃহৎ মিত্ৰতা গঢ়ি তুলিছিল যদিও ১২৬ খনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৬ খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
