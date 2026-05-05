দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বাবেই ৰাইজে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখান কৰি এনডিএক আকৌ শাসনলৈ আনিলে: অতুল বৰা
অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনালে অগপৰ সভাপতিয়ে ৷
Published : May 5, 2026 at 8:10 PM IST
গুৱাহাটী: "আমি কোৱা ধৰণে ফলাফল পালো ৷" শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে সংবাদমেল আয়োজন কৰে এইদৰে মন্তব্য কৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ৷ অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত অগপৰ সভাপতি বৰাই কয়, "আমি পূৰ্বে কোৱাৰ ধৰণে ডাবল ডিজিট লাভ কৰিলো । অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো । এইবাৰ এনডিএ অপ্ৰতিৰুদ্ধ আৰু আগতকৈ বেছি আসন লাভেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি আমি আগতেই কৈছিলো।"
নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব জয়ৰ পাছতে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত সংবাদমেলত বৰাই কয়, "মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৱল নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ যি উন্নয়ন হ'ল তাৰ সপক্ষে ৰাইজে ৰায় দিলে । সোমবাৰৰ ফলাফল আছিল অভূতপূৰ্ব । মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ জনাইছো । নিৰ্বাচনী ফলাফলে আমাৰ শক্তি আৰু সাহস দিছে । আগন্তুক পাঁচ বছৰত সকলো ক্ষেত্রতে ৰাজ্যখনৰ দ্ৰুত উন্নয়ন হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনী ফলাফলে প্ৰমাণ কৰিলে যে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যৎ শূন্য । দীৰ্ঘদিনীয়া শাসনকালত কংগ্ৰেছে কেৱল ভোটবেংক শক্তিশালী কৰাতেই গুৰুত্ব দিলে । দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা আছেই । বিদেশীৰ পক্ষত সদায় আছিল কংগ্ৰেছ । দেশৰ স্বাধীনতা অনা দলটোৰ নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ একো নাই । তৃণমূলৰ লগত সংযোগ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কম । শাসনত থকা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, অপকৰ্মৰ কথা অসমৰ ৰাইজে পাহৰি যোৱা নাই । আমাৰ চৰকাৰখনে যিদৰে কাম কৰিছে তেনেদৰে কংগ্ৰেছে কৰা হ'লে অসমৰ চেহেৰাই সলনি হৈ গ'লহেতেন । যাৰ পৰিণাম এতিয়া ভোগ কৰিলে । বাকী আঞ্চলিক দলকেইটাক অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে । এজেপিৰ এইবাৰ ডাঙৰ শূন্য ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "এটা সময়ত ধৰ্মীয় সংখ্যলঘুসকলেও কংগ্ৰেছক গ্ৰহণ নকৰিব । যিদৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকে এতিয়া কংগ্ৰেছক বিশ্বাসত নলয় । সংখ্যালঘু লোকেও উপলব্ধি কৰিব । ৰাইজে সকলো কথা তুলনা কৰে । আনহাতে অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম, মহিলাই আমাক সমৰ্থন কৰিছে । চৰকাৰে কৰা ভাল কামৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে । চৰকাৰখনে এইবাৰ আৰু অধিক দায়বদ্ধ হৈ কাম কৰিব ।"
বৰাই পুনৰ কয়, "আমাৰ প্ৰথমখন বিধায়িনী দলৰ বৈঠক বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ মন্ত্রীসভাৰ কথাটো মুখ্যমন্ত্রীৰ । আমি ১৩ খন আসনত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ প্ৰাৰ্থী দিছিলো । জিকিব পৰা নাই যদিও যথেষ্ট ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"
