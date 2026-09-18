নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন : তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ
৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগা উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে টিএমচিয়ে শিক্ষাবিদ আব্দুল চালামক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ৷
By PTI
Published : September 18, 2026 at 10:11 PM IST
গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন সমাগত ৷ কিন্তু এই নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে ৷ উপ-নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিনহে বাকী থকা অৱস্থাত শুকুৰবাৰে দলটোৱে এই ঘোষণা কৰে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে দলৰ মূল নাম আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতীকত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদমৰ্মে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগা উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে টিএমচিয়ে শিক্ষাবিদ আব্দুল চালামক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ৷
News Alert ! TMC Assam unit decides not to contest Nagaon Lok Sabha bypoll, protesting freezing of party's name, symbol by EC: State convenor.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
দলটোৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘আমি আমাৰ অধ্যক্ষ মমতা বেনাৰ্জীৰ সিদ্ধান্তক সহৃদয়তাৰে সমৰ্থন জনাইছো । নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচন আয়োগে অন্যায়ভাৱে আমাৰ দলৰ নাম আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতীকত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰি যি অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ লৈছে, আমি গভীৰভাৱে স্তম্ভিত হৈছো ।’’
‘‘ইয়াৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে আমি নগাঁও সমষ্টিৰ এই উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সংকল্প লৈছো । গণতন্ত্ৰক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা নিৰ্বাচন আয়োগক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছো আৰু অসমৰ জনসাধাৰণক কৰা এই অপমানত গভীৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছো’’ - বিধায়ক আলীয়ে লগতে কয় ।
VIDEO | Kolkata, West Bengal: TMC Supremo Mamata Banerjee calls Election Commission's allotment of new name and symbol to her faction a " black day" in democratic history after ec bars rival tmc factions from using the party's original name and symbol for bengal bypolls.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
(full… pic.twitter.com/zWzblaN0EL
অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগা উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে ‘সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ’ ৰ নাম আৰু দলটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক ‘ফুল-ঘাঁহ’ ক নাইকীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জী গোটক ‘মমতা সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ’ নামৰ লগতে 'ফুটবল খেলুৱৈ' ক নিৰ্বাচনী প্ৰতীক হিচাপে দিয়াৰ বিপৰীতে অৰূপ ৰয়ৰ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী দলটোক ‘গণতন্ত্ৰিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ’ নাম আৰু ‘খাম’ ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক প্ৰদান কৰা হয় । এই ব্যৱস্থা অন্তৱৰ্তীকালীন আৰু দলীয় বিবাদৰ ওপৰত আয়োগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰালৈকে প্ৰযোজ্য থাকিব ।
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন নেতা প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে পদত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ বাবেই নগাঁৱত উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাসংগিকতা আহি পৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
লগতে পঢ়ক: মমতাই পালে 'ফুুটবল', ঋতব্ৰতে 'লেফাফা' : 'ঘাঁহ-ফুল' কাৰ হ'ব সিদ্ধান্ত নহ'ল