বিজেপিত যোগদান তিনি নিলম্বিত কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গেৰুৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কংগ্ৰেছীৰ

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ, বসন্ত দাস আৰু শশীকান্ত দাসে বিজেপিত যোগদান কৰে ।

Congress MLAs join BJP
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে তিনি নিলম্বিত কংগ্ৰেছ বিধায়কে (ANI)
By ANI

Published : March 5, 2026 at 11:12 AM IST

গুৱাহাটী : সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ দল বাগৰা ৰাজনীতি কোনো নতুন কথা নহয় । নিজৰ ভেটি সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজনৈতিক নেতাই ইটো দলৰ পৰা সিটো দললৈ লুটি বাগৰ মাৰে । এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । শাসক-বিৰোধী উভয় দলতে দল বাগৰা ৰাজনীতি অব্যাহত আছে । ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখনীয় ঘটনাটো হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ভূপেন বৰাৰ বিজেপিত যোগদান । এইবাৰ আন তিনিগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই হাত এৰি গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত শনিবাৰে গুৱাহাটীস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নিলম্বিত অসম কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী বিধায়ক ক্ৰমে কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থ, বসন্ত দাস আৰু শশীকান্ত দাসে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে ।

যোৱা মাহত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই শাসকীয় দলত যোগদান কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ বিজেপি গমনে শতিকা পুৰণি দলটোত মোক্ষণ আঘাত হনাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

তিনি কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিজেপিত যোগদান সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এ এন আইৰ আগত কয়, "আজি বিভিন্ন দলৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে বিজেপিত যোগদান কৰিছে । তেওঁলোকে আমাৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে ।"

আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ সদ্য প্ৰকাশিত প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয় যে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ যি ৪২ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা তাত 'নতুনত্ব'ৰ অভাৱ ।

পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়, "অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে মঙলবাৰে ৪২ জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰে । কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত কোনো নতুনত্ব নাই । ৪২ জন প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰায় ২০ জনক ইতিমধ্যে বিগত নিৰ্বাচনত বহুবাৰ ৰাইজে নাকচ কৰিছে । আমাৰ তেওঁলোকক লৈ কোনো চিন্তা নাই ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক 'পৰিয়ালবাদৰ তালিকা' বুলি অভিহিত কৰি তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে বিজেপিয়ে তৃণমূল কৰ্মীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বুলি প্ৰকাশ কৰে ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কোনোবাই ইয়াক তালিকা বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াক পৰিয়ালবাদৰ তালিকা বুলি ক'ম । ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ তালিকাত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে দল সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত ।"

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, এই তালিকাত আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (যোৰহাট), বিতুপন শইকীয়া (গোলাঘাট), গৌৰীপুৰৰ পৰা আব্দুছ ছোভান আলী সৰকাৰ, গোৱালপাৰা পশ্চিমৰ পৰা মাৰ্কলাইন মাৰাক (এছ টি), বঙাইগাঁৱৰ পৰা গিৰীশ বৰুৱা, বৰপেটাৰ পৰা মহানন্দ সৰকাৰ (এছ চি) আৰু বকো-ছয়গাঁৱৰ পৰা ৰমেন সিং ৰাভা (এছ টি) ।

আনহাতে, আন উল্লেখযোগ্য নাম হৈছে সত্যব্ৰত কলিতা (কমলপুৰ), ৰিপুণ বৰা (বৰছলা), মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী (দিছপুৰ), দিগন্ত বৰ্মন (বৰক্ষেত্ৰী), উৎপল গগৈ (সোণাৰি), অজয় ​​কুমাৰ গগৈ (ডেমৌ), দেৱব্ৰত শইকীয়া (নাজিৰা) আৰু অশোক কুমাৰ শৰ্মা (নলবাৰী) ।

ইয়াৰ উপৰি তিনিগৰাকী মহিলায়ো প্ৰাৰ্থী তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে । তেওঁলোক হৈছে নন্দিতা দাস (হাজো-শুৱালকুছি, অনুসূচিত জাতি), পল্লৱী শইকীয়া গগৈ (টীয়ক) আৰু সুৰুচি ৰায় (ৰামকৃষ্ণ নগৰ, অনুসূচিত জাতি) ।

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে দুটাকৈ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতাৰ বাঘজৰী হাতত ৰাখিব বিচাৰিছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এয়ে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

