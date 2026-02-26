ETV Bharat / politics

ৰাইজে বিচৰা আৰু জিকাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীয়ে পাব প্ৰাৰ্থিত্বঃ দিলীপ শইকীয়া

প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপৰীতে স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক ৷

যোৰহাটত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 26, 2026 at 7:06 PM IST

যোৰহাট: ‘‘বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ক’তো কাৰো চূড়ান্ত হোৱা নাই, এইটোৱেই মোৰ শেষ কথা ৷ যেতিয়ালৈকে সংসদীয় বৰ্ডে এজন এজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰে, তেতিয়ালৈকে ক’তো কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত হোৱা নাই’’ - যোৰহাটত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।

বিগত ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত মৰিয়নী সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমষ্টিত মুখ্যত পুনৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বুলি ইংগিত দিছিল ৷ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । যাৰ বাবে একপ্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপৰীতে স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় দিলীপ শইকীয়াক ৷

যোৰহাটত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বিজেপিত এইবাৰ নতুন মুখে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধাত শইকীয়াই কয়, ‘‘বিজেপিত পুৰণি, নতুন বুলি কথা নাই ৷ যি বিজেপিত দেখি আছে সেই মুখে পাব । সেয়া যুৱ প্ৰজন্মৰো হ’ব পাৰে আৰু অন্য প্ৰজন্মৰো হ’ব পাৰে । যিমানখিনি যাৰ যোগ্যতা অৰ্জন হৈছে বা অৰ্জনৰ দিশে গতি কৰিছে, সেয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থী ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াত যি যি আমাৰ পেৰামিটাৰ আছে, সেই আটাইকেইটা পেৰামিটাৰত যি সফল হ'ব আৰু যাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি থাকিব আৰু ৰাইজে যাক বিচাৰে তেৱে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব ।’’

বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত শইকীয়াই কয়, ‘‘ছয় মাহ বা এবছৰ আগতে কংগ্ৰেছে জোঁট গঠন কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ মাজত সেয়া ভালকৈ হৈ উঠা নাই, তথাপিও আমি সেইটোকে কৈ আছো শক্তিশালী বিৰোধী গণতন্ত্ৰত লাগে ৷ ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে নহয়, ৰাজ্যখনক দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা বাবে এজন শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে, কেৱল ভাষণৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী নালাগে, লাগে কামৰ কাৰণে ।

পুনৰ বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি শইকীয়াই কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, জাতীয় পৰিষদৰ মিত্ৰতাৰ স্বাভাৱিক বিষয়টো পৰিস্ফুট হৈ উঠা নাই, এইয়া অস্বাভাৱিক । তেওঁলোকৰ এটাই লক্ষ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেনেদৰে শাসনৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি, অসমখনৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেয়া চিন্তা নাই, লাগে মাথো শাসন আৰু মিঞাক কেনেকৈ তুষ্টিকৰণ কৰিব পাৰি ।’’

আনহাতে টীয়ক সমষ্টিত অগপ-বিজেপিৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ আৰ্শীবাদত যোৰহাটৰ চাৰিটা সমষ্টিতেই বিজেপি মিত্ৰশক্তিয়ে জয় লাভ কৰিব বুলি দিলীপ শইকীয়াই দাবী কৰে । তেওঁ কয় যে বিজেপিত চিপৰাং মৰা ৰাজনীতি নচলে ৷

