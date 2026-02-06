ETV Bharat / politics

অগপৰে মিত্ৰতা লিলি হোটেলৰ বৈঠকৰ দৰে নহয়, আত্মিক; সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিহে দিয়া হ’ব বুলি বাৰ্তা দিলীপ শইকীয়াৰ

বিটিচিত UPPL-BPFক একেলগে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান জনাই সাংবাদিকৰে মত বিনিময় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ । গৌৰৱৰ 'পাকিস্তানী লিংক’ৰ বিষয়টো লৈ যাব ৰাইজৰ কাষলৈ ।

Dilip Saikia interacts with journalists regarding the upcoming elections
সাংবাদিকৰে মত বিনিময় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 6, 2026 at 9:13 AM IST

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতেই ৰাজ্যত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলে বৃহস্পতিবাৰে আৰম্ভ কৰে ২০২৬ৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনৰ বাবে জনসম্পৰ্ক অভিযান । কংগ্ৰেছে যদি আৰম্ভ কৰিছে ‘এয়া পৰিৱৰ্তনৰ সময়’ শীৰ্ষক অনুষ্ঠান তেন্তে শাসকীয় বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে 'বুথ বিজয় অভিযান' ।

তাৰ মাজতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ঘোষণা ৰাজ্যৰ ৩১,৪৮৬ টা বুথত ঘৰে ঘৰে গৈ চলাব জনসম্পৰ্ক কাৰ্যসূচী । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ১২,০০০বিঘা ভূমি দখলৰ অভিযোগকে ধৰি আন দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীৰ তথ্যৰ বাবে কংগ্ৰেছে ৱেবছাইট খোলা প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক ৱেবছাইট পাৰ্টী হিচাপে নামকৰণ কৰি কঠোৰ সমালোচনা দিলীপ শইকীয়াৰ । লগতে দিলে কি অৱস্থাত আছে NDAৰ মিত্ৰতা ৷

ৰাজ্যৰ ৩১,৪৮৬ টা বুথত ঘৰে ঘৰে যাব বিজেপি:

গুৱাহাটীত বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মন্তব্য কৰে,"আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে 'বুথ বিজয়' কাৰ্যসূচী ৷ প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সম্পৰ্ক অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৷ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ বাবে ৫০ টি বিষয় সম্বলিত প্ৰচাৰ পত্ৰিকা প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে । ৰাজ্যত মুঠ ২৮ হাজাৰ সক্ৰিয় বুথ সমিতি আছে ৷ ৰাজ্যৰ ৩১,৪৮৬ টা বুথত চলিব এই 'বুথ বিজয়' কাৰ্যসূচী ৷ পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰি এই অভিযান ৷”

২০১৬ কোৱাটাৰ ফাইনেল আছিল, ২১ ছেমি ফাইনেল আৰু ২৬ ত ফাইনেল খেলিব বিজেপিয়ে ৷ এই মন্তব্য কৰি দিলীপ শইকীয়াই কয়,"নিজৰ সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰতিগৰাকী সাংসদে তৃণমূল পৰ্যায়লৈ যাবলৈ কেন্দ্ৰই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু পূৰ্বৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে লগত লৈ এটা টীম হিচাপে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷”

জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিহে দিব অগপক:

আনহাতে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে NDAৰ মিত্ৰতাত জটিলতা নাই বুলি ক’লেও অগপ আৰু বিজেপিৰ এতিয়াও মিলা নাই আসনৰ অংক । এই বিষয়ত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত দিলীপ শইকীয়াই কয়,“আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা এতিয়াও হোৱা নাই ৷ আমাৰ মিত্ৰতা লিলি হোটেলৰ বৈঠক নহয় ৷ আমাৰ মিত্ৰতা আত্মিক । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা অগপৰ সৈতে আমাৰ মিত্ৰতা হৈছে ৷ আমি অতি সোনকালে আসন সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল’ম ৷”

অগপৰে কেইবাখনো বৈঠকত নিজে মিলিত হোৱাৰ কথা সদৰী কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । দিলীপ শইকীয়াই কয়,"অগপ নেতৃত্বৰে এলানি আলোচনাত মই মিলিত হৈছোঁ ৷ তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি বুজ লৈছোঁ ৷ কিছুমান কথা থাকিব ৷ ডিলিমিটেচনৰ পিচত নতুন সমষ্টি গঠন হৈছে, কিছু সমষ্টি নাইকিয়াও হৈছে ৷ গতিকে সেইসমূহ সমষ্টিত বুজাবুজি কৰি ল’ম ৷”

জিকাৰ সম্ভাৱনা থকা সমষ্টিহে অগপক দিয়া হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,“আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত অগপৰ লগত উইনিং পছিবিলিটি থকা সমষ্টিত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব ৷ ক’ৰবাত অগপ পিছুৱাই যাব লাগিব ৷ ক’ৰবাত আমিও পিছুৱাই আহিব লাগিব ৷”

বিটিচিত UPPL-BPFক একেলগে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান:

আনহাতে বড়োভূমি BTRত দুই মিত্ৰ দল UPPL আৰু BPF ক একেলগে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পৰামৰ্শ দিলীপ শইকীয়াৰ । শইকীয়াই কয় যে বিটিচিত UPPL আৰু BPFয়ে আলোচনা কৰি একেলগে নিৰ্বাচন খেলক ৷

ইয়াৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিযোগ কৰা অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংক প্ৰসংগত দিলীপ শইকীয়াই মন্তব্য কৰে,“প্ৰাথমিক যি তথ্য তাতেই দম আছে । গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংক নিৰ্বাচনী বিষয় নহয় । সেয়া দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বিষয় ৷ এই বিষয়টো আমি ৰাইজৰ কাষলৈ লৈ যাম ৷ এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা ৮ তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰি আছে ৷”

